Agribank Chi nhánh Trà Bồng đồng hành với người nông dân vùng cao

Nhiều năm qua, gia đình ông Đỗ Ngọc Tư ở thôn Bình Trung, xã Đông Trà Bồng đã gắn bó với dòng vốn tín dụng của Agribank Trà Bồng. Trung bình mỗi năm, ông vay khoảng 1 tỷ đồng để quay vòng vốn đầu tư, phủ xanh đất trống đồi trọc bằng các loại cây kinh tế lâu năm như keo, quế và cau. Phương thức giải ngân nhanh chóng, thủ tục tinh gọn đã giúp một lão nông vùng trung du như ông chủ động trong sản xuất.

Cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh Trà Bồng hướng dẫn người dân về cách vay vốn và hiệu quả vốn vay

Còn ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế, đóng tại thôn Trung, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông thành lập Công ty đã 30 năm, chuyên mua quế và các loại nông sản ở miền núi Quảng Ngãi. Ngoài việc xuất khẩu quế nguyên liệu, ông còn sản xuất nhiều mặt hàng từ cây quế như nhang quế, tinh dầu quế, hàng thủ công mỹ nghệ từ quế, tăm quế.

Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế, đóng tại thôn Trung, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Đến nay, Công ty này đã có 9 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3-4 sao. Giá quế Trà Bồng được ông mua từ 60-70 ngàn đồng/kg. Ông đã vay của Agribank Chi nhánh Trà Bồng làm vốn lưu động, mở rộng và duy trì sản xuất. Riêng năm nay, ông Nguyễn Đức Lương vay hơn 10 tỷ đồng mua nguyên liệu sản xuất, tạo việc làm cho 20 lao động.

“Agribank rất là chuyên nghiệp, khi giao dịch thì anh em nhân viên Agribank Chi nhánh ở đây rất thiện chí với doanh nghiệp, với Công ty chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng Agribank rất phù hợp, nên từ trước đến nay, tôi đã gắn bó trên dưới 20 năm nay, mình phải chọn Agribank thôi. Đối với Agribank thì nhiều lúc lãi suất có ưu đãi nhiều hơn hoặc dễ tiếp cận nguồn vốn của Agribank để sản xuất, kinh doanh cũng phù hợp và có lãi cho doanh nghiệp” - ông Nguyễn Đức Lương nói.

Không riêng gì hộ ông Đỗ Ngọc Tư hay doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Lương, đến nay Agribank Chi nhánh Trà Bồng đã đưa nguồn vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ tiếp cận hơn 2.000 khách hàng, tổng dư nợ đạt 680 tỷ đồng. Đồng hành với người nông dân, các cán bộ tín dụng không ngại đường sá cách trở, trực tiếp về các thôn bản xa trung tâm tư vấn, lập hồ sơ và hướng dẫn bà con xây dựng phương án sản xuất an toàn, hiệu quả.

Ông Phạm Thanh Hà, Giám đốc Agribank Chi nhánh Trà Bồng cho biết: “Đối với Trà Bồng, lĩnh vực tiềm năng nhất, phát triển nhất là sản xuất nông lâm nghiệp. Cho nên đối với Agribank Trà Bồng thì chủ yếu là cho vay “Tam nông”. Trong đó chủ yếu là cây keo hiện là cây chủ lực của bà con Trà Bồng. Ngoài ra, cây Quế là loại cây theo định hướng của chính quyền địa phương là một loại cây tiềm năng về phát triển kinh tế và là loại cây bản sắc của Trà Bồng. Các cán bộ tín dụng thường xuyên hỗ trợ bà con trong việc lập hồ sơ cũng như hướng dẫn xây dựng các phương án phù hợp để vay vốn”.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, xã Trà Bồng xác định phát triển cây Quế là cây chủ lực. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, Trà Bồng xây dựng Đề án phát triển 10 ngàn cây Quế. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và phát triển diện tích 200 héc ta. Hàng năm, xã vận động trồng 10 héc ta; phối hợp với các sở ngành tìm đầu ra ổn định cho cây Quế cũng như thúc đẩy nâng cao thu nhập cho người dân từ cây Quế.

Nguồn vốn Agribank giúp người dân miền núi Quảng Ngãi phát triển kinh tế

Điểm tựa tín dụng từ Agribank cũng đang gắn kết chặt chẽ với các đề án phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền các xã vùng cao khu vực Trà Bồng tích cực phối hợp cùng ngân hàng cung ứng nguồn vốn có lãi suất thấp, giải quyết bài toán thiếu tư liệu sản xuất và ngăn chặn nạn tín dụng đen.

Ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương cùng Agribank hỗ trợ người dân có nguồn vốn để phát triển kinh tế: “Ngoài thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ trực tiếp cho người dân, chúng tôi đã phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn, nhất là Agribank để tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xã hội. Bởi nguồn vốn này lãi suất thấp, bà con thì có nhu cầu”.

Duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn ở mức trên 80% toàn chi nhánh, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đang khẳng định vai trò trụ đỡ vững chắc cho kinh tế hộ gia đình miền núi. Dòng vốn lồng ghép hiệu quả với các chương trình mục tiêu quốc gia đang giúp đồng bào vùng cao Trà Bồng nói riêng, khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi nói chung thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao thu nhập trên chính mảnh đất quê hương.