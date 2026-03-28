Xe điện chạy càng nhanh càng hao pin, đi thế nào để tối ưu nhất?

Chạy càng nhanh, phạm vi hoạt động càng giảm mạnh

Một YouTuber sở hữu xe Tesla và là chủ kênh Carwire đã quyết định tìm hiểu bằng cách thực hiện một loạt các bài thử nghiệm trên chiếc Model Y dẫn động cầu sau, một động cơ của mình. Bài thử nghiệm cho thấy khi xe chạy ở tốc độ 50 mph (khoảng 80 km/h), mức tiêu thụ năng lượng rất tốt, đạt khoảng 224,7 Wh/mi, tương đương phạm vi hoạt động lên tới 333 dặm (536 km). Điều này đồng nghĩa xe có thể hoàn thành hành trình dài mà vẫn còn dư pin đáng kể.

Tuy nhiên, khi tăng tốc lên 80 mph (khoảng 129 km/h), hiệu suất giảm rõ rệt. Mức tiêu thụ tăng lên 366 Wh/mi, khiến phạm vi hoạt động chỉ còn khoảng 204 dặm (328 km). Như vậy, chỉ cần tăng tốc độ, quãng đường đi được đã giảm hơn 200 km so với điều kiện tối ưu.

Điều này cho thấy xe điện không chỉ phụ thuộc vào dung lượng pin mà còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi cách vận hành thực tế, đặc biệt là tốc độ.

Tốc độ “vàng” giúp cân bằng thời gian và hiệu suất

Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng tốc độ lý tưởng để cân bằng giữa thời gian di chuyển và hiệu quả năng lượng nằm trong khoảng 60–70 mph (96–113 km/h).

Ở mức 60 mph, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể so với chạy chậm, trong khi phạm vi hoạt động chỉ giảm nhẹ xuống khoảng 300 dặm (483 km). Khi tăng lên 70 mph, xe vẫn có thể đạt khoảng 248 dặm (399 km), đủ để hoàn thành hành trình dài mà không cần sạc giữa đường.

Trong khi đó, chạy ở 80 mph dù giúp tiết kiệm thêm thời gian nhưng lại khiến người lái phải đối mặt với nguy cơ hết pin sớm hơn và có thể phải sạc bổ sung.

Hiệu suất xe điện phụ thuộc lớn vào thói quen lái

Thử nghiệm này một lần nữa cho thấy yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất xe điện không phải chỉ là công nghệ pin mà còn là hành vi người lái. Việc duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng tốc quá cao sẽ giúp tối ưu quãng đường di chuyển và giảm áp lực sạc pin.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến, việc hiểu rõ “đi nhanh hay đi xa” là lựa chọn đánh đổi sẽ giúp người dùng sử dụng xe hiệu quả hơn, đặc biệt trên các hành trình cao tốc.