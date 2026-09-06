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Muốn giảm mỡ khi ăn kiêng, đừng bỏ qua 5 bí quyết này

Chủ Nhật, 09:30, 06/09/2026
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VOV.VN - Muốn giảm mỡ hiệu quả khi ăn kiêng, không chỉ cần kiểm soát calo mà còn phải chú trọng dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học. Dưới đây là 5 bí quyết giúp giảm cân an toàn, hạn chế mỡ thừa và bảo vệ sức khỏe.

Tạo thâm hụt calo

Muốn giảm mỡ, cần tạo thâm hụt calo bằng cách nạp ít năng lượng hơn mức tiêu hao. Nên xác định nhu cầu calo phù hợp, ưu tiên rau củ, protein, chất xơ, hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo và chế biến sẵn; đồng thời phân bổ bữa ăn hợp lý để kiểm soát cơn đói. Thực hiện đúng cách giúp hỗ trợ giảm mỡ, kiểm soát cân nặng và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Lựa chọn thực phẩm giàu protein và chất xơ để no lâu hơn

Protein và chất xơ giúp tăng cảm giác no, kiểm soát lượng calo nạp vào, duy trì cơ bắp và hỗ trợ tiêu hóa. Nên bổ sung protein từ thịt nạc, cá, trứng, các loại đậu, hạt chia; chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Có thể kết hợp protein với rau củ trong bữa chính, thêm đậu hoặc hạt chia vào bữa sáng, đồng thời ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt thay cho loại tinh chế để hỗ trợ giảm mỡ và hạn chế ăn vặt.

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 Muốn giảm mỡ hiệu quả khi ăn kiêng, không chỉ cần kiểm soát calo mà còn phải chú trọng dinh dưỡng

Tăng cường hoạt động thể chất

Vận động thường xuyên giúp tăng tiêu hao năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cơ bắp. Có thể kết hợp các bài cardio như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe với tập sức mạnh, yoga hoặc HIIT tùy thể trạng. Nên duy trì khoảng 30 phút vận động mỗi ngày, đồng thời bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể phục hồi.

Điều chỉnh thói quen ăn uống

Chế độ ăn khoa học không chỉ kiểm soát calo mà còn cần đảm bảo đủ dinh dưỡng. Nên ăn sáng đầy đủ, duy trì giờ ăn ổn định và kiểm soát khẩu phần, đặc biệt vào buổi tối. Những thói quen này giúp phân bổ năng lượng hợp lý, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát calo và hạn chế cảm giác đói quá mức.

Ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng

Giấc ngủ và tinh thần có ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cân nặng. Thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài có thể làm rối loạn hormone gây đói, no và stress, khiến việc kiểm soát ăn uống khó khăn hơn. Vì vậy, nên duy trì giờ ngủ ổn định, dành thời gian thư giãn, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ và tránh caffeine vào buổi tối.

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Giảm cân có phải "chìa khóa" để hạ mỡ máu?

VOV.VN - Khi cholesterol hoặc triglyceride tăng cao, nhiều người được khuyến cáo giảm cân. Thực tế, kiểm soát cân nặng đúng cách không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn giúp hạ mỡ máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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