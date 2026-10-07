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VF 2 về tay khách Việt: Kích thước hơn 3 m phát huy lợi thế khi tìm chỗ đỗ

Thứ Tư, 17:59, 07/10/2026
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VOV.VN - Với chiều dài chỉ hơn 3 m và chiều rộng chưa tới 1,5 m, VinFast VF 2 chiếm ít diện tích hơn nhiều mẫu ô tô phổ thông. Kích thước gọn giúp người mới chuyển từ xe máy lên ô tô dễ xoay xở hơn trong hầm chung cư, bãi đỗ và những tuyến phố đông.

Thân xe gọn giúp việc tìm chỗ đỗ bớt áp lực

Khi mua ô tô đầu tiên, nhiều người sống tại đô thị không chỉ quan tâm giá bán hay quãng đường di chuyển. Chỗ gửi xe tại nhà, khả năng xoay xở trong hầm chung cư và việc tìm vị trí đỗ trên phố cũng ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm hằng ngày.

VF 2 được phát triển cho chính môi trường sử dụng này. Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm. So với ô đỗ phổ biến có chiều dài khoảng 5 m, thân xe hơn 3 m để lại thêm khoảng trống phía trước hoặc phía sau, giúp người lái có nhiều dư địa hơn khi căn xe.

Chiều rộng chưa tới 1,5 m cũng tạo lợi thế tại những vị trí nằm sát cột hoặc cạnh xe khác. Người mới cầm lái có thể dễ quan sát hai bên, trong khi khoảng trống còn lại hỗ trợ việc mở cửa và đưa phương tiện ra khỏi ô đỗ.

Thân xe ngắn tiếp tục phát huy tác dụng khi di chuyển trong hầm chung cư. Những lối rẽ liên tiếp, đoạn đường bị thu hẹp bởi cột hoặc khu vực quay đầu thường khiến người lái xe lần đầu cảm thấy áp lực. Kích thước gọn giúp VF 2 cần ít không gian hơn để đổi hướng và tiếp cận vị trí đỗ.

Trên phố, lợi thế tương tự thể hiện khi người dùng cần ghé cửa hàng, đón người thân hoặc tìm chỗ dừng trong khu vực đông phương tiện.

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Ưu đãi xanh giúp giá xe còn hơn 182 triệu đồng

Sau chỗ đỗ, việc bổ sung năng lượng là mối quan tâm tiếp theo của người mua ô tô điện lần đầu. VF 2 sử dụng bộ pin khả dụng 18,3 kWh, cho quãng đường công bố 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC.

Khi cần bổ sung năng lượng nhanh, VF 2 có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút. Người dùng có thể kết hợp thời gian sạc với lúc dùng bữa, mua sắm hoặc nghỉ ngơi.

Chủ xe còn được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp nhiều gia đình hoàn toàn không cần rút ví cho khoản chi năng lượng.

Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Hai chế độ Eco và Normal cho phép người lái lựa chọn cách phản hồi phù hợp với từng tình huống.

VF 2 được trang bị túi khí cho người lái cùng các hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước lẫn cầu sau góp phần duy trì sự ổn định khi di chuyển trên đường đô thị.

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Mẫu xe có giá niêm yết 188 triệu đồng, bao gồm pin. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng đáp ứng điều kiện chuyển đổi được ưu đãi 3%, tương đương 5,64 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 182,36 triệu đồng.

Người mua đủ điều kiện tín dụng còn có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng”. Ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu hiện được áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% đến năm 2030.

Kích thước nhỏ gọn giúp VF 2 dễ tìm chỗ đứng trong những đô thị ngày càng chật chội. Cùng mức giá dễ tiếp cận, chi phí năng lượng được hỗ trợ và không gian đủ cho gia đình nhỏ, mẫu xe đang biến mong muốn sở hữu ô tô đầu tiên thành một lựa chọn thực tế và trong tầm tay của đông đảo người dùng.

CTV Hồng Minh/ VOV.VN
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