Sai lầm đặt PC nhiều người mắc khiến máy nhanh xuống cấp

Thứ Hai, 07:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một sai lầm đơn giản nhưng rất nhiều người dùng PC thực hiện có thể khiến máy tính của mình nhanh xuống cấp: đặt thùng máy trực tiếp xuống sàn.

Sẽ càng sai lầm hơn nữa nếu người dùng đặt thùng PC trực tiếp trên thảm sàn hoặc bề mặt kín gió, một hành động được đánh giá rất nguy hiểm. Theo bài viết trên BGR, đây có thể là nguyên nhân khiến máy tính nóng hơn, tích bụi nhanh và giảm tuổi thọ linh kiện.

sai lam dat pc nhieu nguoi mac khien may nhanh xuong cap hinh anh 1

Lý do nằm ở thiết kế của hầu hết vỏ PC hiện nay khi nhiều mẫu có khe hút gió và nguồn đặt ở mặt đáy, kèm chân đế để tạo khoảng hở lưu thông không khí. Khi đặt sát sàn hoặc trên thảm, luồng khí có thể bị cản trở, khiến nhiệt tích tụ nhanh hơn. Ngoài ra, khu vực gần sàn thường chứa nhiều bụi, tóc và lông thú cưng hơn, khiến quạt hút bụi vào bên trong máy theo thời gian.

Người dùng nên làm gì để kéo dài tuổi thọ PC?

Một số chuyên gia cũng cảnh báo thảm trải sàn có thể tạo tĩnh điện, làm bụi bám nhiều hơn và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến linh kiện. Bên cạnh đó, việc đặt máy tính dưới đất còn dễ gặp va chạm, đá trúng dây cáp hoặc bị đổ nước vào trong quá trình sử dụng.

Giải pháp tốt nhất vẫn là đặt vỏ máy tính trên bàn để hạn chế bụi và giúp người dùng dễ quan sát tình trạng máy. Nếu không đủ không gian, có thể dùng chân kê hoặc giá đỡ có bánh xe để nâng máy tính lên khỏi mặt sàn vài cm, vừa cải thiện luồng gió vừa thuận tiện khi vệ sinh.

Dù đặt ở đâu, việc vệ sinh định kỳ máy tính vẫn là một nhiệm vụ rất quan trọng. Hãng máy tính Dell khuyến nghị người dùng nên giữ khoảng trống tối thiểu khoảng 10 cm quanh các khe tản nhiệt và thường xuyên làm sạch bụi ở quạt, khe gió để tránh tình trạng quá nhiệt.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Tag: PC sai lầm vệ sinh tuổi thọ linh kiện điện tử
VOV.VN - Khi gặp sự cố với kết nối mạng Wi-Fi trên máy tính, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là kiểm tra router mà không chú ý đến một vấn đề quan trọng.

VOV.VN - Máy tính là công cụ không thể thiếu trong công việc và học tập, nhưng việc ngồi trước màn hình quá lâu có thể gây mỏi mắt, đau đầu, đau lưng và ảnh hưởng thị lực. Áp dụng những giải pháp phù hợp sẽ giúp hạn chế các tác động xấu đến sức khỏe.

VOV.VN - Một số người dùng máy tính Windows 11 đang phản ánh về các sự cố nghiêm trọng sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất từ Microsoft.

