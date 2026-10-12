English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy A18 5G và A58

Thứ Hai, 07:00, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Samsung đang tích cực phát triển các thiết bị Galaxy thế hệ tiếp theo thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Theo báo cáo từ Sammyguru, hai mẫu điện thoại Galaxy mà Samsung sắp ra mắt gồm Galaxy A18 5G và A58 đã xuất hiện trên máy chủ nội bộ của công ty, cho thấy sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của hai mẫu điện thoại này đang được thúc đẩy.

samsung chuan bi ra mat galaxy a18 5g va a58 hinh anh 1
Phiên bản 5G của Galaxy A18 đang được Samsung phát triển

Các thông tin ban đầu về bộ đôi Samsung Galaxy Ax8

Galaxy A18 5G, phiên bản 5G của mẫu Galaxy A18 (4G) vừa được ra mắt gần đây, đã xuất hiện trên máy chủ firmware chính thức với số hiệu model SM-A186B. Phiên bản firmware mới nhất dựa trên One UI 9, với mã build A186BXXU0AZJ1.

Đối với Galaxy A58, thông tin đầu tiên về thiết bị này đã được xác nhận thông qua cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA. Các bản firmware dành cho Galaxy A58 cũng đã xuất hiện trên máy chủ của Samsung, với mã PDA A586BXXU0AZI5, cũng dựa trên One UI 9. Tuy nhiên, nhiều khả năng Galaxy A58 sẽ được ra mắt với One UI 9.5 ngay từ khi xuất xưởng.

Mặc dù vậy, người dùng không nên kỳ vọng vào những nâng cấp phần cứng lớn cho cả hai mẫu điện thoại này. Tình hình hiện tại đang trở nên khó khăn đối với các nhà sản xuất smartphone do giá bộ nhớ và chip xử lý tăng cao, dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Điều này có thể khiến Samsung gặp khó khăn trong việc mang đến những cải tiến phần cứng đáng kể cho bộ đôi Galaxy Ax8 sắp tới. Nhiều khả năng, người tiêu dùng sẽ phải chuẩn bị cho khả năng tăng giá, ngay cả khi các mẫu điện thoại mới chỉ cung cấp những nâng cấp nhỏ so với phiên bản tiền nhiệm.

Về thời điểm ra mắt, Galaxy A18 5G có thể được giới thiệu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trong khi Galaxy A58 dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3/2027, phù hợp với khung thời gian ra mắt thông thường của dòng sản phẩm này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SammyGuru
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Samsung Galaxy cán mốc 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu
Samsung Galaxy cán mốc 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu

VOV.VN - Hơn 1,2 tỷ người đang sử dụng smartphone và tabet Samsung Galaxy, đưa công ty Hàn Quốc đến một cột mốc đáng chú ý.

Samsung Galaxy cán mốc 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu

Samsung Galaxy cán mốc 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu

VOV.VN - Hơn 1,2 tỷ người đang sử dụng smartphone và tabet Samsung Galaxy, đưa công ty Hàn Quốc đến một cột mốc đáng chú ý.

Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?
Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

VOV.VN - Một bộ phận người dùng chờ iPhone Duo cuối cùng lại chuyển sang Galaxy Z Fold8 sau khi Apple công bố sản phẩm.

Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

VOV.VN - Một bộ phận người dùng chờ iPhone Duo cuối cùng lại chuyển sang Galaxy Z Fold8 sau khi Apple công bố sản phẩm.

Galaxy A08 4G bất ngờ lộ giá bán, sở hữu pin 6.000 mAh
Galaxy A08 4G bất ngờ lộ giá bán, sở hữu pin 6.000 mAh

VOV.VN - Mẫu điện thoại Galaxy A08 4G bất ngờ được niêm yết trên trang web Virgin Megastore tại UAE, dù chưa chính thức ra mắt.

Galaxy A08 4G bất ngờ lộ giá bán, sở hữu pin 6.000 mAh

Galaxy A08 4G bất ngờ lộ giá bán, sở hữu pin 6.000 mAh

VOV.VN - Mẫu điện thoại Galaxy A08 4G bất ngờ được niêm yết trên trang web Virgin Megastore tại UAE, dù chưa chính thức ra mắt.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm