Công ty Điện lực Khánh Hòa (EVNCPC) tiết kiệm điện vượt kế hoạch

Công ty Điện lực Khánh Hòa đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực như “Gia đình tiết kiệm điện”, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các xã, phường và trường học. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những giải pháp gần gũi, dễ thực hiện như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm và chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ.

Gia đình tiết kiệm điện- Chương trình được Công ty Điện lực Khánh Hòa duy trì phát động hàng năm

Trong mùa nắng nóng là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã linh hoạt triển khai tuyên truyền lưu động trên các xe sửa chữa điện, đưa thông điệp tiết kiệm điện đến với người dân tại các khu dân cư, tuyến đường và địa bàn phụ trách. Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và từng bước hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện được tăng cường thông qua các kênh truyền thông và chăm sóc khách hàng, góp phần phổ biến rộng rãi các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Công ty cũng chú trọng vận động các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị chiếu sáng công cộng, cơ sở thương mại – dịch vụ và khách hàng sản xuất công nghiệp cùng tham gia thực hành tiết kiệm điện.

Nhân viên EVCPC tuyên truyền an toàn tiết kiệm điện đến các chợ truyền thống

Nhờ đó, kết quả tiết kiệm điện lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 6,0%, cao hơn 3% so với kế hoạch cả năm 2026 (3%) do Tổng công ty Điện lực Miền Trung giao. Đặc biệt, trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 7 là cao điểm nắng nóng, Công ty Điện lực Khánh Hòa thực hiện tiết kiệm trên 10% sản lượng điện thương phẩm/tháng. Trong đó, nhóm sản xuất công nghiệp và ánh sáng sinh hoạt tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng sản lượng điện tiết kiệm. Đây là kết quả thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của khách hàng, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc triển khai các chương trình tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện một cách thường xuyên, đa dạng và sát với thực tế.

Tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng gia đình

Công ty Điện lực Khánh Hòa xác định công tác tiết kiệm điện là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ trong những lúc cao điểm nắng nóng. Thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả, đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý phụ tải, tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả và phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, trường học và doanh nghiệp để đưa thông điệp tiết kiệm điện ngày càng lan tỏa sâu rộng.