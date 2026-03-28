Xe điện chạy càng nhanh càng hao pin, đi thế nào để tối ưu nhất?

Thứ Bảy, 21:50, 28/03/2026
VOV.VN - Một thử nghiệm thực tế với Tesla Model Y cho thấy tốc độ chạy ảnh hưởng cực lớn đến phạm vi hoạt động của xe điện. Chênh lệch giữa chạy chậm và nhanh có thể khiến quãng đường giảm tới hơn 100 km.

Chạy càng nhanh, phạm vi hoạt động càng giảm mạnh

Một YouTuber sở hữu xe Tesla và là chủ kênh Carwire đã quyết định tìm hiểu bằng cách thực hiện một loạt các bài thử nghiệm trên chiếc Model Y dẫn động cầu sau, một động cơ của mình. Bài thử nghiệm cho thấy khi xe chạy ở tốc độ 50 mph (khoảng 80 km/h), mức tiêu thụ năng lượng rất tốt, đạt khoảng 224,7 Wh/mi, tương đương phạm vi hoạt động lên tới 333 dặm (536 km). Điều này đồng nghĩa xe có thể hoàn thành hành trình dài mà vẫn còn dư pin đáng kể.

Tuy nhiên, khi tăng tốc lên 80 mph (khoảng 129 km/h), hiệu suất giảm rõ rệt. Mức tiêu thụ tăng lên 366 Wh/mi, khiến phạm vi hoạt động chỉ còn khoảng 204 dặm (328 km). Như vậy, chỉ cần tăng tốc độ, quãng đường đi được đã giảm hơn 200 km so với điều kiện tối ưu.

Điều này cho thấy xe điện không chỉ phụ thuộc vào dung lượng pin mà còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi cách vận hành thực tế, đặc biệt là tốc độ.

Tốc độ “vàng” giúp cân bằng thời gian và hiệu suất

Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng tốc độ lý tưởng để cân bằng giữa thời gian di chuyển và hiệu quả năng lượng nằm trong khoảng 60–70 mph (96–113 km/h).

Ở mức 60 mph, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể so với chạy chậm, trong khi phạm vi hoạt động chỉ giảm nhẹ xuống khoảng 300 dặm (483 km). Khi tăng lên 70 mph, xe vẫn có thể đạt khoảng 248 dặm (399 km), đủ để hoàn thành hành trình dài mà không cần sạc giữa đường.

Trong khi đó, chạy ở 80 mph dù giúp tiết kiệm thêm thời gian nhưng lại khiến người lái phải đối mặt với nguy cơ hết pin sớm hơn và có thể phải sạc bổ sung.

Hiệu suất xe điện phụ thuộc lớn vào thói quen lái

Thử nghiệm này một lần nữa cho thấy yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất xe điện không phải chỉ là công nghệ pin mà còn là hành vi người lái. Việc duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng tốc quá cao sẽ giúp tối ưu quãng đường di chuyển và giảm áp lực sạc pin.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến, việc hiểu rõ “đi nhanh hay đi xa” là lựa chọn đánh đổi sẽ giúp người dùng sử dụng xe hiệu quả hơn, đặc biệt trên các hành trình cao tốc.

Xe hybrid tại Việt Nam có thực sự là xu hướng tương lai?

VOV.VN - Xe hybrid đang trở thành lựa chọn trung hòa tại Việt Nam khi vừa tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, vừa không phụ thuộc hạ tầng sạc. Dưới tác động của ưu đãi thuế, giao thông đô thị và làn sóng PHEV Trung Quốc, phân khúc này bước vào giai đoạn cạnh tranh và tăng trưởng mới.

Theo Carscoops
Tag: xe điện EV Tesla Model Y phạm vi hoạt động hiệu suất xe điện pin xe điện kinh nghiệm sử dụng EV kinh nghiệm đi ô tô điện đi ô tô điện tốc độ bao nhiều để đỡ hao pin đi ô tô điện như thế nào cho đỡ hao pin
Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026

VOV.VN - Bất chấp kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài trong tháng 2/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng, với xe giá rẻ từ Indonesia áp đảo về số lượng trong khi ô tô Trung Quốc dẫn đầu về tổng giá trị kim ngạch.

Pin thể rắn Donut Lab gây chú ý khi chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày thử nghiệm

VOV.VN - Công ty Donut Lab của Phần Lan vừa công bố kết quả thử nghiệm mới cho pin thể rắn Donut Lab dành cho xe điện. Theo dữ liệu đo độc lập, pin của hãng chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày không sử dụng, nhằm phản bác nghi ngờ cho rằng công nghệ này thực chất chỉ là siêu tụ điện.

BMW X5 thế hệ mới và 7-Series facelift lộ diện, thiết kế thay đổi mạnh

VOV.VN - Hình ảnh rò rỉ của BMW X5 thế hệ mới và BMW 7-Series bản nâng cấp giữa vòng đời cho thấy hãng xe Đức đang thay đổi mạnh về thiết kế theo hướng hiện đại và công nghệ hơn.

