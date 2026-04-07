Trung Quốc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc pin xe điện toàn quốc

Trung Quốc đang triển khai một chính sách mới nhằm mở rộng và chính thức hóa hệ sinh thái tái chế pin lithium trong xe điện, với trọng tâm là phát triển cơ sở hạ tầng, hợp nhất ngành công nghiệp và tăng cường giám sát kỹ thuật số. Chính sách này đặt ra các biện pháp nhằm mở rộng mạng lưới thu gom, hỗ trợ các nhà tái chế hàng đầu và thiết lập hệ thống giám sát phù hợp với xu hướng quản lý pin xe điện.

Trung Quốc muốn siết chặt bài toán kiểm soát hoạt động tái chế pin xe điện

Một trong những điểm nhấn của chính sách là việc khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất xe điện và các công ty tái chế. Các nhà sản xuất pin lithium và xe đạp điện được khuyến khích làm việc cùng nhau để xây dựng hệ thống thu gom và lưu trữ tạm thời hiệu quả. Chính quyền cũng kêu gọi Tập đoàn Tái chế Trung Quốc mở rộng năng lực xử lý và triển khai các mô hình tái chế phù hợp với từng khu vực.

Đặc biệt, chính sách mới nhấn mạnh việc tăng cường giám sát tái chế pin thông qua công nghệ kỹ thuật số. Theo đó, Bắc Kinh đang thúc đẩy một chiến lược tái chế quy mô lớn, củng cố vai trò của các nhà tái chế lớn trong bối cảnh ngành công nghiệp chuyển dịch sang việc thu hồi và xử lý vật liệu một cách tập trung hơn. Các cơ quan quản lý cũng đang áp dụng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt hơn, với mục tiêu cải thiện tính minh bạch và khả năng kiểm soát trong toàn bộ chuỗi tái chế.

Trung Quốc mạnh tay với pin xe điện

Hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia cho pin điện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giám sát toàn bộ vòng đời của hệ thống lưu trữ năng lượng xe điện tại Trung Quốc. Hệ thống yêu cầu các nhà sản xuất, người sử dụng và các đơn vị tái chế cung cấp dữ liệu về quá trình sản xuất, hiệu suất sử dụng và xử lý khi kết thúc vòng đời. Mỗi viên pin sẽ được gán một mã định danh kỹ thuật số duy nhất, từ đó giúp các cơ quan quản lý theo dõi nó qua từng giai đoạn.

Hệ thống quản lý pin khép kín đang dần hình thành, kết nối các nhà sản xuất pin, nhà sản xuất xe năng lượng mới, nhà cung cấp dịch vụ bảo trì và các công ty tái chế vào một mô hình giám sát đồng bộ. Chính sách tái chế mới không chỉ bổ sung cho nền tảng kỹ thuật số mà còn mở rộng cơ sở hạ tầng thu gom và tiêu chuẩn hóa quy trình tái chế, đảm bảo pin được thu gom và xử lý trong một hệ thống có cấu trúc hơn.

Trung Quốc cũng đang chuẩn bị siết chặt quy định về quản lý vòng đời pin, với các quy tắc mới dự kiến có hiệu lực vào năm 2026. Những quy định này sẽ đặt trách nhiệm lớn hơn lên các nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất pin trong việc xử lý thiết bị đã qua sử dụng và xây dựng mạng lưới dịch vụ tái chế chuyên dụng. Các biện pháp này nhằm mở rộng các kênh tái chế chính thức và tăng cường giám sát quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý pin, một ưu tiên ngày càng cấp thiết khi khối lượng pin đã qua sử dụng tiếp tục gia tăng.