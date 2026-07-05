English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 cách bóc giấy dán tường đơn giản mà không làm hỏng tường

Chủ Nhật, 11:06, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giấy dán tường có thể bám rất chắc sau nhiều năm sử dụng, khiến nhiều người lo ngại sẽ làm hỏng tường khi bóc bỏ. Theo các chuyên gia, chỉ cần chọn đúng phương pháp và thao tác cẩn thận, bạn có thể loại bỏ lớp giấy cũ nhanh chóng mà vẫn giữ nguyên bề mặt tường.

Giấy dán tường là lựa chọn phổ biến để làm mới không gian sống. Tuy nhiên, khi muốn thay đổi phong cách hoặc cải tạo nhà, việc bóc lớp giấy cũ lại khiến nhiều người e ngại vì sợ làm bong tróc, hư hỏng bề mặt tường.

Thực tế, nếu áp dụng đúng phương pháp, bạn có thể bóc giấy dán tường an toàn, nhanh chóng mà không cần tốn nhiều chi phí. Dưới đây là 4 cách được các chuyên gia khuyến nghị.

4 cach boc giay dan tuong don gian ma khong lam hong tuong hinh anh 1
Ảnh Nelly Cuanalo

Chuẩn bị trước khi bóc giấy dán tường

Dù áp dụng phương pháp nào, bạn cũng nên dành thời gian chuẩn bị để hạn chế ảnh hưởng đến sàn nhà và tường.

Trước hết, hãy phủ bạt nilon, bìa carton hoặc khăn cũ lên sàn và chân tường để tránh nước hoặc hóa chất thấm xuống.

Tiếp theo, tháo toàn bộ tranh ảnh, kệ treo, gương và các vật trang trí trên tường. Nếu khu vực có ổ điện hoặc công tắc, nên tháo mặt nạ bảo vệ và tránh để nước tiếp xúc trực tiếp.

Đối với những ngôi nhà xây trước năm 1978 (ở một số quốc gia), lớp sơn cũ có thể chứa chì. Trong trường hợp nghi ngờ, nên đeo khẩu trang đạt chuẩn và thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Cách 1: Dùng máy phun hơi nước

Đây là phương pháp phù hợp với giấy dán tường cũ, bám chắc hoặc được dán trên tường thạch cao.

  • Đổ nước vào bình chứa của máy, khởi động và chờ đến khi thiết bị tạo đủ hơi nước.
  • Đặt đầu phun lên từng mảng giấy trong khoảng 15-20 giây để hơi nóng làm mềm lớp keo phía dưới.
  • Sau đó, dùng dao bả (dao trét) nhẹ nhàng luồn vào mép giấy và bóc từng mảng.
  • Sau khi bóc hết giấy, tiếp tục dùng hơi nước để làm mềm phần keo còn sót lại rồi cạo sạch, cuối cùng lau lại bằng miếng bọt biển ẩm.
  • Nếu giấy vẫn bám chặt, có thể dùng dụng cụ tạo lỗ nhỏ trên bề mặt giấy trước khi xông hơi để hơi nước thẩm thấu tốt hơn.
4 cach boc giay dan tuong don gian ma khong lam hong tuong hinh anh 2
Ảnh Nelly Cuanalo

Cách 2: Dùng nước pha giấm hoặc nước xả vải

Nếu không có máy phun hơi nước, bạn có thể tự pha dung dịch làm mềm keo bằng những nguyên liệu sẵn có trong nhà.

Có hai công thức phổ biến:

  • Pha nước và giấm trắng theo tỷ lệ 1:1.
  • Hoặc pha 3 phần nước với 1 phần nước xả vải.
  • Cho dung dịch vào bình xịt rồi xịt đều lên bề mặt giấy dán tường.
  • Sau khi giấy đã ngấm nước, lớp keo sẽ mềm ra và giấy có thể được bóc bằng dao bả.
  • Nếu giấy vẫn chưa bong, hãy tiếp tục xịt thêm dung dịch, chờ vài phút rồi thử lại thay vì cố cạy mạnh, tránh làm hỏng tường.

Cách 3: Dùng dung dịch tẩy keo chuyên dụng dạng lỏng

Đối với giấy dán tường phủ vinyl - loại thường được sử dụng trong nhà bếp hoặc phòng tắm - dung dịch tẩy keo chuyên dụng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

  • Trước tiên, nên dùng dụng cụ tạo lỗ để làm rách lớp phủ vinyl, giúp dung dịch thấm xuống lớp keo phía dưới.
  • Sau đó, xịt dung dịch lên một khu vực nhỏ và chờ khoảng 5 phút.
  • Khi lớp keo đã mềm, dùng dao bả nhẹ nhàng nâng mép giấy và bóc ra.
  • Trong quá trình thực hiện, nên lau ngay phần dung dịch chảy xuống sàn hoặc chân tường để tránh gây hư hại.

