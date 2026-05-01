Thị trường sẽ ra sao nếu cơn sốt AI chấm dứt?

Theo vị chuyên gia này, một khi cơn sốt AI chấm dứt, hậu quả sẽ rất tồi tệ, không chỉ đối với những người làm trong lĩnh vực AI khi nó sẽ kéo theo sự suy thoái của toàn bộ nền kinh tế. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà kinh tế, nhà đầu tư và công chúng đang đặt câu hỏi về giá trị thực sự của hàng tỷ USD đổ vào lĩnh vực AI.

Bong bóng kinh tế hình thành khi sự hưng phấn khiến giá trị định giá vượt quá khả năng thực tế của công nghệ. Hiện nay, một lượng tiền khổng lồ đang được đầu tư vào các công ty AI, với hy vọng rằng công nghệ này sẽ định hình lại xã hội.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này có thể không bền vững. Chẳng hạn, OpenAI vẫn chưa thu được lợi nhuận mặc dù đã nhận được đầu tư lớn. Tương tự, Nvidia đang chứng kiến sự tăng trưởng nhờ nhu cầu cao, nhưng phần lớn nhu cầu này lại mang tính tuần hoàn và không phản ánh sự ổn định thực sự của thị trường.

Ai sẽ chịu ảnh hưởng khi bong bóng AI vỡ?

Một trong những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn sốt AI, hay bong bóng AI, đang hình thành là sự mất cân bằng giữa lượng tiền đầu tư và lợi nhuận thu được. Các công ty AI lớn vẫn hoạt động mà không có lợi nhuận đáng kể, trong khi các nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót vốn. Tình hình của Nvidia cũng đáng báo động khi sự thành công của công ty chủ yếu dựa vào vòng lặp đầu tư giữa các công ty khởi nghiệp AI và Nvidia, tạo ra ảo tưởng về nhu cầu bền vững.

Ngoài ra, lượng nợ khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ cũng gia tăng áp lực. Nhiều công ty AI đang vay mượn để phát triển nhanh chóng, tạo ra một hệ sinh thái phụ thuộc vào đầu tư liên tục thay vì lợi nhuận đã được chứng minh.

Nếu cơn sốt AI hạ nhiệt, thị trường sẽ ra sao?

Nếu bong bóng AI vỡ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Sự bùng nổ AI đã dẫn đến nhu cầu xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu, nhưng nếu các khoản đầu tư sụp đổ, những cơ sở này có thể trở thành những khu công nghiệp bỏ hoang. Hơn nữa, sự sụp đổ trong lĩnh vực AI có thể gây ra ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, dẫn đến sa thải nhân viên và giảm chi tiêu, từ đó ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Cuối cùng, việc vay nợ lẫn nhau giữa các công ty công nghệ tạo ra mức độ rủi ro tài chính cao. Nếu không có một công ty nào gánh vác toàn bộ nợ nần, sự sụp đổ sẽ rất hỗn loạn và khó kiểm soát. Tương tự như sự sụp đổ của bong bóng dot-com trong quá khứ, các cấu trúc hỗ trợ sự bùng nổ AI có thể chỉ còn lại những cái vỏ rỗng, và quá trình phục hồi có thể kéo dài nhiều năm.