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Dermafirm và 24 năm xây dựng hệ sinh thái mỹ phẩm khoa học tại Việt Nam

Thứ Sáu, 09:20, 18/09/2026
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VOV.VN - Từ một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc thành lập năm 2002 đến hệ sinh thái chăm sóc da có mặt tại hơn 30 quốc gia - hành trình 24 năm của Dermafirm là câu chuyện về khoa học, kiên định và trách nhiệm với làn da người tiêu dùng toàn cầu.

Thị trường làm đẹp đang đứng trước một nghịch lý lớn: số lượng thương hiệu mỹ phẩm xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng niềm tin của người tiêu dùng lại sụt giảm nghiêm trọng.

Giữa hàng loạt lựa chọn, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm đến những thương hiệu có nền tảng nghiên cứu rõ ràng, quy trình sản xuất minh bạch và lộ trình phát triển bền vững, thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp mang tính thời điểm. Đây cũng là bối cảnh giúp lý giải vì sao một thương hiệu kiên định với hướng đi khoa học như Dermafirm vẫn giữ vững được vị thế của mình sau nhiều năm.

Hành trình xây dựng uy tín thương hiệu

Được thành lập từ năm 2002 tại Hàn Quốc, Dermafirm không chọn con đường tạo dựng sức hút bằng các trào lưu ngắn hạn. Thương hiệu này đặt nền móng bằng việc xây dựng năng lực nghiên cứu sinh học chuyên sâu và quy trình sản xuất khép kín ngay từ những ngày đầu thành lập.

Sau một thập kỷ định hình uy tín tại thị trường nội địa, năm 2012, Dermafirm chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam. Đây là thời điểm khái niệm mỹ phẩm chuyên sâu còn khá mới mẻ với người tiêu dùng trong nước. Bằng cách tiếp cận khắt khe - đi từ kênh y tế và clinic trước khi mở rộng ra thị trường đại chúng - thương hiệu dần chứng minh năng lực tái thiết những nền da tổn thương nặng do sai lầm trong chăm sóc hoặc lạm dụng hoạt chất điều trị.

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng làn da Việt, Dermafirm đã từng bước khẳng định vị thế bền vững trong lĩnh vực chăm sóc da chuyên sâu - một hành trình mà không nhiều thương hiệu mỹ phẩm đại chúng có thể theo đuổi.

dermafirm va 24 nam xay dung he sinh thai my pham khoa hoc tai viet nam hinh anh 1
Nhà máy thông minh Wonju rộng 40.000 m² tại Hàn Quốc giúp Dermafirm làm chủ hoàn toàn quy trình nghiên cứu và sản xuất đạt chuẩn ISO (CGMP)

Triết lý "Design Your Skin With Science": Khi khoa học là cốt lõi

Khác biệt của Dermafirm nằm ở triết lý kiên định "Design Your Skin with Science" - kiến tạo làn da khỏe mạnh bằng nền tảng khoa học. Thay vì chạy theo xu hướng tiếp thị truyền thông, hãng tập trung giải quyết bài toán cốt lõi của làn da: phục hồi sinh học và tái thiết cấu trúc từ cấp độ tế bào.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: làn da tổn thương không cần những lời hứa hẹn về hiệu quả tức thì, mà cần các giải pháp an toàn và bền vững. Việc kiểm soát hoàn toàn quy trình từ nghiên cứu, phát triển công thức đến sản xuất giúp sản phẩm đạt độ tinh khiết cao, tương thích tối đa với nền da nhạy cảm. Đây cũng là lý do Dermafirm chưa một lần thay đổi triết lý cốt lõi của mình trong suốt hơn hai thập kỷ - kể cả khi hàng loạt xu hướng skincare bùng nổ rồi lặng lẽ thoái trào xung quanh.

Hệ sinh thái R&D khép kín chuẩn quốc tế

Sức mạnh giúp thương hiệu khẳng định vị thế tại nhiều quốc gia xuất phát từ hạ tầng R&D vượt trội - một trong những nền tảng sản xuất mỹ phẩm bài bản nhất trong khu vực:

Nhà máy sản xuất quy mô hàng đầu Hàn Quốc: Dermafirm sở hữu nhà máy Wonju rộng 40.000 m² - một trong hai nhà máy mỹ phẩm thông minh tiên tiến lớn nhất Hàn Quốc - với dây chuyền sản xuất khép kín một cửa, công suất 2.500 tấn mỹ phẩm/năm, đạt chuẩn ISO (CGMP) - ISO 14001 về chất lượng và môi trường. Toàn bộ quy trình từ nghiên cứu nguyên liệu đến thành phẩm đều được kiểm soát nội bộ, không qua bất kỳ bên gia công thứ ba nào.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành: Hơn 30% nhân sự của tập đoàn là các nhà khoa học, tiến sĩ chuyên ngành sinh học và da liễu.

