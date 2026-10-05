Mô hình tổ vay vốn tại TP Huế: "Cánh tay nối dài" đưa tín dụng về nông thôn

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ cơ sở, Agribank Chi nhánh thành phố Huế hiện đã kiện toàn 325 tổ vay vốn với gần 4.500 thành viên, đưa tổng dư nợ cho vay qua kênh này đạt gần 540 tỷ đồng. Việc lựa chọn những nhân sự trẻ, có năng lực quản lý và biết ứng dụng công nghệ để điều hành các tổ vay vốn sau sáp nhập giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ưu đãi.

Năm 2026, Nghị quyết của Đảng ủy xã Long Quảng, thành phố Huế đề ra 10 chỉ tiêu, đến hết tháng 9, xã đã đạt 7 chỉ tiêu. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra, Đảng ủy xã giao cho Mặt trận và các đoàn thể rà soát các đối tượng nghèo và cận nghèo, đồng thời sử dụng 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai mua giống cây trồng vật nuôi, vận động dân trong tổ giúp ngày công. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã giao các tổ chức đoàn thể củng cố các tổ vay vốn sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Mở rộng cho vay qua tổ góp phần đưa vốn đến gần với người vay ở nông thôn

Ông Hồ Sĩ Minh, Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng, thành phố Huế cho biết, việc tổ chức các tổ vay vốn giúp người nông dân miền núi thuận tiện trong tiếp cận vốn. Đó là mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng cho hộ gia đình, đặc biệt là hộ không có tài sản bảo đảm; tạo điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đối với các xã vùng cao như Long Quảng, Nam Đông, việc tổ chức cho vay qua tổ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch. Đồng bào Cơ Tu ở đây thực hiện giao dịch thông qua tổ vay vốn, giảm đi lại, rút ngắn thời gian giải ngân, trả nợ theo lịch cố định tại địa bàn. Các tổ vay vốn giúp người dân nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, bởi người dân được tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ; từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại. Theo ông Hồ Sĩ Minh, việc cho vay qua tổ ở địa phương góp phần tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng: vay vốn - tập huấn - sản xuất - giám sát - thu hồi vốn. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, xã Long Quảng đã củng cố lại các tổ vay vốn.

“Hàng quý giao ban, trong kết luận của đồng chí Bí thư ký đều chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Thứ nhất là kiện toàn tổ chức bộ máy, thứ hai là các tổ vay vốn phối gợp với Agribank Chi nhánh Nam Đông. Trước đây 22 tổ vay vốn ở 22 thôn, cứ một thôn là một tổ. Hiện nay còn 8 thôn thì còn lại 8 tổ. Vừa rồi củng cố 8 tổ trưởng, tổ phó, chọn người làm tâm huyết trách nhiệm. Trước đây, chọn ở 22 thôn toàn là mấy cô, mấy bác lớn tuổi, đánh máy không được. Nhưng hiện nay các tổ này đi vào hoạt động cơ bản là tốt” - ông Hồ Sĩ Minh nói.

Agribank Huế tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội

Thông qua tổ trưởng, các tổ chức hội và chính quyền địa phương, nhu cầu vốn của người dân miền núi, vùng sâu vùng xa được nắm bắt sát thực tế hơn. Chính sách tín dụng được phổ biến thuận lợi hơn; quá trình chuẩn bị hồ sơ, sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ cũng có thêm sự hỗ trợ tại cơ sở. Với nhiều hộ gia đình, đặc biệt ở những địa bàn xa trung tâm như các xã thuộc huyện A Lưới và huyện Nam Đông cũ, đây là một kênh kết nối quen thuộc giúp họ tiếp cận ngân hàng theo cách gần gũi và phù hợp hơn với điều kiện sản xuất, sinh hoạt.

