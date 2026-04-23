Bước ngoặt của hơn 1.100 lao động tại Nhà máy gang thép Lào Cai

Thứ Năm, 20:42, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới Tháng Công nhân và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai vừa làm việc với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung nhằm nắm bắt tâm tư và tìm giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Gần một năm kể từ khi Nhà máy gang thép Lào Cai khôi phục sản xuất, doanh nghiệp này đang bước vào giai đoạn chuyển giao chủ sở hữu mang tính bước ngoặt. Cùng với sự bứt phá về sản lượng, những cam kết mạnh mẽ về việc thanh toán hàng chục tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm, tiền lương đã mang lại sự yên tâm cho hơn 1.100 công nhân luyện kim.

Là cơ sở luyện kim quy mô lớn nhất Tây Bắc, chiếm tỷ trọng lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai, thế nhưng Nhà máy Gang thép Lào Cai từng có gần 3 năm phải đóng cửa do khó khăn tài chính. Kể từ khi khai lò trở lại vào cuối tháng 4/2025, đời sống của hơn 1.100 lao động từng bước được ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dù vậy, hệ lụy từ giai đoạn dừng sản xuất vẫn còn đó, điển hình là khoản nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 60 tỷ đồng và một phần tiền lương chưa được thanh toán, khiến quyền lợi khám chữa bệnh, ốm đau thai sản của công nhân bị ảnh hưởng. Khó khăn này đang được tháo gỡ triệt để khi Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến kim loại thủ đô chính thức mua lại toàn bộ 45% phần vốn của đối tác nước ngoài. Ngay khi bắt đầu tham gia điều hành từ ngày 20/4 vừa qua, nhà đầu tư mới đã quyết định đẩy sản lượng phôi thép tăng vọt từ mức 1.000 lên 1.300 tấn/ngày, đặc biệt là cam kết giữ lại toàn bộ lực lượng lao động. 

Ông Nguyễn Hồng Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, khẳng định: “Sáng nay phòng nhân sự đã ra cơ quan Bảo hiểm xã hội làm việc và cam kết sẽ trả tiền bảo hiểm còn nợ gần 60 tỷ, trả một lần. Ngay trong ngày hôm nay hoặc tuần sau có giấy điều chỉnh và có cam kết thì công ty người ta chuyển tiền về trong tháng 5 này sẽ đóng toàn bộ bảo hiểm còn nợ người lao động. Về phần lương thì cũng cam kết là sẽ có lộ trình trả dần”.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung.

Với sự xuất hiện của cổ đông mới, doanh nghiệp xây dựng lộ trình đóng hơn 500 tỷ đồng tiền nợ ngân sách cũ cho tỉnh Lào Cai ngay trong tháng 5 năm nay, đồng thời đặt mục tiêu đóng góp ngân sách lên tới 1.100 tỷ đồng mỗi năm và đầu tư xây dựng mới hệ thống nhà máy cán thép tại chỗ. Sự chuyển mình, tái cơ cấu sâu rộng về chủ sở hữu cũng đòi hỏi người lao động phải nâng cao kỷ luật, năng suất thực chất. 

Để thích ứng với bộ máy mới và bảo vệ sát sao quyền lợi công nhân, các bên đã thống nhất chủ trương chuyển tổ chức Công đoàn của công ty từ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam về trực thuộc Ban Công đoàn các Khu công nghiệp cơ sở 2, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. 

Tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Rất mong muốn được chuyển tổ chức công đoàn của công ty về trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai. Sau đó chúng ta sẽ có sự phối kết hợp được gần gũi hơn. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng Ban giám đốc công ty để phối hợp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; cũng như phối hợp để làm sao công ty phát triển ngày càng vững mạnh”.

Kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy Gang Thép Lào Cai (thuộc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung).

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã trao 20 suất quà trước thềm 1/5 cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời công bố gói hỗ trợ khám bệnh và tầm soát ung thư miễn phí trị giá 1.350.000 đồng cho toàn bộ hơn 1.100 lao động tại công ty.

Với chiến lược xây dựng nhà máy cán thép tại chỗ, không chỉ dừng lại ở việc bán phôi thô, nhà đầu tư mới đang cho thấy cam kết làm ăn lâu dài tại vùng biên giới. Để cơ sở luyện kim này phát triển bền vững, giữ vững "nồi cơm" cho hàng nghìn gia đình công nhân, bài toán then chốt hiện nay vẫn là khơi thông nguồn quặng sắt từ mỏ Quý Xa. Vấn đề này đang tiếp tục được lãnh đạo tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ về mặt thủ tục pháp lý trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác kiểm tra bếp ăn công nhân tại Nhà máy Gang Thép Lào Cai.
An Kiên/VOV-Tây Bắc
Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang triển khai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm nhằm đánh giá kỹ thuật và ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu gốc. Hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về xả thải 24/24 giờ.

Mắc ca xen canh chè – kỳ vọng mới trên những nông trường xưa ở Lào Cai

VOV.VN - Trên những đồi chè xanh mướt đã gắn bó với vùng đất Liên Sơn (Lào Cai) hơn nửa thế kỷ, những cây mắc ca bắt đầu vươn cao, tạo nên mô hình canh tác xen canh, mở ra tương lai mới cho những hộ gia đình qua nhiều thế hệ gắn bó với cây chè.

Giải bài toán "khát điện" ở Lào Cai: Khi tiết kiệm điện thành văn hóa sinh tồn

VOV.VN - Để giải quyết áp lực cung ứng điện năm 2026, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt chỉ đạo các doanh nghiệp lớn dịch chuyển phụ tải và thực hiện tiết kiệm điện. Đây là giải pháp sống còn, kết hợp phát triển năng lượng xanh nhằm tháo gỡ khó khăn trong cung ứng điện và giữ vững đà tăng trưởng kinh tế.

