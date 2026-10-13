English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh nhân dành gần 20 năm "gom" hơn 3.000 cối đá để dựng Tháp Thần Nông độc đáo

Thứ Ba, 10:15, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 20 năm tìm kiếm, doanh nhân Trần Văn Toản đã sưu tầm hơn 3.000 chiếc cối đá, trong đó 1.012 chiếc được sử dụng xây dựng Tháp Thần Nông tại Bắc Ninh. Phía sau những hiện vật cũ là ký ức về lao động, gia đình và những giá trị văn hóa làng quê ông muốn trao lại cho thế hệ sau.

Trong gần 20 năm đi tìm những chiếc cối đá, Trần Văn Toản đã gặp không ít vật dụng tưởng như không còn chỗ đứng trong đời sống hôm nay. Có một thời, những chiếc cối ấy hiện diện trong góc bếp, sân nhà của nhiều vùng quê; những vòng quay nặng nhọc giúp con người chế biến hạt lúa, ngũ cốc thành lương thực, để rồi năm này qua năm khác, mặt đá mòn dần dưới sức người.

doanh nhan danh gan 20 nam gom hon 3.000 coi da de dung thap than nong doc dao hinh anh 1
1.012 chiếc cối đá từng gắn với những mùa lúa và bữa cơm của nhiều thế hệ được xếp thành Tháp Thần Nông mang hình hạt lúa - nơi một nông cụ đã lùi vào quá khứ tìm thấy một đời sống mới.

Những vết mòn còn ở lại

Công việc của Trần Văn Toản tưởng như cách rất xa những chiếc cối đá. Năm 2007, ông gây dựng Trung tâm Dạy nghề lái xe Đông Đô tại Bắc Ninh. Gần hai thập kỷ sau, Đông Đô có hơn 500 cán bộ, nhân viên, trong đó nhiều người là lao động địa phương. Công việc, cuộc sống và những gì gây dựng được qua năm tháng đều gắn với mảnh đất mà ông từng tâm sự mình luôn mang một sự biết ơn.

doanh nhan danh gan 20 nam gom hon 3.000 coi da de dung thap than nong doc dao hinh anh 2
Gần 20 năm đi tìm những chiếc cối đã ngừng quay, doanh nhân Trần Văn Toản mong những vết mòn trên đá còn có thể kể với người trẻ hôm nay về lao động, gia đình và ký ức làng quê.

Có một sự đối lập giữa công việc ấy và những chiếc cối được tìm về. Một bên là ô tô, những cung đường và nhịp chuyển động ngày càng nhanh của đời sống; bên kia là những công cụ đã dừng lại phía sau khi máy móc tiến vào làng quê. Cũng trong những năm gây dựng Đông Đô, những chuyến đi khác lại đưa người doanh nhân này về nhiều vùng quê tìm những thứ cuộc sống hiện đại không còn cần đến. Một chiếc, rồi nhiều chiếc được đưa về; vài chục thành vài trăm, cho đến khi con số vượt hơn 3.000.

doanh nhan danh gan 20 nam gom hon 3.000 coi da de dung thap than nong doc dao hinh anh 3
Không gian Đông Đô tái hiện nhiều hình ảnh quen thuộc của làng quê Bắc Bộ, từ cối đá, chum nước đến cây cối, ao hồ và những dấu tích của đời sống nông nghiệp xưa.

Chúng không cùng kích thước, không cùng độ mòn và cũng chẳng đến từ một mái nhà. Không còn ai biết hết những bàn tay từng đặt lên từng chiếc cối ấy, nhưng mặt đá vẫn giữ lại dấu vết của sức người. Những vết lõm không hình thành sau vài vòng quay mà qua những mùa lúa, những công việc lặp đi lặp lại và những bữa cơm được làm ra trong một thời nhiều thứ phải bắt đầu bằng đôi bàn tay. Sau mỗi mùa vụ là một bữa cơm, sau những bữa cơm là con cái trưởng thành, còn những người từng làm ra chúng thì già đi. Trước khi đứng cạnh nhau ở đây, mỗi chiếc cối từng thuộc về một đời sống riêng.

Từ chiếc cối có thể lần ngược về hạt lúa, từ hạt lúa trở lại cánh đồng, mùa vụ và đời sống của những cộng đồng cư dân đã gắn với nông nghiệp qua nhiều thế hệ. Trước khi trở thành câu chuyện của lịch sử, đó từng là những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình: đất cho hạt lúa, lao động làm nên bữa cơm và bữa cơm nuôi những đứa trẻ lớn lên. Xa hơn nữa, hạt lúa dẫn về tín ngưỡng Thần Nông - hình tượng gắn với nghề trồng trọt, nông cụ và ước vọng mùa màng của cư dân nông nghiệp.

