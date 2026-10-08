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4 dấu hiệu đường huyết tăng vọt dù bạn đang ăn uống lành mạnh

Thứ Năm, 07:00, 08/10/2026
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VOV.VN - Đường huyết tăng vọt vẫn có thể xảy ra dù ăn uống lành mạnh. Nhanh đói, mệt mỏi, thường xuyên khát nước và đau đầu là 4 dấu hiệu đáng chú ý.

Nhiều người cho rằng chỉ cần lựa chọn thực phẩm lành mạnh là có thể kiểm soát tốt đường huyết. Tuy nhiên, ngay cả những thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh nếu bữa ăn thiếu cân bằng hoặc khẩu phần không phù hợp.

Theo chuyên gia, đường huyết tăng sau khi ăn carbohydrate là phản ứng bình thường của cơ thể. Mức tăng còn phụ thuộc vào thành phần bữa ăn, mức độ vận động, giấc ngủ, căng thẳng và đặc điểm của từng người. Điều đáng lưu ý là những biến động đường huyết quá lớn.

Nhanh đói sau khi ăn

Sau khi ăn, cơ thể phân giải thức ăn thành glucose, sau đó glucose đi vào máu khiến đường huyết tăng lên. Ở người khỏe mạnh, cơ thể sản xuất insulin giúp đưa glucose từ máu vào tế bào để tạo năng lượng.

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 Đường huyết tăng vọt vẫn có thể xảy ra dù ăn uống lành mạnh (Ảnh: Getty)

Nếu đường huyết sau đó giảm nhanh, bạn có thể cảm thấy đói dù vừa ăn không lâu. Nghiên cứu cho thấy mức glucose giảm mạnh trong khoảng 2-3 giờ sau bữa ăn có liên quan đến cảm giác đói nhiều hơn và xu hướng ăn bữa tiếp theo sớm hơn.

Một nguyên nhân có thể nằm ở bữa ăn thiếu protein và chất xơ. Protein giúp tăng cảm giác no, trong khi một số loại chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn.

Năng lượng lên xuống thất thường

Bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng ngay sau khi ăn nhưng nhanh chóng mệt mỏi sau đó. Theo chuyên gia, điều này có thể phản ánh sự biến động của đường huyết. Một bữa ăn chứa nhiều carbohydrate tinh chế hoặc carbohydrate được tiêu hóa nhanh có thể khiến đường huyết tăng nhanh, kích thích cơ thể giải phóng insulin. Ở một số người, quá trình tăng rồi giảm nhanh này có thể khiến họ sớm cảm thấy mệt hoặc đói.

Đáng chú ý, ngay cả những thực phẩm được xem là lành mạnh cũng có thể tạo nên một bữa ăn chứa quá nhiều carbohydrate. Chẳng hạn, yến mạch ăn cùng trái cây, sinh tố hoặc bánh mì nguyên cám với trái cây đều là những lựa chọn giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu bữa ăn thiếu protein, chất béo hoặc chất xơ, một số người có thể tiêu hóa nhanh và sớm cảm thấy đói hoặc mệt. 

Thường xuyên khát nước

Nếu liên tục cảm thấy khát dù uống nhiều nước, nguyên nhân có thể liên quan đến đường huyết cao. Khát nước và đi tiểu thường xuyên là những biểu hiện của tình trạng glucose trong máu cao kéo dài và cũng là triệu chứng của bệnh tiểu đường.

Khi lượng glucose trong máu quá cao, cơ thể cố gắng loại bỏ lượng glucose dư thừa qua nước tiểu. Đi tiểu thường xuyên có thể dẫn đến mất nước và làm tăng cảm giác khát.

Ăn quá nhiều, kể cả những thực phẩm lành mạnh như trái cây và ngũ cốc, cũng có thể khiến đường huyết tăng. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, đặc biệt ở những người có thêm các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, tăng huyết áp hoặc béo phì. 

Đau đầu không rõ nguyên nhân

Đau đầu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như căng thẳng, stress, thuốc hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột của đường huyết cũng có thể liên quan.

Theo chuyên gia, các nghiên cứu chưa cho thấy mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa đường huyết tăng vọt và đau đầu. Tuy nhiên, sự biến động nhanh của glucose có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng của não, tín hiệu insulin cũng như hoạt động của mạch máu và hệ thần kinh. Những yếu tố này có khả năng gây đau đầu ở một số người.

Đau đầu cũng có thể liên quan đến mất nước do đường huyết tăng và đi tiểu nhiều, dù vẫn có nhiều nguyên nhân khác cần được xem xét. 

Làm gì để kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Theo chuyên gia, một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm toàn phần có thể giúp duy trì đường huyết ổn định hơn. Không nên ăn quá nhiều hoặc để khoảng cách giữa các bữa ăn quá dài. Bên cạnh đó, cần bổ sung đủ chất xơ từ nhiều nguồn như rau không chứa tinh bột, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; kết hợp carbohydrate với protein, chất béo và chất xơ; hạn chế đồ uống có cồn và duy trì đủ nước.

Vận động sau bữa ăn cũng có lợi. Các hoạt động đơn giản như đi bộ, làm việc nhà hoặc vận động nhẹ giúp cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn. Hoạt động thể chất thường xuyên còn góp phần cải thiện độ nhạy insulin.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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