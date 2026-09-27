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Thời smartphone giá rẻ sắp thay đổi mạnh

Chủ Nhật, 07:00, 27/09/2026
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VOV.VN - Đến năm 2030, smartphone giá rẻ có thể giảm mạnh khi nhà sản xuất phải đối mặt với chi phí linh kiện ngày càng cao.

Theo dự đoán của Counterpoint Research, từ năm 2025 đến năm 2030, thị trường sẽ chứng kiến sự biến mất của hơn 230 triệu chiếc smartphone có giá dưới 200 USD mỗi năm. Dự báo cho thấy, phân khúc điện thoại giá rẻ này sẽ giảm khoảng 40%, mặc dù tổng sản lượng smartphone toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi gần về mức năm 2025 vào năm 2030.

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Người dùng ngày càng khó mua smartphone giá rẻ

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do chi phí bộ nhớ và chip xử lý tăng cao, cùng yêu cầu cấu hình cơ bản ngày càng khắt khe khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất điện thoại giá rẻ. Counterpoint cũng dự báo rằng giá bán trung bình (ASP) của smartphone toàn cầu sẽ tăng 19% trong năm nay, làm cho nhiều thiết bị có giá dưới 100 USD trở nên không còn khả thi về mặt kinh tế.

Phân khúc smartphone giá rẻ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự gia tăng chi phí linh kiện và yêu cầu cấu hình tối thiểu, làm giảm tính khả thi của các thiết bị giá thấp. Ngược lại, các dòng điện thoại cao cấp dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong giá trị ngành. Những thương hiệu có hệ sinh thái mạnh mẽ và danh mục sản phẩm đa dạng sẽ có lợi thế, trong khi các nhà sản xuất phụ thuộc vào thiết bị siêu rẻ có thể cần xem xét lại chiến lược của mình.

Apple hưởng lợi khi smartphone cao cấp được quan tâm

Counterpoint cũng cho rằng Apple sẽ tiếp tục là nhà đóng góp lớn nhất vào giá trị thị trường smartphone cao cấp, trong khi Samsung có vị thế tốt để hưởng lợi từ cả phân khúc giá rẻ và cao cấp nhờ vào danh mục sản phẩm phong phú và khả năng duy trì các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn.

Mặc dù mức giá cao hơn có thể giúp hấp thụ một phần lượng hàng hóa bị thay thế, nhưng áp lực về khả năng chi trả có thể kéo dài chu kỳ thay thế, dẫn đến việc người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm đã qua sử dụng và hàng tân trang. Điều này có thể làm chậm quá trình phổ biến smartphone và internet di động tại các thị trường có thu nhập thấp.

Dự báo đến năm 2030, thị trường vẫn có thể đạt gần 1,2 tỷ chiếc smartphone xuất xưởng mỗi năm, nhưng số lượng điện thoại mới thực sự giá cả phải chăng sẽ giảm đáng kể. Đối với nhiều người dùng, việc nâng cấp smartphone tiếp theo có thể sẽ đến muộn hơn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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