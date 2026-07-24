Bất động sản hạng sang và nghệ thuật của sự chọn lọc

Được phát triển theo tinh thần đó, bộ sưu tập căn hộ giới hạn tại The Magnolia chính là sự kết tinh của những giá trị được lựa chọn kỹ lưỡng nhất, dành cho những chủ nhân tìm kiếm một chuẩn sống khác biệt.

Giá trị của bất động sản hạng sang bắt đầu từ sự tuyển chọn

Nếu trước đây, bất động sản hạng sang thường được định nghĩa bằng quy mô hay mức độ đầu tư, thì hiện tại cách nhìn ấy đang dần thay đổi. Khách hàng không còn tìm kiếm một nơi ở có nhiều tiện ích hơn mà điều họ quan tâm là liệu nơi đó có mang đến những giá trị đủ để duy trì sự khác biệt và độc bản trong nhiều năm.

Đó có thể là một vị trí mà quỹ đất không thể mở rộng thêm. Một tầm nhìn ít bị tác động bởi quá trình phát triển đô thị. Một thiết kế được tạo nên bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới. Hay đơn giản là một không gian sống đủ riêng tư để mỗi khoảnh khắc trở về đều trở thành một trải nghiệm đáng giá. Chính vì vậy, bất động sản hạng sang ngày càng được nhìn nhận như một quá trình chọn lọc khắt khe. Đây cũng là điểm chung của những thương hiệu xa xỉ: một chiếc đồng hồ được hoàn thiện thủ công qua hàng trăm giờ chế tác, một chiếc xe được cá nhân hóa cho duy nhất một chủ nhân, một tác phẩm nghệ thuật chỉ tồn tại một phiên bản. Điểm chung của chúng không phải là sự hiếm có về số lượng, mà là việc mọi chi tiết đều được giữ lại sau một quá trình tuyển chọn khắt khe.

Thay vì phát triển những sản phẩm cao cấp như những lựa chọn riêng lẻ, nhiều thương hiệu quốc tế lựa chọn tạo nên những "curated collection" - bộ sưu tập hội tụ những giá trị nổi bật nhất của toàn dự án. The Magnolia được phát triển theo chính tư duy đó.

The Special Edition - Bộ sưu tập của những giá trị được tuyển chọn

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ điện ảnh, The Special Edition được ví như những khung hình đắt giá nhất của một tác phẩm. Đây không đơn thuần là bộ sưu tập những căn hộ đặc biệt, mà là sự chọn lọc những không gian thể hiện rõ nhất triết lý sống mà The Magnolia theo đuổi: sự riêng tư, tính cá nhân và trải nghiệm được đặt lên trước sự phô trương.

Bộ sưu tập gồm hai dòng sản phẩm: Signature Residences và Limited Residences, mỗi dòng mang một cách tiếp cận riêng nhưng cùng chia sẻ một triết lý phát triển.

Signature Residences hướng đến những chủ nhân yêu thích sự tinh tế trong từng trải nghiệm sống. Các căn Sky 4BR (4 Phòng ngủ) và Duplex được thiết kế với thang máy riêng, hệ bếp ướt - bếp khô - bàn đảo, không gian sinh hoạt rộng cùng tầm nhìn hướng sông Hồng, sông Đuống và trung tâm thành phố. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt để tạo nên một chuẩn sống riêng tư, nơi kiến trúc không chỉ phục vụ công năng mà còn phản ánh gu thẩm mỹ và bản sắc của chủ nhân.

The Special Edition - bộ sưu tập của những giá trị được tuyển chọn

Nếu Signature Residences là biểu hiện của sự tinh chỉnh thì Limited Residences lại đề cao tính độc bản. Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm như Garden Townhouse, Duplex 4BR-L và Duplex Penthouse với số lượng giới hạn, sở hữu những không gian sống được cá nhân hóa như phòng thưởng rượu, phòng đa năng, logia lớn. Tất cả các căn hộ được bố trí thang máy riêng và hệ sảnh tiếp cận độc lập. Trải nghiệm ấy mang đến cảm giác sống gần với một dinh thự giữa tầng không hơn là một căn hộ cao tầng thông thường.

Bản sắc hiện diện trong từng khung hình sống tại The Magnolia

Điểm chung giữa Signature Residences và Limited Residences không nằm ở diện tích hay số lượng, mà ở triết lý phát triển: mọi giá trị đều được tuyển chọn có chủ đích. Từ vị trí ven sông hiếm có, tầm nhìn rộng mở, hệ không gian được thiết kế để đề cao sự riêng tư, cho đến sự đồng hành của những đối tác quốc tế như Benoy, Studio HBA và Turner International, mọi lựa chọn đều hướng đến việc kiến tạo một bộ sưu tập không gian sống nơi mỗi trải nghiệm đều được chắt lọc một cách có chủ đích.

Nhằm ghi dấu thời điểm ra mắt The Special Edition, MIK Group triển khai chuỗi sự kiện đặc biệt với bộ đặc quyền ưu đãi dành cho những khách hàng tham dự sự kiện, với tổng giá trị lên tới 300 cây vàng (áp dụng theo điều kiện chương trình từ 20/7 đến 30/8/2026). Đồng thời, các chủ nhân tương lai còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng đặc biệt là xe sang Lexus GX550, như một đặc quyền tri ân dành cho những khách hàng đồng hành cùng The Magnolia.