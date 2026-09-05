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Ăn trứng thế nào để giảm mỡ mà không mất cơ?

Thứ Bảy, 09:21, 05/09/2026
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VOV.VN - Trứng giàu protein chất lượng cao, có thể hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cơ bắp khi được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cách chế biến, thời điểm ăn và thực phẩm kết hợp để kiểm soát năng lượng và bảo toàn khối cơ.

Cách ăn trứng giúp hỗ trợ giảm mỡ, giữ cơ

Ưu tiên trứng luộc hoặc trứng hấp

Trứng luộc và trứng hấp là những lựa chọn đơn giản khi kiểm soát cân nặng bởi không cần sử dụng nhiều dầu, bơ hoặc chất béo trong quá trình chế biến. Cách làm này giúp hạn chế lượng calo phát sinh nhưng vẫn giữ được phần lớn giá trị dinh dưỡng của trứng.

Đảm bảo đủ protein theo nhu cầu

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phục hồi cơ bắp, đặc biệt khi cơ thể đang ở trạng thái thâm hụt năng lượng để giảm mỡ. Trứng cung cấp protein chất lượng cao nhưng không nên là nguồn protein duy nhất trong khẩu phần.

Có thể kết hợp trứng với cá, thịt nạc, sữa, đậu và các loại hạt để đa dạng nguồn đạm. Cùng với đó, duy trì các bài tập sức mạnh sẽ giúp hỗ trợ bảo tồn khối cơ trong quá trình giảm mỡ.

An trung the nao de giam mo ma khong mat co hinh anh 1
 Trứng giàu protein chất lượng cao, có thể hỗ trợ giảm mỡ và duy trì cơ bắp khi được sử dụng hợp lý

Kết hợp với rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ

Một bữa ăn cân đối nên kết hợp protein với rau xanh và nguồn carbohydrate giàu chất xơ. Trứng có thể ăn cùng rau củ, yến mạch, gạo lứt, khoai lang hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Cách kết hợp này vừa giúp tăng cảm giác no, vừa bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời tạo sự cân bằng cho khẩu phần ăn.

Kiểm soát tổng lượng calo trong ngày

Dù giàu dinh dưỡng, trứng không phải thực phẩm có khả năng tự làm giảm mỡ. Hiệu quả kiểm soát cân nặng phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào và tiêu hao trong ngày.

Nếu lượng calo tiêu thụ vượt quá nhu cầu của cơ thể, việc bổ sung nhiều trứng cũng không giúp giảm mỡ. Vì vậy, cần xây dựng khẩu phần phù hợp với mục tiêu cá nhân, ăn đa dạng thực phẩm và duy trì hoạt động thể chất thường xuyên.

Vì sao trứng giúp hỗ trợ giảm mỡ và giữ cơ?

Trứng giàu protein chất lượng cao, chứa đủ axit amin thiết yếu, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và duy trì cơ bắp khi kết hợp tập luyện. Ngoài ra, trứng cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất như B12, D, choline, selen, có lượng calo tương đối thấp và dễ kết hợp với rau củ, ngũ cốc cùng các nguồn protein khác để tạo bữa ăn cân đối.

Những sai lầm khi ăn trứng khiến việc giảm mỡ kém hiệu quả

Một số thói quen ăn trứng sai cách có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng. Chiên trứng với nhiều dầu, bơ hoặc mỡ làm tăng lượng calo; ăn trứng nhưng không kiểm soát tổng năng lượng hoặc chỉ ăn trứng mà bỏ qua rau củ, ngũ cốc và các nguồn thực phẩm khác dễ khiến khẩu phần mất cân đối. Bên cạnh đó, cần bảo đảm đủ protein, kết hợp chế độ ăn với vận động, đặc biệt là tập sức mạnh, và không cho rằng ăn càng nhiều trứng sẽ giúp giảm mỡ nhanh hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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