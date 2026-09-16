4 dấu hiệu tưởng không liên quan nhưng có thể là tăng huyết áp

Tăng huyết áp thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” bởi bệnh có thể diễn ra mà không có triệu chứng rõ ràng. Cách tốt nhất để biết huyết áp có cao hay không là kiểm tra chỉ số huyết áp thường xuyên.

Theo chuyên gia, thay vì chờ đến khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, mọi người nên chủ động theo dõi huyết áp tại nhà, nhà thuốc hoặc cơ sở y tế. Tuy nhiên, các chuyên gia tim mạch cho biết một số dấu hiệu tưởng như không liên quan cũng có thể là tín hiệu cảnh báo huyết áp cao.

Thường xuyên thức dậy đi tiểu ban đêm

Việc liên tục thức giấc giữa đêm để đi tiểu thường dễ bị bỏ qua, nhưng nghiên cứu cho thấy tình trạng tiểu đêm có mối liên quan với tăng huyết áp và tình trạng nhạy cảm với muối. Một số nghiên cứu cho thấy thức dậy đi tiểu từ 2 lần trở lên mỗi đêm có liên quan đến tăng huyết áp.

Có hai nguyên nhân chính được đưa ra. Tăng huyết áp có thể gây áp lực lên thận, làm thay đổi cách cơ quan này xử lý chất lỏng. Ngoài ra, tình trạng huyết áp cao có thể khiến chất lỏng tích tụ ở các chi. Khi nằm xuống, lượng chất lỏng này trở lại hệ tuần hoàn và kích thích nhu cầu đi tiểu vào ban đêm.

Nếu thường xuyên tiểu đêm, nhìn mờ, khó ngủ hoặc dễ hụt hơi, bạn nên kiểm tra huyết áp để phát hiện bất thường (Ảnh: Getty )

Thay đổi về thị lực

Nhìn mờ hoặc khó tập trung có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng mắt, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp hoặc đau nửa đầu. Trong một số trường hợp, đây cũng có thể là dấu hiệu của tăng huyết áp.

Theo chuyên gia, huyết áp cao có thể làm tổn thương những mạch máu nhỏ và mỏng manh ở võng mạc. Tình trạng này cũng có thể cản trở dòng máu đến mắt, gây tổn thương mạch máu và các dây thần kinh tại đây.

Các mạch máu ở võng mạc là một trong số ít hệ thống mạch máu mà bác sĩ có thể quan sát trực tiếp. Vì vậy, khám mắt đôi khi có thể phát hiện dấu hiệu liên quan đến tăng huyết áp trước khi người bệnh nhận thấy những bất thường khác.

Khó ngủ vào ban đêm

Tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin, hormone đóng vai trò giúp cơ thể buồn ngủ vào ban đêm. Bệnh cũng có mối liên hệ với các vấn đề về giấc ngủ như mất ngủ và ngưng thở khi ngủ. Ngược lại, ngủ không đủ hoặc ngủ kém cũng là một yếu tố nguy cơ làm tăng huyết áp. Khi thiếu ngủ, cơ thể và tâm trí chịu nhiều căng thẳng hơn, từ đó có thể khiến huyết áp tăng.

Theo chuyên gia, chứng ngưng thở khi ngủ khiến quá trình hô hấp bị gián đoạn, làm giảm lượng oxy trong cơ thể và gia tăng tình trạng căng thẳng đối với hệ tim mạch. Điều này cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. Tuy nhiên, tăng huyết áp không phải nguyên nhân duy nhất gây ra các vấn đề về giấc ngủ.

Dễ hụt hơi hơn bình thường

Nếu bạn cảm thấy khó thở hoặc khó lấy lại nhịp thở sau khi leo một đoạn cầu thang, đây có thể là dấu hiệu cần chú ý. Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể liên quan đến tăng huyết áp phổi, tức huyết áp cao trong các mạch máu ở phổi.

Theo chuyên gia, khi huyết áp duy trì ở mức cao, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Theo thời gian, cơ tim có thể trở nên cứng và dày hơn, khiến những hoạt động thông thường như leo cầu thang trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người có thể cho rằng hụt hơi là do tuổi tác hoặc thể lực kém. Tuy nhiên, kiểm tra huyết áp có thể giúp xác định liệu chỉ số huyết áp có đang ở mức khỏe mạnh hay không.

Làm gì để duy trì huyết áp khỏe mạnh?

Cách duy nhất để xác định chính xác huyết áp có cao hay không là đo huyết áp. Có thể sử dụng máy đo huyết áp tại nhà, kiểm tra tại nhà thuốc hoặc đến cơ sở y tế.

Hạn chế muối

Hạn chế natri là một trong những khuyến nghị quan trọng đối với người muốn kiểm soát huyết áp. Theo chuyên gia, chế độ ăn nhiều natri khiến cơ thể giữ lại nhiều chất lỏng hơn, từ đó làm tăng huyết áp. Vì vậy, nên đọc kỹ nhãn thực phẩm và ưu tiên các món ăn tự chế biến để kiểm soát lượng natri đưa vào cơ thể.

Bổ sung thực phẩm giàu kali

Bên cạnh giảm natri, bổ sung đủ kali cũng rất quan trọng. Theo chuyên gia, kali giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa và làm giãn thành mạch. Có thể bổ sung kali thông qua nhiều loại trái cây, rau củ, hải sản và các sản phẩm từ sữa.

Duy trì vận động

Hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ được bài viết dẫn lại, người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, kết hợp ít nhất 2 ngày tập luyện sức mạnh.

Theo dõi chỉ số huyết áp

Theo chuyên gia, mỗi người nên chủ động theo dõi huyết áp và trao đổi với bác sĩ về mức huyết áp mục tiêu phù hợp. Đo huyết áp tại nhà giúp người bệnh và bác sĩ nhận biết các thay đổi của chỉ số theo thời gian, từ đó phát hiện sớm những biến động đáng lo ngại.

Lời khuyên

Tăng huyết áp thường không gây ra triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, một số dấu hiệu ít được chú ý như thường xuyên thức dậy đi tiểu ban đêm, thay đổi thị lực, khó ngủ và dễ hụt hơi có thể liên quan đến huyết áp cao.

Dù vậy, không nên chờ đến khi xuất hiện các dấu hiệu này mới kiểm tra. Đo huyết áp thường xuyên vẫn là cách đáng tin cậy nhất để phát hiện tình trạng tăng huyết áp.