English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuyên Quang: Nghị quyết 57 mở đường cho thương mại điện tử

Thứ Tư, 08:56, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những phiên chợ vùng cao đến những gian hàng trên không gian mạng, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người dân Tuyên Quang sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Không còn bó hẹp trong thị trường truyền thống, những sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Tuyên Quang đang được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử, tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể nhằm đưa kinh tế số đến gần hơn với người dân.

anh-1-tuyen-quang-ds.jpg

Tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Tuy, câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ chính những sản phẩm quen thuộc của người dân địa phương. Từ năm 1997, trên diện tích hơn 2 ha, ông Phan Thế Độ xây dựng mô hình trồng chè hữu cơ. Năm 2018, thương hiệu Trà Shan tuyết Công phu Độ Khoa được công nhận là sản phẩm OCOP. Đến nay, hộ kinh doanh của ông đã có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình ông từng bước đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng.

Ông Phan Thế Độ cho biết, nói chung xu thế thời đại số thì mình bắt buộc phải theo thôi. Mong muốn của tôi là được chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành có những điều chúng tôi chưa biết thì cũng giúp chúng tôi để thành công bán hàng trên mạng xã hội.

Không chỉ những hộ sản xuất như ông Độ, ngày càng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Tuyên Quang đang tận dụng nền tảng số để mở rộng thị trường. Từ giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đến livestream bán hàng, những cách làm mới đang giúp nông sản địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý. Mô hình “chợ phiên, chợ số” cũng được triển khai, kết hợp quảng bá du lịch với tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Với người bán hàng, hiệu quả có thể nhìn thấy rõ qua từng lượt tiếp cận, từng đơn hàng trên không gian mạng. Bà Lê Thị Ngọc Bích, thôn Tha, phường Hà Giang 1 chia sẻ, bán hàng online hiệu quả hơn bán hàng trực tiếp, khách hàng sẽ được xem video nhiều lần. Tất cả khách hàng trên cả nước sẽ tìm đến mình dễ hơn, hiểu sản phẩm mình hơn.

anh-2-tuyen-quang-ds.jpg

Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, chính quyền cơ sở cũng đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Tại các xã, phường, việc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số được triển khai tới tận thôn, bản. Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các nền tảng kết nối tiêu thụ nông sản.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang, xã đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến tận thôn. Qua tập huấn tuyên truyền người dân đã hiểu rõ về hiệu quả của chuyển đổi số vào việc sản xuất và bán hàng. Việc bán trên nền tảng số nhanh hơn, nhiều hơn, chi phí ít hơn.

Từ những lớp tập huấn ở cơ sở, kỹ năng số đang từng bước trở thành một phần trong đời sống, sản xuất và công việc của người dân. Đến nay, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đưa nội dung “bình dân học vụ số”, cùng các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển. Hiện 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số và được học, ứng dụng AI hỗ trợ công việc. Ở cấp ngành, việc thúc đẩy thương mại điện tử cũng đang được triển khai theo hướng bài bản hơn, từ khảo sát thực trạng đến xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang khảo sát việc ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm đánh giá thực trạng để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và các chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử. Hiện nay, ngành công thương cũng như tỉnh Tuyên Quang cũng đang có kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu để làm sao kết nối và kiểm soát được. Ngoài đường truyền thì trung tâm dữ liệu, an toàn dữ liệu là hết sức quan trọng. Hiện tỉnh cũng đang gấp rút triển khai. Theo kế hoạch đến giai đoạn 2026- 2030 thì có thể hoàn thành và kiểm soát được.

Từ sản xuất, quảng bá đến tiêu thụ, chuyển đổi số đang mở thêm một hướng đi cho sản phẩm địa phương. Khi sản phẩm có thể đến với người tiêu dùng chỉ bằng một chiếc điện thoại, thị trường cũng được mở rộng hơn. Và phía sau những phiên livestream, những gian hàng số hay một đơn hàng được gửi đi là một mục tiêu lớn hơn, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ giúp người dân nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường và tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân.

Mạnh Phương/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số
Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

VOV.VN -Chuyển đổi số được tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

VOV.VN -Chuyển đổi số được tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang
Khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang

VOV.VN - Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục Phó Cục An ninh điều tra (A09 - Bộ Công an), lực lượng chức năng đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, liên quan vụ gian lận điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang

Khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang

VOV.VN - Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục Phó Cục An ninh điều tra (A09 - Bộ Công an), lực lượng chức năng đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, liên quan vụ gian lận điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tuyên Quang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Tuyên Quang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, trên hệ thống phần mềm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (VBDLIS) của tỉnh hiện có 1.487.771/3.636.709 thửa đất có dữ liệu, đạt 40,91% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhóm 1 có 847.994 thửa, chiếm 57%; nhóm 2 có 639.777 thửa, chiếm 43%.

Tuyên Quang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tuyên Quang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, trên hệ thống phần mềm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (VBDLIS) của tỉnh hiện có 1.487.771/3.636.709 thửa đất có dữ liệu, đạt 40,91% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhóm 1 có 847.994 thửa, chiếm 57%; nhóm 2 có 639.777 thửa, chiếm 43%.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng