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EVNCPC tinh gọn tổ chức còn 13 ban, văn phòng và 8 công ty thành viên

Thứ Hai, 17:15, 19/10/2026
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VOV.VN - Sáng 19/10, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2026 và đánh giá toàn diện hoạt động của các Công ty Điện lực thành viên sau 1 năm thực hiện sáp nhập. 

9 tháng năm 2026, EVNCPC đạt nhiều kết quả tích cực. Điện thương phẩm đạt hơn 22,5 tỷ kWh, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ lệ tổn thất điện năng 3,32%, thấp hơn kế hoạch EVN giao 3,65%. Điện tiết kiệm đạt 6,34%, cao hơn gấp đôi mức kế hoạch tối thiểu 3%.

EVNCPC hoàn thành thi công 282 dự án, đạt gần 60% kế hoạch; giải ngân 4.000 tỷ đồng; Đóng điện 15 công trình lưới điện 110kV, hoàn thành 100% mục tiêu quý do EVN giao; Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,2%, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%.

Đáng chú ý, sau 1 năm thực hiện sáp nhập, EVNCPC đã tinh gọn từ 16 Ban xuống còn 13 Ban/Văn phòng tại Cơ quan Tổng công ty; từ 13 Công ty Điện lực còn 8 Công ty với 127 Điện lực. Đến 30/9/2026, tổng số lao động giảm 229 người, đồng thời tiếp tục điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ lao động trực tiếp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.

evncpc tinh gon to chuc con 13 ban, van phong va 8 cong ty thanh vien hinh anh 1

Tại Hội nghị, các đơn vị tập trung trao đổi về cách tháo gỡ những vướng mắc sau sáp nhập như phân cấp, phân quyền; quản lý vận hành; đầu tư xây dựng; giải phóng mặt bằng; hành lang an toàn lưới điện; phối hợp với chính quyền địa phương; chất lượng dịch vụ khách hàng và bố trí nguồn nhân lực tại các địa bàn rộng, vùng xa.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC yêu cầu các đơn vị thành viên không chủ quan, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; đẩy nhanh đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, kiểm soát sự cố, bảo đảm an toàn và chủ động chuẩn bị cho nhu cầu phụ tải tăng cao.

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Đại diện Ban Tổ chức nhân sự báo cáo tình hình hoạt động của các Công ty Điện lực sau 1 năm sáp nhập

Tại Hội nghị này, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm, tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, quyết toán, quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng, xử lý các tồn tại về đất đai, quan tâm hơn nữa trong công tác giao tiếp khách hàng và công nợ; đồng thời chủ động phương án ứng phó mùa mưa bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn điện trong dân và an toàn thông tin.

evncpc tinh gon to chuc con 13 ban, van phong va 8 cong ty thanh vien hinh anh 3
Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu kết luận Hội nghị

Tổng giám đốc EVNCPC cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả sau sáp nhập, sử dụng hiệu quả các trụ sở, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị.

PV/VOV-miền Trung
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