Cách 4: Dùng dung dịch tẩy keo dạng gel

Dung dịch dạng gel thích hợp với những vị trí khó xử lý hoặc lớp giấy bám quá chắc. So với dạng lỏng, gel bám trên bề mặt tốt hơn và giữ độ ẩm lâu hơn, giúp keo có thêm thời gian để mềm ra.

Bạn có thể dùng cọ, con lăn hoặc bình xịt để phủ gel lên giấy dán tường. Sau khi chờ khoảng 15-30 phút, dùng dao bả bóc giấy giống như các phương pháp trên.

Một số lưu ý để tránh làm hỏng tường

Với tường thạch cao hoặc tường trát vữa, máy phun hơi nước thường là lựa chọn hiệu quả và an toàn nhất.

  • Không nên giữ đầu phun hơi nước tại một vị trí quá 30 giây vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng bề mặt tường.
  • Khi dùng dao bả, chỉ nên luồn nhẹ giữa lớp giấy và tường, tránh cạo mạnh khiến bề mặt bị trầy xước hoặc bong lớp thạch cao.
  • Dao bả bằng nhựa thường ít làm xước tường hơn so với dao kim loại.
  • Sau khi bóc hết giấy, nên vệ sinh sạch lớp keo còn sót, để tường khô hoàn toàn trước khi sơn hoặc dán lớp giấy mới.
An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 xu hướng nội thất từng bị chê lỗi thời nay lại được săn đón
5 xu hướng nội thất từng bị chê lỗi thời nay lại được săn đón

VOV.VN - Từng bị xem là lỗi thời, từ giấy dán tường họa tiết cổ điển đến những căn phòng chia tách rõ ràng, nhiều xu hướng nội thất đang bất ngờ trở lại. Theo các nhà thiết kế, nhu cầu về sự ấm cúng, cá tính và cảm giác hoài niệm đang định hình phong cách nhà ở hiện nay.

5 xu hướng nội thất từng bị chê lỗi thời nay lại được săn đón

5 xu hướng nội thất từng bị chê lỗi thời nay lại được săn đón

VOV.VN - Từng bị xem là lỗi thời, từ giấy dán tường họa tiết cổ điển đến những căn phòng chia tách rõ ràng, nhiều xu hướng nội thất đang bất ngờ trở lại. Theo các nhà thiết kế, nhu cầu về sự ấm cúng, cá tính và cảm giác hoài niệm đang định hình phong cách nhà ở hiện nay.

13 cách trang trí sân hiên được chuyên gia nội thất yêu thích
13 cách trang trí sân hiên được chuyên gia nội thất yêu thích

VOV.VN - Sân hiên không chỉ là nơi thư giãn mà còn có thể trở thành "phòng khách ngoài trời" nếu được bài trí hợp lý. Theo các nhà thiết kế nội thất, việc kết hợp khéo léo nội thất, ánh sáng, cây xanh và phụ kiện sẽ giúp không gian trở nên sang trọng, tiện nghi và cuốn hút hơn.

13 cách trang trí sân hiên được chuyên gia nội thất yêu thích

13 cách trang trí sân hiên được chuyên gia nội thất yêu thích

VOV.VN - Sân hiên không chỉ là nơi thư giãn mà còn có thể trở thành "phòng khách ngoài trời" nếu được bài trí hợp lý. Theo các nhà thiết kế nội thất, việc kết hợp khéo léo nội thất, ánh sáng, cây xanh và phụ kiện sẽ giúp không gian trở nên sang trọng, tiện nghi và cuốn hút hơn.

8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"
8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

VOV.VN - Nhiều món đồ trang trí từng xuất hiện dày đặc trong các không gian sống hiện đại đang dần bị giới thiết kế nội thất đánh giá là thiếu tính cá nhân hoặc không còn phù hợp với xu hướng hiện nay. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và phản ánh dấu ấn riêng của

8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

VOV.VN - Nhiều món đồ trang trí từng xuất hiện dày đặc trong các không gian sống hiện đại đang dần bị giới thiết kế nội thất đánh giá là thiếu tính cá nhân hoặc không còn phù hợp với xu hướng hiện nay. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và phản ánh dấu ấn riêng của

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản