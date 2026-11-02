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Samsung chế giễu iPhone Duo với chiến dịch quảng cáo độc đáo

Thứ Hai, 11:48, 02/11/2026
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VOV.VN - Samsung nhấn mạnh kinh nghiệm gập khi Apple xử lý phản ánh màn hình nứt trên iPhone Duo vừa mới ra mắt.

Samsung không bỏ lỡ cơ hội nào để chế giễu Apple về vấn đề màn hình iPhone Duo bị nứt. Mới đây, công ty Hàn Quốc đã triển khai một chiến dịch quảng cáo độc đáo bằng cách cho xe tải chở thiết bị đến các địa điểm lớn trên khắp Canada nhằm thu hút sự chú ý của người dùng iPhone Duo.

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Xe tải quảng cáo Galaxy Z Fold8 với nội dung chế giễu iPhone Duo

Các xe tải này được trang bị bảng quảng cáo khổng lồ, chế giễu thiết bị gập mới nhất của Apple trong vụ bê bối “crackgate”. Chiến dịch quảng cáo du kích của Samsung đã xuất hiện tại các khu vực trung tâm của các thành phố lớn như Toronto và Vancouver. Những bảng quảng cáo này hiển thị hình ảnh những vết nứt trên màn hình, gợi nhớ đến kiểu chia màn hình thành các phần khác nhau của vết nứt trên iPhone Duo, kèm theo dòng chữ: “Gập lại. Chúng tôi biết một vài điều về nó”.

Samsung khẳng định mình trên thị trường điện thoại gập

Để giải quyết nỗi lo lắng của người tiêu dùng về việc màn hình bị hư hỏng, Samsung khuyến khích họ chuyển sang sử dụng Galaxy Z Fold8, sản phẩm đã được cải tiến về độ bền bản lề và thiết kế qua 8 thế hệ. Công ty cũng đăng tải các video trực tuyến cho thấy khả năng gập và mở của thiết bị, gián tiếp chỉ trích người dùng iPhone Duo, những người thường lo lắng về việc bản lề bị hư hỏng khi sử dụng.

Trong khi Apple đã chờ đợi nhiều năm để ra mắt thiết bị màn hình gập của mình, Samsung đã liên tục giới thiệu các mẫu điện thoại màn hình gập mới và thu thập phản hồi từ người dùng.

Được biết, iPhone Duo đã gặp phải một số vấn đề tương tự như chiếc Galaxy Fold đầu tiên của Samsung, với lỗi nứt màn hình không phải là vấn đề nhỏ, mà là lỗi phần cứng quy mô lớn. Bản lề bị gãy khiến màn hình xuất hiện một đường nứt vĩnh viễn. Mặc dù Apple đang cung cấp dịch vụ thay thế miễn phí, nhưng thiệt hại đã xảy ra và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng ban đầu.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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