Sai lầm đặt PC nhiều người mắc khiến máy nhanh xuống cấp

Sẽ càng sai lầm hơn nữa nếu người dùng đặt thùng PC trực tiếp trên thảm sàn hoặc bề mặt kín gió, một hành động được đánh giá rất nguy hiểm. Theo bài viết trên BGR, đây có thể là nguyên nhân khiến máy tính nóng hơn, tích bụi nhanh và giảm tuổi thọ linh kiện.

Lý do nằm ở thiết kế của hầu hết vỏ PC hiện nay khi nhiều mẫu có khe hút gió và nguồn đặt ở mặt đáy, kèm chân đế để tạo khoảng hở lưu thông không khí. Khi đặt sát sàn hoặc trên thảm, luồng khí có thể bị cản trở, khiến nhiệt tích tụ nhanh hơn. Ngoài ra, khu vực gần sàn thường chứa nhiều bụi, tóc và lông thú cưng hơn, khiến quạt hút bụi vào bên trong máy theo thời gian.

Người dùng nên làm gì để kéo dài tuổi thọ PC?

Một số chuyên gia cũng cảnh báo thảm trải sàn có thể tạo tĩnh điện, làm bụi bám nhiều hơn và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến linh kiện. Bên cạnh đó, việc đặt máy tính dưới đất còn dễ gặp va chạm, đá trúng dây cáp hoặc bị đổ nước vào trong quá trình sử dụng.

Giải pháp tốt nhất vẫn là đặt vỏ máy tính trên bàn để hạn chế bụi và giúp người dùng dễ quan sát tình trạng máy. Nếu không đủ không gian, có thể dùng chân kê hoặc giá đỡ có bánh xe để nâng máy tính lên khỏi mặt sàn vài cm, vừa cải thiện luồng gió vừa thuận tiện khi vệ sinh.

Dù đặt ở đâu, việc vệ sinh định kỳ máy tính vẫn là một nhiệm vụ rất quan trọng. Hãng máy tính Dell khuyến nghị người dùng nên giữ khoảng trống tối thiểu khoảng 10 cm quanh các khe tản nhiệt và thường xuyên làm sạch bụi ở quạt, khe gió để tránh tình trạng quá nhiệt.