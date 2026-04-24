Sai lầm phổ biến khi thay pin điều khiển TV mà ít người để ý

Thứ Sáu, 07:00, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay pin cho điều khiển TV là công việc mà hầu hết mọi người đều phải thực hiện ít nhất một lần nhưng lại có thể lặp đi lặp lại một sai lầm quen thuộc.

Nhiều người có thói quen tháo hai viên pin AA hoặc AAA trong điều khiển TV và vứt chúng vào thùng rác, tuy nhiên đó là một hành động nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Các loại pin lithium-ion và nhiều loại pin khác thường còn sót lại một lượng nhỏ năng lượng. Nếu cực của pin đã qua sử dụng tiếp xúc với bề mặt kim loại hoặc pin khác, có thể xảy ra phản ứng hóa học nguy hiểm.

sai lam pho bien khi thay pin dieu khien tv ma it nguoi de y hinh anh 1
Pin đã qua sử dụng có thể vẫn còn sót lượng nhỏ năng lượng

Hiện tượng “bốc cháy” không phải lúc nào cũng được dự đoán trước, và trong trường hợp này, nó có thể gây ra hỏa hoạn. Pin đã qua sử dụng có thể bị đoản mạch và sinh nhiệt khi được cất giữ trong không gian kín như túi rác hoặc ngăn kéo đựng đồ linh tinh. Chỉ cần một tác động nhỏ, như đồng xu cọ xát vào các cực hoặc đầu tua vít, cũng có thể dẫn đến hiện tượng này.

Cách bảo vệ pin đã qua sử dụng

Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, người dùng có thể thực hiện một bước đơn giản: dán băng keo vào các cực của pin. Việc này giúp cách ly các cực pin, giảm thiểu khả năng tiếp xúc với nhau. Hãy chắc chắn che phủ tất cả các bộ phận kim loại hở của pin, đặc biệt lưu ý đến các loại pin khác nhau, như pin 9V có hai cực ở cùng một đầu, trong khi pin AA có cực ở cả hai đầu.

Ngoài ra, pin đã qua sử dụng nên được tái chế tại các cơ sở xử lý rác thải điện tử chuyên dụng. Trong thời gian chờ đợi, việc bảo quản chúng an toàn là rất quan trọng. Người dùng nên lưu trữ pin trong hộp đựng không phải kim loại, như lọ thủy tinh, và không cần kín khí. Đặt pin ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt.

Dán băng keo quanh pin đã qua sử dụng và cất giữ chúng an toàn cho đến ngày thu gom rác thải điện tử là một thói quen tốt. Điều này không chỉ bảo vệ người dùng và người thân mà còn giúp việc xử lý pin an toàn hơn cho nhân viên quản lý rác thải.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
Trung Quốc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc pin xe điện toàn quốc

Công nghệ pin natri-ion nổi lên, gây áp lực lên pin lithium-ion

Điều gì khiến cháy pin xe điện khó xử lý hơn cháy xe xăng?

