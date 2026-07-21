Chủ tịch Quỹ Eurasia Foundation from Asia giảng dạy sinh viên BTEC-BKACAD

Vừa qua, sinh viên Chương trình BTEC – BKACAD đã có cơ hội tham dự buổi học chuyên đề cùng ông Yoji Sato - Nhà sáng lập, Chủ tịch Quỹ Eurasia Foundation from Asia (Nhật Bản), trong khuôn khổ chuỗi đào tạo quốc tế "Applying Artificial Intelligence for the Asian Community" (AI trong cộng đồng các nước châu Á).

Buổi học là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình do Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD tổ chức, dưới sự tài trợ của Quỹ Eurasia Foundation - tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy giáo dục, giao lưu học thuật và phát triển bền vững tại khu vực châu Á.

Chủ tịch Yoji Sato cùng đại diện BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội

Học cùng học giả quốc tế để mở rộng tư duy toàn cầu

Chủ tịch Yoji Sato là nhà giáo dục có nhiều năm gắn bó với các hoạt động thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các quốc gia châu Á. Thông qua Quỹ Eurasia Foundation, ông đã đồng hành cùng nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và chương trình phát triển cộng đồng nhằm tăng cường giao lưu tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy các sáng kiến vì sự phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam, chủ tịch Yoji Sato đã dành thời gian trực tiếp trao đổi với sinh viên BTEC - BKACAD về những xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng như vai trò của công nghệ đối với tương lai của con người và xã hội.

Sinh viên BTEC- BKACAD trả lời câu hỏi của chủ tịch Yoji Sato

Khi AI được nhìn từ góc độ con người và cộng đồng

Khác với cách tiếp cận thuần túy về công nghệ, bài giảng của ông Yoji Sato tập trung vào những vấn đề mang tính nền tảng như mối quan hệ giữa AI với con người, giáo dục, văn hóa và sự phát triển bền vững.

Thông qua nhiều ví dụ thực tiễn tại các quốc gia châu Á, diễn giả nhấn mạnh rằng sự phát triển của AI không chỉ được đo bằng tốc độ đổi mới công nghệ mà còn bằng những giá trị mà công nghệ mang lại cho cộng đồng. Người học công nghệ vì vậy cần được trang bị không chỉ năng lực chuyên môn mà còn là tư duy nhân văn, tinh thần trách nhiệm và khả năng nhìn nhận các vấn đề dưới góc nhìn đa chiều.

Những câu hỏi như "AI phục vụ ai?", "Con người cần chuẩn bị gì để đồng hành cùng AI?" hay "Làm thế nào để công nghệ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn?" đã tạo nên nhiều cuộc trao đổi sôi nổi giữa diễn giả và sinh viên.

Không khí học tập cởi mở, khuyến khích đối thoại và phản biện giúp sinh viên mạnh dạn chia sẻ quan điểm, từ đó hình thành tư duy độc lập và khả năng tiếp cận các vấn đề công nghệ trong bối cảnh toàn cầu.

Sinh viên BTEC- BKACAD rất hào hứng với mô hình đào tạo mở

Đào tạo gắn với thực tiễn và hội nhập quốc tế

Buổi học cùng ông Yoji Sato là một chuyên đề trong chuỗi chương trình đào tạo AI xuyên suốt năm 2026 dành cho sinh viên BTEC - BKACAD.

Theo lộ trình, sinh viên đã và đang được học tập với nhiều chuyên gia, giảng viên và diễn giả trong nước, quốc tế thông qua các chuyên đề về ứng dụng AI trong các ngành kinh tế trọng điểm, AI và hội nhập quốc tế, cũng như những kỹ năng cần thiết để thích ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Việc thường xuyên đưa chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy là một trong những định hướng đào tạo mà BKACAD theo đuổi nhằm tăng cường tính thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận những vấn đề đang diễn ra trong doanh nghiệp và xã hội ngay trong quá trình học tập.

Chia sẻ về định hướng này, TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD, cho biết: "Trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh, sinh viên cần được tiếp cận không chỉ với kiến thức chuyên môn mà còn với những góc nhìn đa chiều từ các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường học tập mở, nơi người học được truyền cảm hứng, phát triển tư duy hội nhập và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động toàn cầu."

Kiến tạo thế hệ công dân công nghệ toàn cầu

Việc Chủ tịch Quỹ Eurasia Foundation trực tiếp giảng dạy cho sinh viên không chỉ góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục mà còn tạo điều kiện để người học tiếp cận những quan điểm mới về vai trò của công nghệ trong sự phát triển của xã hội.

Thông qua chuỗi chuyên đề quốc tế, sinh viên BTEC - BKACAD không chỉ được cập nhật kiến thức về trí tuệ nhân tạo mà còn được rèn luyện tư duy phản biện, năng lực giao tiếp đa văn hóa và khả năng nhìn nhận các vấn đề công nghệ trong bối cảnh toàn cầu.

Đây cũng là định hướng mà Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD kiên trì theo đuổi: đào tạo nguồn nhân lực công nghệ có nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy hội nhập và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội trong kỷ nguyên số.