Bi kịch của những người phụ nữ "nghiện sex"

Vỡ mộng khi kết hôn với người đàn ông đã có con riêng

VOV.VN - Ngày tôi cầm tay anh bước vào lễ đường, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng sự chân thành để sưởi ấm tổ ấm nhỏ, bất chấp lời can ngăn về việc anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Khi đó, tôi tin tình yêu đủ lớn để xóa nhòa mọi khoảng cách. Nhưng đời không là mơ, và sự vỡ mộng ập đến nhanh hơn tôi tưởng.