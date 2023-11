Gen Z “rời phố về biển” tìm cảm hứng sống với trải nghiệm mới

Không ngại đổi mới, Gen Z chủ động làm những điều mình muốn

Gen Z là thế hệ trẻ có cái nhìn đa chiều, cởi mở về cuộc sống. Đặc biệt, họ không ngại thử thách bản thân để khám phá những điều mới mẻ, thậm chí sẵn sàng rời bỏ những gì quen thuộc để tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa đích thực. Với tư duy khác biệt, đây cũng là thế hệ đặc biệt ưa chuộng làm việc từ xa, không muốn bị gò bó thời gian vào công việc văn phòng 8 tiếng mỗi ngày.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Decision Lab và Dreamplex cho thấy, có tới 69,8% nhân viên thuộc thế hệ Gen Z mong muốn được làm việc theo mô hình kết hợp giữa làm việc từ xa và tại văn phòng. Do đó, thời gian gần đây xu hướng workcation “bỏ phố về biển” để an cư và lập nghiệp trong không gian giao hòa với thiên nhiên, tràn ngập cảm hứng, sáng tạo ngày càng nở rộ, được giới trẻ Việt Nam và khắp thế giới ưa chuộng.

Mạnh dạn dấn thân, Gen Z tự do lựa chọn môi trường sống phù hợp với cá tính

Trên thực tế, “bỏ phố về biển” giúp các bạn trẻ thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cuộc sống, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời mở ra các cơ hội khởi nghiệp, kinh doanh theo sự phát triển của khu vực sống. Xu hướng này cũng góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch của các vùng ven biển với sự góp mặt của lực lượng lao động trẻ đầy sáng tạo và nhiệt huyết.

Tận hưởng cuộc sống đậm chất Gen Z tại The 5Way Phú Quốc - Life Concepts

Sở hữu nhiều thế mạnh về điều kiện tự nhiên, kinh tế, hạ tầng xã hội,… Phú Quốc đang trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ Z trong xu hướng “bỏ phố về biển”. Khi lựa chọn chốn an cư tại đảo ngọc, nhiều người trẻ đặc biệt quan tâm đến một trong những cái tên nổi bật nhất thời gian qua là dự án The 5Way Phú Quốc - Life Concepts. Đây là mô hình căn hộ biển được quy hoạch ngay cửa ngõ siêu quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu Việt Nam Phú Quốc United Center, kết nối liền mạch với hệ thống tiện ích nội - ngoại khu phong phú.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của thế hệ Gen Z, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts được đầu tư hệ thống tiện ích liên hoàn với những trải nghiệm không giới hạn từ co-working space, Jacuzzi, sảnh đón, cigar lounge, phòng thiền, bể bơi, spa… trong nội khu. Bên cạnh đó là hệ sinh thái tiện ích “all in one” đã hiện hữu của siêu quần thể Phú Quốc United Center bao gồm VinWonders, Vinmec, VinBus 24/7, Grand World Phú Quốc, Vinpearl Golf, Vinpearl Hotel & Resort, Vinpearl Safari,… Cuộc sống tại đây luôn đầy ắp sự tươi mới, thời thượng, giúp các bạn trẻ khai phá tối đa khả năng để phát triển bản thân.

Một cuộc sống mới với muôn vàn gam màu khác biệt đang chờ đợi Gen Z khám phá tại The 5Way Phú Quốc - Life Concepts

Không chỉ đến The 5Way Phú Quốc để an cư, các bạn trẻ còn có nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn nhờ tiềm năng du lịch của Phú Quốc. Đảo ngọc đang từng bước phát triển thành điểm đến hàng đầu khu vực, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Điều này tạo nên nhu cầu lớn về nơi lưu trú, mở ra dư địa phát triển cho các nhà đầu tư Gen Z khai thác cho thuê căn hộ, kinh doanh các dịch vụ airbnb, homestay,…

Để hỗ trợ cho các nhà đầu tư kinh doanh quỹ căn hộ biển đầu tiên tại Phú Quốc, vừa qua, các đại lý của Vinhomes đã ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh du lịch với 50 công ty lữ hành uy tín, đảm bảo nguồn khách ổn định cho dự án. Điều này đồng thời minh chứng cho cam kết của Vinhomes khi luôn quan tâm đến lợi ích dài hạn của nhà đầu tư, sát sao với khách hàng trong mọi thời điểm.

Về lâu dài, bất động sản căn hộ biển Phú Quốc dự báo sẽ có khả năng thanh khoản cao và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian, hòa nhịp cùng những bước phát triển thần tốc của thành phố đảo. Giấc mơ an cư lý tưởng cùng cơ hội khởi nghiệp an toàn của các bạn trẻ tại The 5Way Phú Quốc - Life Concepts cũng càng trở nên hiện hữu khi sở hữu tiềm năng sinh lời vượt trội cùng mức chi phí hấp dẫn trong tầm tay.