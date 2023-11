Bản vùng cao Sơn La bừng sáng ánh điện

EVNNPC đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện đến với người dân

VOV.VN - Với mục tiêu giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn và giảm thiểu tối đa các tai nạn về điện, qua đó đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục, thời gian qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân bằng nhiều hình thức.