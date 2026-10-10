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Galaxy A38 có thể kém hấp dẫn vì một thay đổi

Thứ Bảy, 07:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Samsung chưa xác nhận, vì vậy thông tin về màn hình Galaxy A38 hiện vẫn chỉ là tin đồn chưa kiểm chứng.

Samsung sẽ chính thức ra mắt smartphone Galaxy A38 vào năm tới. Tuy nhiên, thiết bị này có thể kém hấp dẫn hơn khi một báo cáo cho biết công ty có thể sẽ hạ cấp chất lượng màn hình xuống loại OLED, tương tự như Galaxy A27 ra mắt năm nay.

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Galaxy A38 thậm chí còn có thể kém hấp dẫn hơn so với Galaxy A37

Galaxy A38 ban đầu được dự kiến sẽ sử dụng màn hình OLED có chất lượng tốt hơn, hoặc ít nhất là tương đương với phiên bản tiền nhiệm Galaxy A37. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Sammyfans cho biết, Samsung đang xem xét giảm chất lượng màn hình nhằm giảm bớt áp lực chi phí do tình trạng “RAMageddon” gây ra.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Samsung đã điều chỉnh dự báo lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2026 xuống còn khoảng 230 triệu chiếc, giảm 10 triệu chiếc so với mục tiêu ban đầu. Đây cũng là tình trạng chung của ngành công nghiệp khi tình hình sản xuất của các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn, với dự báo sẽ không cải thiện cho đến khi giá bán dẫn DRAM và NAND ổn định.

Sẽ có nhiều điện thoại Galaxy khác tiếp bước Galaxy A38?

Ngoài ra, với việc Samsung có thể giảm chất lượng màn hình cho Galaxy A38, nhiều mẫu Galaxy A khác cũng có thể sẽ chịu chung số phận. Đáng chú ý, Samsung không còn xem xét việc sử dụng màn hình OLED do BOE sản xuất cho các mẫu Galaxy S27 và S27 cao cấp sắp tới.

Mặc dù vậy, tầm ảnh hưởng của các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc đang dần gia tăng trong chuỗi cung ứng của Samsung. Galaxy A57 và Galaxy S26 FE được cho là sử dụng tấm nền OLED do CSOT sản xuất, đánh dấu sự chuyển hướng từ Samsung Display.

Được biết, giá smartphone Galaxy của Samsung đã tăng đáng kể trong vài tháng qua, không chỉ đối với các mẫu mới mà cả những mẫu đã ra mắt cũng đang phải đối mặt với áp lực giá cả do tình trạng “RAMageddon”. Vì vậy, việc Samsung hạ cấp màn hình Galaxy A38 là hoàn toàn có khả năng để tiết kiệm chi phí, giúp tăng cường sự cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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