Bởi vậy, khi 1.012 chiếc cối trong số hơn 3.000 chiếc được lựa chọn để dựng Tháp Thần Nông, hình hài công trình được tạo tác như một hạt lúa dựng đứng. Những chiếc cối từng tham gia làm ra lương thực, sau một vòng đời, lại đứng cạnh nhau trong hình tượng của chính hạt lúa. Để tạo nên công trình cao khoảng 15m, gồm năm tầng, có đủ số lượng cối vẫn chưa phải công việc cuối cùng. Kiến trúc sư Nguyễn Sánh, người tham gia thực hiện, cho biết cối đá có kích thước, trọng lượng khác nhau nên việc lựa chọn, vận chuyển và lắp ghép không đơn giản; có thời điểm phải chờ tìm được những chiếc phù hợp mới có thể tiếp tục. Hơn hai năm xây dựng cũng là quãng thời gian những vật dụng vốn thuộc về nhiều mái nhà, nhiều vùng quê dần được ghép thành một hình hài chung.

Tháp Thần Nông sau đó được xác lập các kỷ lục trong nước và quốc tế. Những con số có thể ghi nhận quy mô công trình, nhưng không thể cho biết bao nhiêu vòng quay đã làm mòn 1.012 mặt đá ấy, hay bao nhiêu bữa cơm từng bắt đầu từ chúng.

Khi những chiếc cối kể chuyện

Những chiếc cối không đứng riêng trong một công trình kỷ lục. Tại Đông Đô Village, trên diện tích khoảng 20.000m², nhà cổ, sân gạch, ao quê, nông cụ cùng những yếu tố văn hóa Kinh Bắc như quan họ, tranh dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng được đưa về trong cùng một không gian. Tháng 11/2025, nơi đây được trao chứng nhận Không gian Di sản Văn hóa, thêm một sự ghi nhận đối với việc tập hợp và gìn giữ những dấu tích của đời sống làng quê.

Nhưng giữ được một chiếc cối chưa chắc đã giữ được những gì từng diễn ra quanh nó. Một đứa trẻ hôm nay biết hạt gạo trong bữa cơm nhưng có thể chưa từng nhìn thấy chiếc cối ông bà từng sử dụng, càng khó hình dung vì sao mặt đá lại có thể mòn sâu sau năm tháng. Những đứa trẻ hôm nay không cần trở lại quay chiếc cối của ông bà, nhưng chiếc cối còn ở đó để chúng biết một bữa cơm từng được làm ra như thế nào.

doanh nhan danh gan 20 nam gom hon 3.000 coi da de dung thap than nong doc dao hinh anh 4
Gánh con trên lưng, đôi tay vẫn miệt mài với công việc mưu sinh - hình ảnh  gợi nhớ một thời những người mẹ làng quê đi qua nhọc nhằn, chắt chiu từng bữa cơm để nuôi con khôn lớn.

Đó cũng là lý do người sưu tầm không muốn đời sống mới của những chiếc cối dừng ở việc trưng bày. Dự định đang được ấp ủ là kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ hiện đại để hiện vật tham gia kể chuyện, từ Thần Nông, hạt lúa, mùa vụ đến tình cảm gia đình, làng xóm và những lớp văn hóa hình thành quanh đời sống nông nghiệp. Máy móc từng khiến những chiếc cối ngừng quay; giờ đây, công nghệ lại được kỳ vọng giúp chúng cất lên một tiếng nói khác. Qua ánh sáng, âm thanh và trình diễn, một đứa trẻ có thể đi từ chiếc cối đến hạt lúa, từ hạt lúa ra cánh đồng rồi trở về một mái nhà, nơi có bóng dáng ông bà, cha mẹ từng làm lụng để những thế hệ sau được lớn lên trong một cuộc sống khác.

Những chiếc cối được tìm về từ nhiều vùng quê cuối cùng lại cùng đứng trên mảnh đất nơi vị doanh nhân này đã gây dựng công việc và gắn bó qua nhiều năm. Sự biết ơn ông dành cho mảnh đất ấy không được đặt vào những lời lớn lao; một phần những gì gây dựng được đang dành cho việc tìm lại những dấu tích của làng quê và tạo cho chúng một đời sống khác. Bản thân ông vẫn xem đó là những việc nhỏ bé mình có thể làm cho cuộc sống. Sau những năm tháng làm việc, điều ông muốn người trẻ nhìn thấy trong chiếc cối cũng không phải sự vất vả để hoài niệm, mà là giá trị của lao động và cội nguồn của những điều họ đang được thừa hưởng.

