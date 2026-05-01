Thị trường sẽ ra sao nếu cơn sốt AI chấm dứt?

Thứ Sáu, 07:00, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Doanh nhân và chuyên gia AI Jerry Kaplan gần đây đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng liên quan đến cơn sốt AI tại một hội thảo ở Thung lũng Silicon (Mỹ).

Theo vị chuyên gia này, một khi cơn sốt AI chấm dứt, hậu quả sẽ rất tồi tệ, không chỉ đối với những người làm trong lĩnh vực AI khi nó sẽ kéo theo sự suy thoái của toàn bộ nền kinh tế. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà kinh tế, nhà đầu tư và công chúng đang đặt câu hỏi về giá trị thực sự của hàng tỷ USD đổ vào lĩnh vực AI.

Bong bóng kinh tế hình thành khi sự hưng phấn khiến giá trị định giá vượt quá khả năng thực tế của công nghệ. Hiện nay, một lượng tiền khổng lồ đang được đầu tư vào các công ty AI, với hy vọng rằng công nghệ này sẽ định hình lại xã hội.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này có thể không bền vững. Chẳng hạn, OpenAI vẫn chưa thu được lợi nhuận mặc dù đã nhận được đầu tư lớn. Tương tự, Nvidia đang chứng kiến sự tăng trưởng nhờ nhu cầu cao, nhưng phần lớn nhu cầu này lại mang tính tuần hoàn và không phản ánh sự ổn định thực sự của thị trường.

Ai sẽ chịu ảnh hưởng khi bong bóng AI vỡ?

Một trong những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn sốt AI, hay bong bóng AI, đang hình thành là sự mất cân bằng giữa lượng tiền đầu tư và lợi nhuận thu được. Các công ty AI lớn vẫn hoạt động mà không có lợi nhuận đáng kể, trong khi các nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót vốn. Tình hình của Nvidia cũng đáng báo động khi sự thành công của công ty chủ yếu dựa vào vòng lặp đầu tư giữa các công ty khởi nghiệp AI và Nvidia, tạo ra ảo tưởng về nhu cầu bền vững.

Ngoài ra, lượng nợ khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ cũng gia tăng áp lực. Nhiều công ty AI đang vay mượn để phát triển nhanh chóng, tạo ra một hệ sinh thái phụ thuộc vào đầu tư liên tục thay vì lợi nhuận đã được chứng minh.

Nếu cơn sốt AI hạ nhiệt, thị trường sẽ ra sao?

Nếu bong bóng AI vỡ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Sự bùng nổ AI đã dẫn đến nhu cầu xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu, nhưng nếu các khoản đầu tư sụp đổ, những cơ sở này có thể trở thành những khu công nghiệp bỏ hoang. Hơn nữa, sự sụp đổ trong lĩnh vực AI có thể gây ra ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, dẫn đến sa thải nhân viên và giảm chi tiêu, từ đó ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Cuối cùng, việc vay nợ lẫn nhau giữa các công ty công nghệ tạo ra mức độ rủi ro tài chính cao. Nếu không có một công ty nào gánh vác toàn bộ nợ nần, sự sụp đổ sẽ rất hỗn loạn và khó kiểm soát. Tương tự như sự sụp đổ của bong bóng dot-com trong quá khứ, các cấu trúc hỗ trợ sự bùng nổ AI có thể chỉ còn lại những cái vỏ rỗng, và quá trình phục hồi có thể kéo dài nhiều năm.

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Tag: AI cơn sốt trí tuệ nhân tạo bong bóng công nghệ tài chính
Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

“Hồi sinh” đôi chân nhờ phẫu thuật bằng robot AI tại Vinmec Nha Trang

VOV.VN - Chuỗi ngày sống trong đau đớn, gần như mất khả năng vận động của bà Trần Thị Ngọc Liên (Khánh Hòa) đã chấm dứt sau ca phẫu thuật thay khớp gối ứng dụng hệ thống robot hiện đại hàng đầu của Mỹ tại Vinmec Nha Trang.

Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0

VOV.VN - OpenAI vừa nâng cấp công cụ tạo ảnh AI cho dịch vụ ChatGPT của mình nhằm mang đến người dùng trải nghiệm hấp dẫn hơn để cạnh tranh với Gemini của Google.

