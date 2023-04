SaiGon Tex &Saigon Fabric 2023, triển lãm chuyên ngành dệt, may lớn nhất

Triển lãm SaiGon Tex &Saigon Fabric 2023 là hội chợ, triển lãm chuyên ngành lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Tại triển lãm có hơn 1.300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế ở 21 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Hồng Kông, Thụy Sĩ... tham gia, tăng 360% so với năm 2022. Hầu hết các máy móc, phụ tùng và phụ kiện dệt may nổi tiếng của quốc tế sẽ được trưng bày tại SaiGonTex &Saigon Fabric 2023.

Tại đây, có nhiều thiết bị công nghệ mới của dệt, nhuộm, đo quang phổ, máy may thêu tự động, chuyển treo, công nghệ chuyển đổi số, hệ thống CAD-CAM, lập trình...

Tại SaiGonTex &Saigon Fabric 2023, lần đầu tiên có khu trưng bày “nhuộm, sợi và hóa chất” quốc tế riêng. Trong khuôn khổ triển lãm còn các hội thảo như: Biến động thị trường dệt may trong bối cảnh lạm phát, kinh tế tuần hoàn cho ngành dệt may hướng tới phát triển bền vững, Đổi mới sáng tạo nâng tầm dệt may -dày da phát triển kinh tế xanh...và các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp.

Năm 2022, ngành dệt may xuất khẩu 42 tỷ 200 triệu USD, tăng 8,5% so với năm 2021. Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas) kêu gọi đầu tư nguồn cung cho nguyên phụ liệu thiếu hụt trong thời gian tới.

Tại triển lãm, hội chợ lần này, sẽ có nhiều nhà sản xuất nguyên phụ liệu toàn cầu tham dự, các khách hàng trong nước sẽ có cơ hội tiếp cận được được tiếp cận các nguồn nguyên phụ liệu, tận dụng các hiệp định thương mại tư do. Qua đây, doanh nghiệp cũng cung cấp những giải pháp, thiết bị tự động hóa cho ngành dệt may./.