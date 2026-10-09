TP.HCM triển khai chính quyền số điều hành bằng dữ liệu

Chiều 9/10, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp với Văn phòng UBND TP triển khai Nền tảng quản lý Chính quyền số và Hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành (IOC). Việc kết hợp Nền tảng quản lý Chính quyền số và IOC nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái điều hành số thống nhất, giúp theo dõi công việc, tiến độ và kết quả thực hiện từ cấp Thành phố đến cơ sở bằng dữ liệu thời gian thực.

Đây là hai nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch hành động 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, phục vụ Thường trực UBND TP.HCM, các sở, ban, ngành và UBND 168 phường, xã, đặc khu.

Giao việc và theo dõi tiến độ trên một nền tảng

Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM được triển khai trên thiết bị di động và trình duyệt web, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Nền tảng tạo môi trường làm việc thống nhất, kết nối hai chiều giữa cấp Thành phố với 168 phường, xã, đặc khu.

Thông tin và nhiệm vụ được phân công, cập nhật, phản hồi trực tiếp trên môi trường số, giúp rút ngắn thời gian truyền đạt chỉ đạo và giảm các khâu tổng hợp thủ công.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM phát biểu (ảnh: Hà Khánh)

Ở phiên bản 2.0, nền tảng hỗ trợ toàn bộ chu trình “nắm việc – giao việc – theo dõi – xử lý – phản hồi – phê duyệt”. Chức năng “Giao việc ngay” cho phép Thường trực UBND TP.HCM giao nhiệm vụ trực tiếp đến lãnh đạo các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu. Quy trình gồm lãnh đạo giao việc, cá nhân xử lý và phản hồi, sau đó lãnh đạo phê duyệt.

Đến nay, 12.775 tài khoản đã được cấp cho 257 cơ quan, đơn vị. Nền tảng tích hợp kênh trao đổi nội bộ, đồng thời hợp nhất các hệ thống báo cáo, quản lý văn bản dùng chung và phản ánh 1022 về một "cửa số" duy nhất.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM nhấn mạnh, việc sử dụng nền tảng sẽ gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ KPI của quý IV. TP sẽ cung cấp tài khoản đầy đủ cho các cá nhân, đơn vị có liên quan. Cán bộ không cài đặt, không sử dụng, không tương tác sẽ bị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ KPI.

Hướng dẫn cách sử dụng Nền tảng quản lý Chính quyền số và IOC (ảnh: Hà Khánh)

“Khi đã cài đặt sử dụng thì tất cả nội dung chỉ đạo của lãnh đạo TP, các sở ngành cần tương tác trực tiếp sẽ không tương tác qua các nền tảng mạng xã hội khác mà sẽ tương tác trên nền tảng chính quyền số này", ông Dương Hồng Thắng cho biết.

Chuyển sang điều hành bằng dữ liệu thời gian thực

Song song với quản lý nhiệm vụ, TP.HCM xây dựng hạ tầng dữ liệu để phục vụ phương thức điều hành mới.

Hệ thống IOC hiển thị thông tin qua các bảng điều khiển trực quan (dashboard) thuộc 14 nhóm lĩnh vực trọng yếu, như địa bàn – dân cư, hành chính công, kinh tế – xã hội, tài chính, y tế, giáo dục và giao thông. Trong đó, số liệu thu, chi ngân sách và giải ngân đầu tư công được kết nối trực tiếp với Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết, TP đang triển khai cùng lúc hai nhóm nhiệm vụ là nền tảng quản lý chính quyền số và hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành. Từ đó hình thành một hệ sinh thái nền tảng số thống nhất của thành phố.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (Ảnh: Hà Khánh)

Trong đó, hệ thống chính quyền số là quản lý công việc, giao việc, theo dõi thực hiện; một bên là tập trung vào dữ liệu, phân tích, trực quan hóa và cung cấp thông tin quyết định. Một bên là điều hành, một bên dùng dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

“Bảo đảm lãnh đạo có thể giao việc, theo dõi tiến độ, khai thác thông tin và điều hành trên môi trường số thống nhất; đồng thời từng bước hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu, điều hành theo kết quả theo thời gian thực với những lĩnh vực có đủ điều kiện. Chúng ta xây dựng một chính quyền số vận hành thông suốt từ thành phố đến cơ sở, trong đó công việc được quản lý trên nền tảng số và dữ liệu được kết nối, khai thác thống nhất, thông tin đến đúng người, đúng thời điểm và quyết định đưa ra thì dựa trên dữ liệu và thông tin đáng tin cậy...", bà Võ Thị Trung Trinh nói.

Ở cấp cơ sở, nền tảng khai phá dữ liệu đã cấp 885 tài khoản khai thác, hoàn thành nhân bản khung dashboard mẫu với 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm cấp xã cho toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu. Các nhóm dữ liệu gồm an ninh trật tự, chỉ tiêu nghị quyết, đầu tư công, dịch vụ công trực tuyến, thu, chi ngân sách và văn hóa – xã hội. Hệ thống cũng đã kết nối tự động 44/51 chỉ tiêu dữ liệu phục vụ công tác theo dõi của Văn phòng Thành ủy. Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã kết nối 147/225 nguồn dữ liệu chuyên ngành từ các cơ quan Trung ương, sở, ngành và doanh nghiệp tiện ích về Kho dữ liệu dùng chung. Kho dữ liệu lưu trữ 56,5 triệu bản ghi và tích hợp 14 nhóm cơ sở dữ liệu chuyên biệt. Nền tảng khai phá dữ liệu vận hành hơn 540 giao diện lập trình ứng dụng (API), hỗ trợ truyền, nhận dữ liệu tự động theo thời gian thực.