Ông Lê Anh Lâm, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đông cho biết, ở khu vực nông thôn, nhu cầu vốn của người dân thường bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Một vụ mùa cần bổ sung chi phí đầu vào, một hộ chăn nuôi muốn mở rộng quy mô, một cơ sở sản xuất cần thêm máy móc hay một cửa hàng nhỏ cần nguồn vốn để duy trì hoạt động. Giá trị của khoản vay trong những trường hợp ấy không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà còn ở khả năng giúp người dân chủ động kế hoạch sản xuất, duy trì sinh kế và từng bước tạo dựng nền tảng kinh tế ổn định hơn. Ông Lê Anh Lâm cho biết thêm, từ sau ngày 1/7/2026, Agribank Chi nhánh Nam Đông phối hợp với 3 xã trên địa bàn củng cố các tổ vay vốn cũ và phát triển thêm 4 tổ mới, mỗi tổ 10 hội viên, dư nợ mỗi hội viên trên 100 triệu đồng.

“Agribank Nam Đông phối hợp với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ 3 xã tại địa phương ký kết các thỏa thuận vừa củng cố lại các tổ cũ và phát triển thêm 4 tổ mới. Tới đây, Agribank tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương qua kênh hội nông dân và hội phụ nữ để tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa trong việc phát triển tổ vay vốn tại địa phương” - ông Lê Anh Lâm nói.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, Agribank Chi nhánh TP Huế đã có buổi làm việc với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ để đánh giá lại hoạt động của 2 bên trước và sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới. Qua đó, 2 bên kịp thời tháo gỡ khó khăn và đưa ra những giải pháp để tăng trưởng số lượng hội viên và tăng trưởng dư nợ cho vay qua kênh của các hội.

Theo đó, 2 bên triển khai sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình là hội viên Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tiếp cận vay vốn và sử dụng các dịch vụ tại Agribank để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, xuất khẩu lao động... nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; Tạo môi trường cho các hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả nợ gốc lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn đã cam kết với Agribank chi nhánh nơi cho vay. Qua đó, Agribank Chi nhánh thành phố Huế cũng tăng lượng khách hàng, mở rộng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và quảng bá thương hiệu. Ngược lại, các tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên, xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Nhiều nông dân ở vùng nông thôn thành phố Huế được tiếp cận vốn vay nhờ xe lưu động

Nhờ đó, đến thời điểm này, Agribank Chi nhánh thành phố Huế củng cố 325 tổ vay vốn với gần 4.500 thành viên, dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt gần 540 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Chi nhánh thành phố Huế khẳng định: “Giữa 2 hội và ngân hàng đang củng cố tổ vay vốn theo hướng: Những tổ nhỏ (tức là ít hội viên) thì mình ghép lại với nhau thành 1 tổ lớn cho có hội viên đông hơn, gọn hơn. Còn những tổ có số lượng hội viên đông hơn đã hoạt động ổn định trong thời gian vừa qua thì hiện nay, giữa ngân hàng và 2 hội đang giữ nguyên. Bởi số lượng lớn quá thì tổ trưởng sẽ không quản lý hết được dẫn đến chất lượng hoạt động của tổ yếu đi, chất lượng tín dụng yếu đi thì sẽ vất vả cho cả tổ, cho hội và cho cả ngân hàng nữa. Cho nên đang phát triển theo hướng đảm bảo sự quản lý của tổ trưởng”.

Từ thực tế triển khai ở thành phố Huế cho thấy hiệu quả, lợi ích không nhỏ từ mô hình này đem lại, được ví như “cánh tay nối dài” của Agribank tới người dân, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa Agribank với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong phối hợp triển khai chủ trương, chính sách phát triển “Tam nông” của Đảng và Nhà Nước. Tổ vay vốn ở thành phố Huế giúp kết nối ngân hàng với người dân thông qua cộng đồng và các tổ chức tại cơ sở.

Với Agribank Chi nhánh Huế, mở rộng tiếp cận tín dụng không chỉ là đưa thêm vốn về nông thôn mà còn là tổ chức các kênh phục vụ phù hợp để nguồn lực tài chính đến được với người dân theo cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.