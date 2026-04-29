Sản phẩm nào được Tim Cook tự hào nhất khi làm việc tại Apple?

Thứ Tư, 07:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào ngày 1/9/2026, Tim Cook sẽ chính thức từ chức Giám đốc điều hành Apple, kết thúc 15 năm lãnh đạo một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Mặc dù rời khỏi vị trí CEO, Tim Cook vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Apple. John Ternus, hiện là Giám đốc kỹ thuật, sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tiếp theo. Thông tin về việc chuyển giao quyền lực đã được Apple xác nhận vào ngày 20/4, chấm dứt những đồn đoán về việc Cook sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Apple Watch là một trong những sản phẩm được giới thiệu dưới thời Tim Cook

Trong thông điệp gửi đến nhân viên và cộng đồng, Tim Cook đã suy ngẫm về sự nghiệp tại Apple, nhấn mạnh những sản phẩm nổi bật mà công ty đã ra mắt dưới sự lãnh đạo của ông, trong đó có Apple Watch.

Apple Watch là sản phẩm tự hào nhất của Tim Cook

Cook chia sẻ rằng ông đã bắt đầu mỗi ngày trong suốt 15 năm qua bằng việc kiểm tra email và đọc phản hồi từ người dùng. Ông đặc biệt nhấn mạnh Apple Watch, gọi đây là “sản phẩm tự hào nhất mà chúng tôi từng tạo ra”. Trong bức thư, Cook đã nhận được nhiều câu chuyện cảm động từ người dùng, trong đó có những khoảnh khắc mà Apple Watch đã cứu sống họ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America, Cook đã nhấn mạnh rằng Apple Watch là một trong những đóng góp lớn nhất của Apple. Mặc dù vậy, Cook vẫn xem iPhone giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim ông. Theo ông, sự ra mắt của iPhone là khoảnh khắc yêu thích nhất của ông tại Apple, mặc dù sự kiện này diễn ra khi Steve Jobs còn là CEO.

Nhưng iPhone vẫn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim Tim Cook

Dưới sự lãnh đạo của Cook, Apple không chỉ hoàn thiện iPhone mà còn ra mắt nhiều sản phẩm mới, bao gồm AirPods và Vision Pro. Ông cũng đã biến quyền riêng tư của người dùng thành một tính năng cốt lõi trong các sản phẩm của Apple.

Tuy nhiên, không phải mọi quyết định đều thành công. Cook đã thừa nhận rằng việc ra mắt Apple Maps là “sai lầm lớn đầu tiên” của ông trong vai trò CEO Apple.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Tag: Apple Tim Cook Apple Watch Apple Maps giám đốc điều hành
Vì sao CEO Apple Tim Cook khuyên hạn chế dùng iPhone?
Vì sao CEO Apple Tim Cook khuyên hạn chế dùng iPhone?

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Tim Cook của Apple đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý liên quan đến việc khuyên mọi người hạn chế sử dụng iPhone.

Vì sao CEO Apple Tim Cook khuyên hạn chế dùng iPhone?

Vì sao CEO Apple Tim Cook khuyên hạn chế dùng iPhone?

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Tim Cook của Apple đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý liên quan đến việc khuyên mọi người hạn chế sử dụng iPhone.

CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu
CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

VOV.VN - CEO Tim Cook khẳng định chưa có kế hoạch rời ghế CEO và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

VOV.VN - CEO Tim Cook khẳng định chưa có kế hoạch rời ghế CEO và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4
CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

VOV.VN - CEO Tim Cook của Apple vừa gây bất ngờ khi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/2 tới đây, có khả năng iPhone SE 4 là điểm nhấn của sự kiện.

CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

VOV.VN - CEO Tim Cook của Apple vừa gây bất ngờ khi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/2 tới đây, có khả năng iPhone SE 4 là điểm nhấn của sự kiện.

