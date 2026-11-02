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Thêm vấn đề phần cứng khiến người dùng iPhone Duo lo ngại

Thứ Hai, 06:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Một chi tiết bất thường trên bản lề iPhone Duo đang thu hút sự chú ý, trong bối cảnh thiết bị liên tục bị phản ánh lỗi.

Người sở hữu iPhone Duo được khuyến cáo nên kiểm tra thiết bị của mình trước khi mang đến những nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi. Cảnh báo này được đưa ra sau khi một người dùng trên Reddit, với tên tài khoản MICAPe9, đã chia sẻ video về chiếc iPhone Duo mới của mình, cho thấy một khe hở rõ ràng giữa mặt lưng và bản lề khi thiết bị được đóng lại.

them van de phan cung khien nguoi dung iphone duo lo ngai hinh anh 1
iPhone Duo tiếp tục bị chú ý vì những bất thường ở thiết kế

Khe hở cho thấy mặt lưng của điện thoại có dấu hiệu bị nhấc lên hoặc cong vênh, khiến cơ chế bản lề lộ ra ngoài. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, bởi iPhone Duo là chiếc điện thoại gập đầu tiên đạt tiêu chuẩn IP68 về khả năng chống nước và bụi. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng chế độ bảo hành của Apple không bao gồm hư hỏng do nước.

Một người dùng khác, MrOsterhagen, cho biết: “Tôi đã sở hữu chiếc điện thoại này từ khi ra mắt và rất hài lòng. Nhưng giờ tôi thấy các khe hở trên thiết bị của mình, lớn đến mức có thể nhìn thấy bản lề”. Trong khi đó, nhiều người dùng khác cũng báo cáo gặp phải tình trạng tương tự.

Nhiều nghi vấn về độ bền của iPhone Duo

Việc ra mắt iPhone Duo đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi của tân CEO John Ternus. Chỉ vài giờ sau khi sản phẩm được phát hành vào ngày 23/10, nhiều người đã đăng tải hình ảnh về hư hỏng ở phía bên phải màn hình bên trong, dường như do cơ chế bản lề bị lỗi gây ra.

them van de phan cung khien nguoi dung iphone duo lo ngai hinh anh 2
Sự cố "crackgate" đã khiến người dùng iPhone Duo tức giận, giờ đây "gapgate" lại tạo ra sự khó chịu nhất định

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cũng đã xác nhận vấn đề này trên mạng xã hội X, và Apple cũng đã phản hồi rằng sự cố này ảnh hưởng đến một số ít thiết bị iPhone Duo. Hãng khuyến cáo người dùng gặp sự cố nên liên hệ với AppleCare để được hỗ trợ.

Được biết, Apple gia nhập thị trường điện thoại gập khá muộn, và nhiều người cho rằng đây là một ví dụ về việc hãng chờ đợi cho đến khi công nghệ đạt tiêu chuẩn cao trước khi ra mắt sản phẩm. Trước khi ra mắt, đã có nhiều đồn đoán rằng iPhone Duo sẽ giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp màn hình, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Mặc dù các bài đánh giá đều khen ngợi thiết bị, quá trình ra mắt lại gặp nhiều trục trặc hơn dự kiến.

Rõ ràng, Apple đã có màn khởi đầu không suôn sẻ trên thị trường điện thoại gập khi iPhone Duo liên tục gặp vấn đề. Nếu người hâm mộ Apple vẫn yêu thích thiết bị này, mọi chuyện có thể sẽ được quên đi, nhưng nếu các vấn đề phần cứng tiếp tục xảy ra, danh tiếng của Apple có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Tech Advisor
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