Năng lực làm chủ công nghệ độc quyền: Dermafirm tự chủ phát triển và sở hữu bằng sáng chế cho nhiều công nghệ cốt lõi: Re-peptide® - tổ hợp 22 loại peptide chức năng với độ tinh khiết 99,8%; Exosome thực vật đường bôi - công nghệ Dermafirm tiên phong thương mại hóa thành công, đưa Exosome từ phòng clinic vào chu trình chăm sóc da tại nhà; Nano Liposome - công nghệ bao vi nang đưa hoạt chất xuyên qua lớp sừng vào đúng tầng da cần tác động; và Terrabiome® 2.0 - hệ vi sinh vật cân bằng microbiome da từ quy trình lên men kép độc quyền.

dermafirm va 24 nam xay dung he sinh thai my pham khoa hoc tai viet nam hinh anh 2
Toàn bộ sản phẩm của thương hiệu đều tuân thủ nguyên tắc 10FREE

Đặc biệt, để bảo vệ tuyệt đối cho những làn da đang khủng hoảng, toàn bộ sản phẩm của thương hiệu đều tuân thủ nguyên tắc 10FREE cam kết loại bỏ hoàn toàn 10 nhóm thành phần dễ gây kích ứng hoặc có nguy cơ tích tụ độc tính, bao gồm: Parabens, Mineral Oil, Synthetic Dyes, Triethanolamine, Steroids, Benzophenone, Imidazolidinyl Urea, BHT, Petrolatum và Acrylamide.

Tiêu chuẩn kiểm soát này đảm bảo sản phẩm đạt độ lành tính cao nhất, an toàn cho cả những nền da yếu nhất sau trị liệu xâm lấn. Đây không phải cam kết marketing: đây là yêu cầu mà Dermafirm tự đặt ra từ những ngày đầu thành lập và chưa một lần hạ thấp ngưỡng kiểm soát đó.

Thương hiệu là đối tác của loạt bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam

Sau 24 năm phát triển, thương hiệu đã hiện diện tại hơn 30 quốc gia, chinh phục các thị trường nổi tiếng khắt khe như Mỹ, Canada, Đức, Anh, Nhật Bản, Singapore và UAE - những thị trường mà tiêu chuẩn kiểm định an toàn và hiệu quả sản phẩm đặt ra ở mức cao nhất thế giới.

Tại Việt Nam, thương hiệu đã xây dựng được mạng lưới đối tác chuyên môn rộng lớn sau hơn một thập kỷ. Sản phẩm hiện diện trong phác đồ chăm sóc và phục hồi da tại nhiều spa, clinic, thẩm mỹ viện và các cơ sở y tế uy tín trên toàn quốc - từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lớn.

Không dừng lại ở cung cấp sản phẩm, Dermafirm Việt Nam còn chủ động đầu tư vào nâng cao năng lực chuyên môn của toàn ngành: đồng hành với tư cách nhà tài trợ tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc, cùng các chuyến tu nghiệp tại Hàn Quốc dành cho đối tác chiến lược. Sự đồng hành bền bỉ đó chính là bằng chứng đắt giá nhất cho chất lượng chuẩn y khoa.

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Dermafirm thường xuyên tổ chức sự kiện, workshop về da liễu thẩm mỹ

Hành trình 24 năm toàn cầu và hơn một thập kỷ tại Việt Nam là nền tảng để Dermafirm tiếp tục sứ mệnh nâng chuẩn chăm sóc da cho người tiêu dùng Việt. Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, thương hiệu hướng tới việc lan tỏa tư duy làm đẹp khoa học - giúp người dùng chủ động bảo vệ hàng rào sinh học của làn da một cách an toàn và khoa học, thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn có thể để lại hậu quả lâu dài.

Trong một thị trường nơi niềm tin đang trở thành tài sản khan hiếm nhất, Dermafirm chọn cách xây dựng niềm tin đó theo cách duy nhất bền vững: bằng khoa học, bằng minh bạch và bằng kết quả thực sự trên từng làn da.

Thông tin liên hệ Dermafirm Việt Nam:

●       Website: dermafirm.vn

●       Fanpage: Dermafirm Việt Nam

Hotline: 0911.966.116 (Hà Nội) - 093.901.6969 (Tp. Hồ Chí Minh)

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CTV An An/VOV.VN
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