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Samsung có thể tung Galaxy Z Fold9 FE giá dễ tiếp cận hơn

Thứ Sáu, 06:00, 30/10/2026
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VOV.VN - Galaxy Z Fold9 có thể bổ sung phiên bản màn hình lớn hơn hoặc bản FE giá thấp hơn, tùy quyết định cuối cùng của Samsung.

Theo thông tin rò rỉ từ nguồn tin Lanzuk (yeux1122) trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc, Samsung đang thử nghiệm hai mẫu điện thoại mới: Galaxy Z Fold9 Plus và Galaxy Z Fold9 FE. Điều đó có nghĩa công ty Hàn Quốc có thể ra mắt một chiếc điện thoại gập mới cùng với Galaxy Z Fold9 trong thời gian tới.

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Thành công của Galaxy Z Fold8 tạo động lực cho Samsung mở rộng dòng Galaxy Z Fold9

Động thái này được Samsung đưa ra sau khi chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với Galaxy Z Fold8, vốn được xem là động lực thúc đẩy Samsung cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Các phiên bản Samsung Galaxy Z Fold9 mới có gì đặc biệt?

Trong số này, Galaxy Z Fold9 Plus dự kiến sẽ có thiết kế lớn hơn và màn hình rộng hơn so với phiên bản Galaxy Z Fold8 với màn hình rộng tiêu chuẩn, phù hợp cho những người dùng cần không gian màn hình lớn để xem video, chơi game và sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Đối với Galaxy Z Fold9 FE, mẫu smartphone này sẽ là một lựa chọn giá bán phải chăng hơn, giữ nguyên kích thước nhưng có cấu hình thấp hơn nhằm giảm giá thành. Mục đích mà Samsung đặt ra với Galaxy Z Fold9 FE chính là giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều người tiêu dùng hơn. Đây là điều cần thiết cho Samsung, đặc biệt sau khi iPhone Duo ra mắt, buộc công ty Hàn Quốc phải có hành động mạnh hơn để tăng cường sự cạnh tranh.

Tuy nhiên, Samsung vẫn đang cân nhắc việc chỉ ra mắt một trong hai mẫu này cùng với Galaxy Z Fold9. Hiện tại, cả hai mẫu điện thoại đều đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, vì vậy các tính năng và kế hoạch ra mắt có thể thay đổi.

Nếu rò rỉ chính xác, một trong các mẫu điện thoại mới có thể sẽ được giới thiệu vào khoảng giữa năm 2027 hoặc muộn hơn. Dĩ nhiên, Samsung vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ thông tin nào về các mẫu điện thoại này, vì vậy người dùng chỉ nên xem đây là tin đồn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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