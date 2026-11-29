Trong bối cảnh giá bộ nhớ RAM tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung, Microsoft đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tối ưu hóa tài nguyên cho hệ điều hành Windows 11. Tại hội nghị Ignite 2026, công ty đã công bố rằng việc cải tiến các ứng dụng và dịch vụ của mình đã giúp tiết kiệm hơn 860 MB RAM, mang lại hiệu suất tốt hơn cho những máy tính có bộ nhớ hạn chế.

Mức RAM mà Microsoft vừa cắt giảm trên các hệ thống Windows 11 là 860 MB

Các ứng dụng như Microsoft 365, Defender, OneDrive và Purview hiện tiêu tốn ít bộ nhớ hơn đáng kể trên Windows 11. Trong phiên thảo luận mang tên “Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng Windows”, Ian LeGrow, Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách Hệ điều hành cốt lõi của Microsoft, đã chia sẻ chi tiết về những nỗ lực này. Theo báo cáo, Microsoft 365 (bao gồm Word, Excel, PowerPoint và Outlook) đã tiết kiệm được 360 MB, trong khi Defender, OneDrive và Purview đã giảm tổng dung lượng hơn 500 MB.

Điểm yếu ngốn RAM lâu nay của Windows 11 được khắc phục

Microsoft đã đạt được những kết quả này thông qua việc phân bổ bộ nhớ hiệu quả hơn, tránh tải các thành phần không cần thiết và cho phép các thành phần chia sẻ tài nguyên. Mặc dù công ty chưa công bố mức tiết kiệm bộ nhớ cụ thể cho từng ứng dụng, nhưng việc tiết kiệm hơn 860 MB tương đương với khoảng một phần mười RAM của máy tính 8 GB là một con số ấn tượng, đặc biệt khi nhiều dịch vụ hoạt động ngầm.

Ngoài ra, Microsoft cũng cho biết các tối ưu hóa bộ nhớ không chỉ giới hạn ở các ứng dụng của mình. Họ đã cải thiện khả năng phản hồi của Windows 11 lên đến 20% và tăng tốc độ thực hiện một số tác vụ đa nhiệm lên tới 40% trên các hệ thống chỉ có 8 GB RAM. Một số cải tiến đáng chú ý khác bao gồm công nghệ nén bộ nhớ mới cho phép lưu trữ thêm 2 GB dữ liệu trong RAM và giảm dung lượng bộ nhớ được cấp phát cho các tiện ích khi không sử dụng.

Microsoft khuyến nghị người dùng cập nhật lên phiên bản Windows 11 26H2 (26300.9818 trở lên) và thường xuyên cập nhật các ứng dụng để tận hưởng những cải tiến mới nhất. Trong bối cảnh giá bộ nhớ ngày càng tăng, việc Microsoft ưu tiên tối ưu hóa phần mềm là một tín hiệu tích cực, giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng chi phí nâng cấp phần cứng.