Khi được hỏi sau tất cả muốn mọi người nhớ đến mình vì điều gì, câu trả lời không hướng về một thành tựu hay danh hiệu. Trần Văn Toản nói ông không mong mọi người phải nhớ đến mình vì điều gì; điều ông muốn là tiếp tục tìm kiếm, gìn giữ những nét văn hóa dân tộc và làm thêm những việc có ích cho cuộc sống. Sau tất cả đó là những giá trị ông muốn để lại cho đời.

doanh nhan danh gan 20 nam gom hon 3.000 coi da de dung thap than nong doc dao hinh anh 5
Những vật dụng đã rời khỏi đời sống thường ngày tiếp tục lưu giữ ký ức về lao động và làng quê.

Có lẽ vì thế, câu chuyện này cuối cùng cũng không cần kết thúc bằng nhân vật vị doanh nhân này, mà trở về với một chiếc cối đá. Từ góc bếp của một làng quê, nó đã đi qua những năm tháng lao động, một quãng dài bị bỏ quên rồi tìm thấy chỗ đứng giữa hơn 3.000 chiếc cối khác. Chiếc cối ấy không còn làm công việc của ngày trước, nhưng nếu những dự định đang được ấp ủ trở thành hiện thực, từ chính những vết mòn còn lại trên đá, những đứa trẻ hôm nay có thể được nghe câu chuyện về hạt lúa, người nông dân, về ông bà mình và nơi chúng bắt đầu.

4b0c746d-65e5-45f2-9959-1a9da00fc2fc.png

Bắc Ninh đề xuất mẫu biển quảng cáo để người dân tham khảo

VOV.VN - Biển hiệu quảng cáo tại các tuyến phố kinh doanh ở Bắc Ninh đang được tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh. Tại phường Kinh Bắc và Võ Cường, chính quyền kết hợp xử lý vi phạm với hướng dẫn thiết kế, lắp đặt đúng quy định nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

Kinh Bắc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phản ánh ô nhiễm môi trường tại hai KCN ở Bắc Ninh là có cơ sở
Phản ánh ô nhiễm môi trường tại hai KCN ở Bắc Ninh là có cơ sở

VOV.VN - Kiểm tra phản ánh ô nhiễm môi trường Bắc Ninh tại KCN Tiên Sơn và Đại Đồng - Hoàn Sơn, cơ quan chức năng phát hiện 8/10 doanh nghiệp đang hoạt động vi phạm, 5 doanh nghiệp có khí thải vượt quy chuẩn. Tổng tiền xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Phản ánh ô nhiễm môi trường tại hai KCN ở Bắc Ninh là có cơ sở

Phản ánh ô nhiễm môi trường tại hai KCN ở Bắc Ninh là có cơ sở

VOV.VN - Kiểm tra phản ánh ô nhiễm môi trường Bắc Ninh tại KCN Tiên Sơn và Đại Đồng - Hoàn Sơn, cơ quan chức năng phát hiện 8/10 doanh nghiệp đang hoạt động vi phạm, 5 doanh nghiệp có khí thải vượt quy chuẩn. Tổng tiền xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động chợ Hòa Đình sau phản ánh của VOV
Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động chợ Hòa Đình sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh trực tiếp kiểm tra khu vực chợ Hòa Đình, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe trái quy định, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động chợ Hòa Đình sau phản ánh của VOV

Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động chợ Hòa Đình sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh trực tiếp kiểm tra khu vực chợ Hòa Đình, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe trái quy định, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu chậm tổ chức ăn bán trú cho học sinh
Bắc Ninh yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu chậm tổ chức ăn bán trú cho học sinh

VOV.VN - Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, nhà trường khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Đồng thời làm rõ trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu chậm tổ chức ăn bán trú cho học sinh

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu chậm tổ chức ăn bán trú cho học sinh

VOV.VN - Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, nhà trường khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Đồng thời làm rõ trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Bắc Ninh kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ những nhà máy tỷ đô
Bắc Ninh kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ những nhà máy tỷ đô

VOV.VN - Bắc Ninh tăng trưởng 11,81% trong 9 tháng năm 2026, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước khi dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao.

Bắc Ninh kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ những nhà máy tỷ đô

Bắc Ninh kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ những nhà máy tỷ đô

VOV.VN - Bắc Ninh tăng trưởng 11,81% trong 9 tháng năm 2026, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước khi dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng