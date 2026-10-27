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Công ty Nhiệt điện Mông Dương:

Bảo đảm vận hành an toàn, chủ động ứng phó thiên tai

Thứ Ba, 16:47, 27/10/2026
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VOV.VN - 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy điện Mông Dương 1 (Công ty Nhiệt điện Mông Dương) sản xuất vượt sản lượng điện kế hoạch. Đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), bảo đảm an toàn cho người lao động, công trình, thiết bị và duy trì sản xuất điện ổn định.

Vượt kế hoạch 9 tháng, nỗ lực hoàn thành mục tiêu sản lượng điện cả năm

Tính đến hết tháng 9/2026, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 sản xuất 5,309 tỷ kWh, đạt 102,3% kế hoach BCT giao 9 tháng đầu năm và đạt hơn 74% kế hoạch năm. Tỷ lệ điện tự dùng duy trì ở mức 8,87%, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt kế hoạch được giao. Nộp ngân sách nhà nước 246,02 tỷ đồng.

Công ty đang tập trung quản lý kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy thiết bị, thực hiện tiểu tu định kỳ Tổ máy S1 dự kiến trong 20 ngày vào tháng 10/2026; chủ động phối hợp với các nhà cung cấp bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất để phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm được giao là 7,13 tỷ kWh.

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Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Chủ động phòng, chống thiên tai, góp phần bảo đảm sản xuất

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong mùa mưa bão năm 2026, Công ty triển khai kế hoạch PCTT&TKCN theo phương châm “bốn tại chỗ”; tăng cường kiểm tra, rà soát mức độ an toàn của các công trình, thiết bị trọng yếu như hệ thống điện, sân phân phối 500 kV, hệ thống chống sét, hầm cáp, nhà xưởng, cầu cảng…

Công ty đã gia cố mái che khu vực gian máy và khu quản lý vận hành, sửa chữa của nhà máy; nạo vét hệ thống cống thoát nước, xử lý các điểm xung yếu nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng, hư hỏng khi xảy ra mưa bão. Đồng thời, đơn vị kiện toàn lực lượng ứng phó, kiểm tra vật tư, phương tiện cứu hộ, theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết và phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để sẵn sàng xử lý tình huống.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương quyết tâm bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, duy trì sản xuất điện ổn định, góp phần cùng EVNGENCO3 hoàn thành nhiệm vụ sản xuất cung ứng điện năm 2026.

CTV Khôi Nguyên/VOV.VN
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