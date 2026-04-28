Trung Quốc siết chặt quản lý hoạt động tái chế pin xe điện

Ngày 27/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cùng 4 bộ, ngành đã ban hành thông báo phát động chiến dịch thanh tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc đối với hoạt động thu hồi và tái chế pin động lực từ xe năng lượng mới.

Chiến dịch tập trung vào các vấn đề nổi cộm như mua bán pin cũ trái phép, tái chế không đạt chuẩn, sử dụng pin đã qua sử dụng để sản xuất hàng kém chất lượng và tháo dỡ trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Thông báo cho biết, dù hệ thống tái chế pin xe điện tại Trung Quốc đã có bước tiến tích cực, thị trường vẫn tồn tại nhiều bất cập như không thực hiện truy xuất nguồn gốc, kinh doanh không giấy phép và vi phạm quy định môi trường.

Trong chiến dịch, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát việc cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chặt khâu bàn giao và vận chuyển pin đã qua sử dụng. Những hành vi như không báo cáo, báo cáo sai thông tin, xả thải trái phép hay vi phạm quy định về chất thải rắn sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải sẽ tập trung kiểm tra hoạt động vận chuyển pin cũ; ngành thương mại siết chặt quản lý doanh nghiệp tháo dỡ xe hết niên hạn; trong khi cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm soát chất lượng pin lithium dùng cho xe đạp điện, đồng thời mạnh tay xử lý việc tái sử dụng pin ô tô điện cho các phương tiện nhỏ như xe đạp điện, xe scooter.

Chiến dịch sẽ diễn ra từ tháng 4/2026 đến hết tháng 6/2026, gồm các giai đoạn thu thập thông tin, kiểm tra xử lý và công bố các vụ vi phạm điển hình nhằm tăng tính răn đe. Trung Quốc cũng khuyến khích người dân tham gia giám sát, tố giác sai phạm nhằm góp phần minh bạch hóa thị trường.

Theo số liệu được công bố, trong năm 2025, Trung Quốc tái chế hơn 400.000 tấn pin xe điện đã qua sử dụng, tăng 32,9% so với cùng kỳ, với tỷ lệ thu hồi kim loại đạt mức tiên tiến thế giới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm phát triển bền vững ngành xe điện.