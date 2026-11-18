Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 20 Pro vào năm tới, đánh dấu 20 năm ngày giới thiệu dòng sản phẩm iPhone, và Samsung dường như cũng sẵn sàng bắt chước thiết kế của chiếc điện thoại cao cấp này. Mặc dù dòng Galaxy S27 sắp tới khó có thể mang thiết kế tương tự, nhưng Galaxy S28 có thể sẽ có mặt trước khá giống với iPhone 20 Pro.

iPhone 20 Pro trở thành động lực để Samsung đưa màn hình cong trở lại smartphone

Theo một báo cáo gần đây, Samsung đang xem xét việc trở lại với màn hình smartphone có các cạnh cong, liền mạch với khung máy. Điều này cũng tương tự như thiết kế của iPhone 20 Pro, với mục tiêu chính là che giấu hoàn toàn viền màn hình. Màn hình mới của Samsung sẽ không làm biến dạng nội dung, khác với các mẫu Edge cũ.

Mặc dù báo cáo không đề cập trực tiếp đến Apple hay Samsung Display, nhưng rõ ràng hai công ty này đang được nhắc đến. Nếu thông tin chính xác, có thể Samsung Display đang phát triển màn hình không viền cho iPhone 20 Pro một cách thuận lợi.

Apple sẽ không vui nếu Samsung đi trước iPhone 20 Pro

Đặc biệt, báo cáo cho rằng Samsung đang cân nhắc sản xuất một chiếc smartphone với màn hình này trước bất kỳ ai khác trên thị trường. Nếu điều này xảy ra, dòng Galaxy S27 có thể sẽ được trang bị màn hình mới thay vì chờ đến Galaxy S28. Tuy nhiên, đây là điều có thể gây khó khăn cho những khách hàng không thích màn hình cong.

Dĩ nhiên, Apple có thể sẽ không hài lòng nếu Samsung vượt mặt iPhone 20 Pro trong năm kỷ niệm đặc biệt này. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi ra mắt iPhone Duo, Greg “Joz” Joswiak của Apple đã chỉ trích việc các nhà sản xuất khác nhanh chóng bắt chước thiết kế của họ. Nếu Samsung thành công trong việc phát triển màn hình này, họ có thể sẽ chiếm ưu thế trong thị trường smartphone.

Mặc dù nhiều người rất mong muốn thấy loại màn hình này trở nên phổ biến, nhưng cần lưu ý rằng Samsung vẫn thường chờ đợi Apple hành động trước khi quyết định làm theo. Tuy nhiên, tính năng Privacy Display là một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên các flagship Galaxy mà Samsung đã đi trước các đối thủ sau nhiều năm.