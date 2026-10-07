Tuyên Quang: Nghị quyết 57 mở đường cho thương mại điện tử

Không còn bó hẹp trong thị trường truyền thống, những sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Tuyên Quang đang được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử, tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể nhằm đưa kinh tế số đến gần hơn với người dân.

Tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Tuy, câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ chính những sản phẩm quen thuộc của người dân địa phương. Từ năm 1997, trên diện tích hơn 2 ha, ông Phan Thế Độ xây dựng mô hình trồng chè hữu cơ. Năm 2018, thương hiệu Trà Shan tuyết Công phu Độ Khoa được công nhận là sản phẩm OCOP. Đến nay, hộ kinh doanh của ông đã có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình ông từng bước đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng.

Ông Phan Thế Độ cho biết, nói chung xu thế thời đại số thì mình bắt buộc phải theo thôi. Mong muốn của tôi là được chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành có những điều chúng tôi chưa biết thì cũng giúp chúng tôi để thành công bán hàng trên mạng xã hội.

Không chỉ những hộ sản xuất như ông Độ, ngày càng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Tuyên Quang đang tận dụng nền tảng số để mở rộng thị trường. Từ giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đến livestream bán hàng, những cách làm mới đang giúp nông sản địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý. Mô hình “chợ phiên, chợ số” cũng được triển khai, kết hợp quảng bá du lịch với tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Với người bán hàng, hiệu quả có thể nhìn thấy rõ qua từng lượt tiếp cận, từng đơn hàng trên không gian mạng. Bà Lê Thị Ngọc Bích, thôn Tha, phường Hà Giang 1 chia sẻ, bán hàng online hiệu quả hơn bán hàng trực tiếp, khách hàng sẽ được xem video nhiều lần. Tất cả khách hàng trên cả nước sẽ tìm đến mình dễ hơn, hiểu sản phẩm mình hơn.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, chính quyền cơ sở cũng đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Tại các xã, phường, việc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số được triển khai tới tận thôn, bản. Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các nền tảng kết nối tiêu thụ nông sản.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang, xã đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến tận thôn. Qua tập huấn tuyên truyền người dân đã hiểu rõ về hiệu quả của chuyển đổi số vào việc sản xuất và bán hàng. Việc bán trên nền tảng số nhanh hơn, nhiều hơn, chi phí ít hơn.

Từ những lớp tập huấn ở cơ sở, kỹ năng số đang từng bước trở thành một phần trong đời sống, sản xuất và công việc của người dân. Đến nay, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đưa nội dung “bình dân học vụ số”, cùng các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển. Hiện 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số và được học, ứng dụng AI hỗ trợ công việc. Ở cấp ngành, việc thúc đẩy thương mại điện tử cũng đang được triển khai theo hướng bài bản hơn, từ khảo sát thực trạng đến xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang khảo sát việc ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm đánh giá thực trạng để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và các chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử. Hiện nay, ngành công thương cũng như tỉnh Tuyên Quang cũng đang có kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu để làm sao kết nối và kiểm soát được. Ngoài đường truyền thì trung tâm dữ liệu, an toàn dữ liệu là hết sức quan trọng. Hiện tỉnh cũng đang gấp rút triển khai. Theo kế hoạch đến giai đoạn 2026- 2030 thì có thể hoàn thành và kiểm soát được.

Từ sản xuất, quảng bá đến tiêu thụ, chuyển đổi số đang mở thêm một hướng đi cho sản phẩm địa phương. Khi sản phẩm có thể đến với người tiêu dùng chỉ bằng một chiếc điện thoại, thị trường cũng được mở rộng hơn. Và phía sau những phiên livestream, những gian hàng số hay một đơn hàng được gửi đi là một mục tiêu lớn hơn, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ giúp người dân nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường và tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân.