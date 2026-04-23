Tăng tốc chuyển đổi xanh, triển khai ưu đãi hấp dẫn toàn hệ thống

Với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân”, sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển của hệ thống bán lẻ gắn bó với hàng triệu gia đình, mà còn góp phần tôn vinh hàng Việt, lan tỏa niềm tự hào tiêu dùng nội địa, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới theo định hướng bán lẻ xanh và tiêu dùng bền vững. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành tại Thành phố.

Ba thập kỷ bền bỉ: Khẳng định vị thế “bạn của mọi nhà”

Suốt 30 năm hình thành và phát triển, Co.opmart đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt – nơi mỗi giỏ hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà còn duy trì mức giá bình ổn. Ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động do thiên tai, đứt gãy nguồn cung hay chi phí leo thang, hệ thống vẫn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Hình ảnh “người nội trợ của nhân dân” vì thế càng được củng cố rõ nét, khi Co.opmart không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng nguồn hàng và cải tiến dịch vụ, chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm theo hướng tiện lợi, thân thiện và chất lượng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ: “Mỗi sự tin yêu của khách hàng chính là động lực để Co.opmart bền bỉ theo đuổi con đường phục vụ tận tâm. Bước sang tuổi 30 là thời điểm để Co.opmart chuyển mình mạnh mẽ: hiện đại hơn, xanh hơn, nhằm mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục nâng tầm giá trị hàng Việt".

Thúc đẩy tiêu dùng bền vững từ những hành động nhỏ

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigon Co.op chính thức phát động chiến dịch “30 năm – Cam kết xanh” trên toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu giảm thiểu túi nylon dùng 1 lần, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Mở đầu chiến dịch là việc ra mắt túi môi trường phiên bản giới hạn kỷ niệm 30 năm, được trao tặng đến khách hàng như lời tri ân, đồng thời kêu gọi chung tay lan tỏa lối sống xanh. Song song đó, các siêu thị đồng loạt bố trí khu vực tự đóng gói, trang bị thùng giấy và các vật dụng thay thế túi nhựa, tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn các giải pháp đóng gói thân thiện hơn với môi trường.

Đặc biệt, từ 23/4 đến 13/5, khách hàng thành viên khi sử dụng túi môi trường bất kỳ vào Thứ 5 hàng tuần sẽ được tặng 5.000 đồng (tương đương 25 điểm thưởng) vào tài khoản thẻ. Mỗi lượt mua sắm xanh cũng đồng thời góp phần vào dự án cộng đồng nước sạch cùng Saigon Co.op, mang nước sạch đến các vùng hạn mặn, thiếu nước.

Đại tiệc với hơn 10.000 sản phẩm giảm giá, gia tăng trải nghiệm mua sắm

Song song với các hoạt động ý nghĩa, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, cửa hàng thực phẩm Co.op Food, siêu thị cao cấp FineLife, cửa hàng tiện lợi Cheers, cửa hàng bách hóa hiện đại Co.op Smile, Trung tâm thương mại Sense, kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online… đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn từ 23/04 đến 13/05/2026 với hơn 10.000 nhu yếu phẩm giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi kép và combo tiết kiệm, giúp tối ưu chi tiêu cho người tiêu dùng.

Trong 7 ngày vàng từ 23/4 đến 29/4, 30.000 hộp sữa Dutch Lady sẽ được trao tặng cho các khách hàng thành viên mua sắm sớm nhất mỗi ngày tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra.

Vào cuối tuần, không gian siêu thị trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu. Nổi bật là chương trình “Chọn nhanh giá đúng” (25 – 26/4), nơi khách hàng tham gia thử thách lựa chọn sản phẩm trong thời gian một bài hát. Hai khách hàng có tổng giá trị giỏ hàng đạt hoặc gần nhất mốc 1 triệu đồng sẽ được tặng toàn bộ sản phẩm đã chọn.

Bên cạnh đó, khách hàng thành viên còn được hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền như chương trình “Đại tiệc tuổi 30 – Nhận ngay phiếu mua hàng” (tặng phiếu 30.000 đồng cho hóa đơn mua sản phẩm chuyên trang từ 500.000 đồng). Mùa sinh nhật năm nay lần đầu ra mắt đặc quyền mới - “Trạm hạnh phúc”, khách hàng thành viên có thể dùng điểm tích lũy đổi các nhu yếu phẩm như sữa, dầu ăn, khăn giấy… vừa thiết thực, vừa mở rộng thêm lựa chọn và gia tăng trải nghiệm mua sắm trong suốt chương trình.

Từ một hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu thiết yếu, Co.opmart ngày nay không chỉ giữ vai trò bình ổn thị trường với hơn 130 siêu thị trên toàn quốc, mà còn từng bước góp phần định hình xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam. Hành trình 30 năm vì thế không chỉ được đo bằng quy mô hay độ phủ, mà còn bằng niềm tin và sự gắn bó của hàng triệu gia đình Việt. Trong giai đoạn mới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vị thế mô hình kinh tế hợp tác xã hiện đại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và phát triển bền vững làm định hướng.