Agribank Nam Đông: Khoản vay nhỏ, lợi ích lớn

Dòng vốn ưu đãi này tiếp sức cho tư duy "dám nghĩ, dám làm" của các chủ trang trại tiêu biểu, là điểm tựa chiến lược giúp cấp ủy, chính quyền hiện thực hóa mục tiêu xóa trắng hộ nghèo, hồi sinh giá trị các loại cây trồng và vật nuôi chủ lực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Agribank sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nông dân

Sau khi được tham quan mô hình nhà lưới ở Đà Lạt về lại địa phương, ông Nguyễn Văn Phụng ở xã Nam Đông trăn trở vì sao nông dân Đà Lạt làm được trang trại rau và hoa mà nông dân Nam Đông không làm được. Năm 2020, ông Phụng mạnh dạn vay vốn Agribank Chi nhánh Nam Đông hơn 1 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà màng trồng rau, hoa trên diện tích hơn 1.000 mét vuông. Ban đầu, các cán bộ Agribank Nam Đông cũng e ngại, bởi thời tiết ở Nam Đông khác Đà Lạt. Mặt khác, trang trại ông Phụng cũng đã từng bị dịch bệnh làm chết 200 con heo. Tiếp đó, ông Phụng xoay qua trồng Măng Tây, Mía cũng không thành công.

Lão nông Nguyễn Văn Phụng ở xã Nam Đông, TP Huế bên nhà màng lưới trồng rau, trồng hoa của gia đình

Được cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank động viên, chia sẻ và tiếp tục cho vay vốn khắc phục hậu quả dịch bệnh và khôi phục sản xuất, ông Phụng tiếp tục đầu tư mô hình nhà màng. Ngoài ra, gia đình ông còn sắm sửa máy cày, máy phát điện, máy làm cỏ, tạo luống để phục vụ sản xuất. Với quy mô sản xuất mỗi năm hơn 10 vụ rau và hoa, gia đình ông Phụng thu về từ 300 đến 400 triệu đồng. Với ông Nguyễn Văn Phụng, người nông dân phải mạnh dạn vay vốn thay đổi công nghệ, đầu tư máy móc mới có thể làm ăn hiệu quả.

“Tiền thì làm chi có, chỉ ngân hàng có thôi, phải mạnh dạn đi vay, chứ còn sợ đi vay phải trả lại thì không bao giờ làm được. Trong nhà dân ở đây chỉ có vài trăm triệu bạc là giỏi lắm mà họ cũng dám chi, không dám chi thì làm gì được. Như tôi đây, tôi đã mạnh dạn vay 2 tỷ rồi rồi. Đến bây giờ, tôi đã trả nợ hết rồi, còn lại nói chung cũng không đáng nữa. Toàn bộ vốn là của Ngân hàng Nông nghiệp cả, chứ vốn làm gì có đâu, với điều kiện anh làm được thì người ta tạo điều kiện ngay. Tôi vay vốn về tôi làm thật sự”, ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Nếu như lão nông Nguyễn Văn Phụng, ở xã Nam Đông gần 70 tuổi vẫn mạnh dạn vay vốn đầu tư nhà màng trồng hoa, trồng rau thì cựu quân nhân Trần Văn Đức ở xã Long Quảng vay vốn san lấp mặt bằng, mua vật liệu, mua các trang thiết bị, cây trồng, vật nuôi để vừa chăn nuôi vừa trồng trọt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an về địa phương, Đức vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông cũ 300 triệu đồng. Ban đầu Đức nuôi heo, sau đó mua thêm bò và gà vịt. Mới đầu là 3 con heo nái và 30 con heo thịt, sau đó phát triển, mở rộng thêm trang trại. Sẵn đất đai gò đồi, Đức trồng cây cao su, cây chuối, dưa, một số cây ăn quả như ổi, bưởi da xanh. Lúc cao điểm, trang trại của Đức có 7 con heo nái và hơn 100 con heo thịt.

Trần Văn Đức được tạo điều kiện tham gia tập huấn, tham gia các chuyến tham quan mô hình của những người đi trước, học hỏi được một số kinh nghiệm rồi về thực hiện ở trang trại của mình: “Em cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Vì mình chăn nuôi, mình không bỏ qua các thứ, ví dụ phân, mình sẽ lấy phân đó mà bỏ cho cây. Rồi mình lại tiết kiệm nguồn nước, vì heo này không tắm, mình chỉ cần đệm lót sinh học và phun sương thôi, làm hệ thống mát sẽ tiết kiệm được nguồn nước và kinh phí tiền điện. Phân tro dư có thể bán. Em vay 800 triệu, vay 2 lần. Các nhân viên Agribank tạo điều kiện làm hồ sơ, tạo điều kiện để tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng, hướng dẫn chia ra những khoản nhỏ để trả dần dần chứ không trả một lần, vừa tính lãi vừa gốc theo từng tháng, từng kỳ, dễ trả và nhẹ hơn khi trả một lần. Nguồn vốn này giúp em tiếp cận và mở rộng được mô hình này, mua con giống vật nuôi để làm trang trại, thực hiện một số các mô hình mở rộng khác nữa”.

Nhân viên Agribank Chi nhánh Nam Đông trao đổi với anh Trần Văn Đức về lãi vay, chu kỳ trả nợ

Huyện Nam Đông cũ tách ra 3 xã là Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng. Trong đó, xã Long Quảng còn tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 2 xã khác, bởi có hơn 85% dân số là người Cơ Tu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu, xã không còn hộ nghèo.

Ông Hồ Sĩ Minh, Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng, thành phố Huế khẳng định, nguồn vốn của Agribank sẽ là một trong những điểm tựa để người nông dân nơi đây vươn lên thoát nghèo: “Cũng nhờ nguồn vốn của Chi nhánh Agribank Nam Đông cho người dân vay rất phù hợp với đời sống người dân. Xã tập trung trồng lại cây cau và bưới da xanh. Nguồn vốn vay của người dân phải sử dụng đúng mục đích, yêu cầu để phát triển lại cây cao su. Hiện nay, cây cao su như “vàng trắng” trở lại, hiệu quả kinh tế cao nên người dân rất phấn khởi”.

Đến thời điểm này, Agribank Chi nhánh Nam Đông thực hiện đạt tổng dư nợ hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trên 90%, người dân vay để phát triển cây trồng và vật nuôi, mức độ vay vốn của người dân chủ yếu là nhỏ lẻ. Nhận thức việc vay vốn và trả nợ của người dân rất tốt, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh hiện tại dưới 0,04%, một số hộ khó khăn chỉ chậm trả tạm thời. Ông Lê Anh Lâm, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đông, thành phố Huế cho biết, Ngân hàng sẵn sàng đáp ứng về nhu cầu vốn để phát triển nhu cầu của người dân.

“Về vốn ưu đãi, theo các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Agribank. Các gói lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt tập trung về lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn luôn luôn được chú trọng. Mặt bằng lãi suất của Agribank Nam Đông hiện tại, về cho vay những hộ sản xuất mới đầu tư có hiệu quả, lúc mở rộng các mô hình, luôn luôn có các gói ưu đãi để hỗ trợ người vay và cũng có sự lan tỏa, sự đón nhận của người dân”, ông Lê Anh Lâm cho biết.