Top 11 ống kính đẹp nhất của Telephoto 2018

Pentax SMC DA * 200mm f / 2.8 ED (IF) SDM - Ống kính siêu nhỏ gọn này có động cơ lấy nét im lặng, ghi đè bằng tay và khẩu độ sáng tối đa 2 / 2.8. Sản phẩm đã nhận được giải thưởng "Editor's Choice" cho độ phân giải xuất sắc, khả năng lấy nét nhanh và trọng lượng nhẹ đối với ống kính có chiều dài tương tự. Canon EF 400mm f / 4 DO IS II USM - là ống kính tele chuyên nghiệp cấp độ và cũng có được giải thưởng "Editor's Choice". Nó có khẩu độ tối đa vừa phải của f / 4, ổn định hình ảnh, với chế độ lấy nét bằng tay toàn thời gian. Ống kính này có tính năng chất lượng tuyệt vời và một bộ ổn định hình ảnh hiệu quả vì vậy nếu bạn là một nhiếp ảnh gia thể thao nhút nhát này chỉ có thể là ống kính hoàn hảo cho bạn. Panasonic Leica DG Elmarit 200mm f / 2.8 Nguồn OIS là một ống kính chất lượng tốt có chức năng cao, với một máy thu điện rất hữu ích mở rộng góc máy. Tuy nhiên, giá cả cao là nhược điểm lớn của loại ống kính này. Nikon AF-S NIKKOR 300mm f / 4E PF ED VR - phù hợp chụp ảnh thể thao với tính năng giảm rung, tự động lấy nét nhanh. Ống kính còn có lớp phủ Nano Crystal của Nikon để ngăn chặn bóng mờ và flare cũng như các yếu tố flo. Nó cũng có một màng khẩu độ mở bằng điện tử, để đảm bảo độ phơi sáng chính xác khi sử dụng nó để chụp ở tốc độ khung hình nhanh. Nikon AF-S NIKKOR 400mm f / 2.8E FL ED VR - Ống kính super-telephoto này cũng mang theo giá siêu "đắt", nhưng nếu bạn có đủ khả năng, đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những hoạt động thể thao. Nó có tính năng VR công nghệ mà bây giờ có một chế độ thể thao cụ thể để phát hiện lanning. Đồng thời chất lượng quang học xuất sắc, lấy nét siêu nhanh và chất lượng ảnh xuất sắc, khiến nó được các chuyên gia đánh giá cao. Nikon AF-S Nikkor 300mm f / 2.8G ED VRII - Ống kính cấp chuyên nghiệp này cho phép bạn chụp cầm tay khoảng 4 điểm dừng chậm hơn bình thường mà vẫn nhận được hình ảnh sắc nét. Ống kính cũng cung cấp các lớp phủ ống kính Nano-Crystal Nikon để giúp ngăn chặn bóng mờ. Ống kính này cho bạn độ sắc nét tuyệt vời, lấy nét siêu nhanh cũng như chất lượng ảnh xuất sắc. Canon EF 300mm f / 2.8L IS II USM - Ống kính này tự hào có một cấu trúc nhẹ hơn so với người tiền nhiệm của nó, một bộ ổn định hình ảnh 4 stop với ba chế độ và một động cơ siêu âm tập trung. Được làm từ hợp kim magiê và titanium, ống kính có giao diện của ống kính dòng L cổ điển. Ống kính có được điểm đánh giá cao cho độ sắc nét rất tốt, hệ thống ổn định hình ảnh cực kỳ hiệu quả và kết cấu chắc chắn. Canon EF 200mm f / 2L IS USM - Ống kính này cung cấp khẩu độ tối đa nhanh nhất của f / 2 và tự động lấy nét nhanh. Ống kính này được đánh giá cao vì độ sắc nét tuyệt vời của nó từ khẩu độ tối đa và hầu như không bao giờ bị méo hình. Nikon AF-S Nikkor 200mm f / 2G ED VRII - Ống kính có tính năng Nano Crystal phủ để giúp giảm flare và bóng mờ. Nó có khẩu độ tối thiểu nhanh nhất của f / 2 và được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp. Hiệu suất quang học tuyệt vời, kết cấu chắc chắn và khả năng lấy nét nhanh. Olympus M.Zuiko Kỹ thuật số ED 300mm f / 4 IS Pro - Ống kính này cung cấp đỉnh cho máy ảnh Micro Four Thirds, là ống kính dài nhất có sẵn cho định dạng, tương đương với 600mm. Nó được làm từ kim loại và được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp. Nó đã nhận được đánh giá cao về độ sắc nét tuyệt vời của nó, AF nhanh, im lặng và xử lý chất lượng ảnh tuyệt vời. Nikon AF-S Nikkor 600mm f / 4 E FL ED VR - Ống kính này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã và thể thao như là ống kính chính 600m. Độ mở tối đa của f / 4 và chế độ VR cụ thể cho thể thao, lý tưởng chụp các đối tượng chuyển động. Ống kính này được đánh giá cao vì hình ảnh chất lượng tốt, AF nhanh, im lặng và có hiệu quả cao VR./.

