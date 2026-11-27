Giao diện người dùng One UI của Samsung, được phát triển trên nền tảng Android cho điện thoại và máy tính bảng, luôn nhận được sự đánh giá cao nhờ vào những cải tiến và tính năng hữu ích. One UI 9, phiên bản mới nhất của giao diện này, không chỉ mang đến nhiều tính năng mới mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng.

Người dùng cần chú ý với công cụ chặn quảng cáo trên One UI 9

Một trong những tính năng nổi bật của One UI 9 là AI Network Guard, cho phép người dùng thiết bị Galaxy chặn truy cập internet từ các ứng dụng cụ thể. Tính năng này không chỉ hữu ích cho việc kiểm soát nội dung mà trẻ em có thể truy cập, mà còn giúp loại bỏ quảng cáo trong một số ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng việc chặn hoàn toàn truy cập internet có thể ảnh hưởng đến chức năng của các ứng dụng cần kết nối mạng để hoạt động.

Cách khai thác tính năng chặn quảng cáo trên One UI 9

Để sử dụng AI Network Guard, người dùng cần kích hoạt tính năng này thông qua menu ẩn Connectivity Labs. Đầu tiên, hãy mở ứng dụng Settings, chọn Connections > Wi-Fi và sau đó nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải để truy cập Intelligent Wi-Fi. Tiếp theo, cuộn xuống và chạm vào số phiên bản Intelligent Wi-Fi bảy lần để kích hoạt Connectivity Labs. Sau khi được xác nhận, người dùng có thể thiết lập Guardian PIN và chọn các ứng dụng cần hạn chế quyền truy cập internet.

Nhiều ứng dụng cần quyền truy cập internet để hoạt động

Ngoài việc chặn quảng cáo, AI Network Guard còn cho phép người dùng ngăn chặn một số ứng dụng không đáng tin cậy hoặc không cần kết nối internet. Tính năng này cũng bao gồm cài đặt nâng cao, cho phép thiết lập Downtime để tạm thời cho phép truy cập internet trong khoảng thời gian nhất định, rất hữu ích cho các bậc phụ huynh.

Với những tính năng mới này, One UI 9 không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp bảo vệ trẻ em khỏi nội dung không phù hợp và quảng cáo phiền phức.