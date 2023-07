Techcombank được vinh danh Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Techcombank được vinh danh Ngân hàng quản lý tiền tệ và giao dịch tốt nhất Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí uy tín quốc tế The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng quản lý tiền tệ và giao dịch tốt nhất Việt Nam 2023” (Best Cash Management and Transaction Bank in Vietnam) và “Ngân hàng cung cấp giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2023”.