Trải nghiệm Bphone 3 mức giá tầm trung

Bphone 3 có thiết kế tràn viền dưới, mỏng, nhẹ. Bphone 3 có màn hình Full HD+, thiết kế khung nhôm nguyên khối với 2 mặt kính tối giản như 1 mặt kính. Bphone 3 tiếp tục theo đuổi duy nhất 1 camera sau, tuy nhiên tích hợp với phần mềm xử lý phông mờ. Bphone 3 không tai thỏ nhưng vẫn giúp cho máy có màn hình lớn hơn, kích thước nhỏ hơn so với thế hệ cũ. Máy nhỏ hơn so với Bphone 2017, các góc bo ít hơn và có phần vuông vắn hơn nhưng cũng không hề quá sắc như Bphone đời đầu. Logo B Sạc điện và tai nghe cùng chung 1 jack USB-C và đạt chuẩn chống nước bụi IP 68. Tính năng chụp xóa phông của Bphone 3 chưa được hoàn hảo như Bkav giới thiệu vì phải chờ một khoảng thời gian xử lý tương đối dài. Ngoài ra, các chế độ chụp ảnh như auto, sMacro, Manual chỉnh tay, sNight, Best Moment và đặc biệt là Under Water cho những bức ảnh khá đẹp. Năm ngoái, phiên bản Bphone 2 chạy Snapdragon 660 nhưng mức giá lại hơn 10 triệu trong khi Bphone 3 năm nay chạy Snapdragon 636 đi kèm RAM 3GB - bộ nhớ trong 32GB và mức giá 7 triệu. Các giải pháp an ninh mạng được ứng dụng triệt để trong Bphone 3. Khả năng chịu nước đáng kinh ngạc của Bphone 3 được đại diện Bkav giới thiệu gồm cả chống nước biển, nước canh và hóa chất nhẹ như nước rửa tay, xà phòng rửa bát thì còn phải kiểm chứng. Bphone 3 có hai màu trắng, đen Với 300 cửa hàng, đại lý phân phối liên kết, những chiếc điện thoại Bphone 3 đầu tiên sẽ đến tay khách hàng đúng ngày mở bán, 19/10/2018./.

