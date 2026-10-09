Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa

Ở tuổi gần 80, ông Nguyễn Văn Hiền, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị và vợ vẫn luôn mong có một căn nhà kiên cố để an tâm sinh sống. Ông Hiền là gia đình chính sách, thuộc diện hộ nghèo và khó khăn về nhà ở, trong khi các con đều đã lập gia đình và ở riêng, việc xây dựng một ngôi nhà mới là điều không dễ dàng đối với vợ chồng ông. Đầu năm nay, ông được Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng từ kinh phí xây dựng nhà tỉnh nghĩa của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Dịp này, Công ty Điện lực Quảng Trị cũng hoàn thành và trao tặng 9 ngôi nhà khác trên địa bàn tỉnh

Sau một thời gian thi công, căn nhà rộng gần 50 m², tổng giá trị hơn 100 triệu đồng đã hoàn thành.

Đứng trước ngôi nhà mới, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của vợ chồng ông Hiền. Với ông bà, đây không đơn thuần là một căn nhà mới mà còn là nơi để tuổi già được sống an toàn, yên tâm hơn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Niềm vui của gia đình ông Hiền cũng lan sang bà con lối xóm. Những lời chúc mừng, những cái bắt tay, câu chuyện giữa hàng xóm với nhau khiến buổi bàn giao nhà trở nên ấm áp và gần gũi.

Ông Nguyễn Viết Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm, đồng hành của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Quảng Trị nói riêng trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Câu chuyện của gia đình ông Hiền là một trong 10 câu chuyện về những mái ấm được hình thành từ sự sẻ chia trong năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị. Cùng với gia đình ông, Công ty Điện lực Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng nhà giúp bà Cao Thị Hòa, ở xã Nam Ba Đồn; ông Nguyễn Minh Tiến, ở xã Tuyên Phú; bà Nguyễn Thị Vang, ở xã Lệ Ninh; bà Nguyễn Thị Gậm, ở xã Ninh Châu; bà Đặng Thị Bỉnh, ở xã Triệu Phong; ông Lê Xuân Minh, ở phường Quảng Trị; bà Lê Thị Mai, ở xã Mỹ Thủy; ông Hồ Văn Tuấn, ở xã Hướng Hiệp và ông Hồ Văn Ly, ở xã Ba Lòng.

Mỗi gia đình một hoàn cảnh. Có hộ là gia đình chính sách, có hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo; có người cao tuổi, người đơn thân; cũng có những gia đình nhiều năm sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, không đủ khả năng tự sửa chữa, xây dựng. Điểm chung của họ là đều cần một mái nhà an toàn để ổn định cuộc sống.

Công ty Điện lực Quảng Trị tặng quà mừng nhà mới đến gia đình ông Nguyễn Văn Hiền

Tại tỉnh Quảng Trị, 10 hộ gia đình được hỗ trợ với mức kinh phí 70 triệu đồng/căn. Các hộ được lựa chọn trên cơ sở rà soát, đề xuất của chính quyền địa phương, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định.

Đến nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức khánh thành, bàn giao 10 căn nhà tại các xã Nam Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Phú, Lệ Ninh và Ninh Châu, Triệu Phong, Mỹ Thủy, Hướng Hiệp, Ba Lòng và phường Quảng Trị.

10 căn nhà, mười hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một niềm vui, đó có thêm một mái ấm vững chãi. Với ngành điện miền Trung, những ngôi nhà ấy không chỉ là một công trình được hoàn thành mà còn là dấu ấn của sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.