Bí quyết giữ được mùi hương cơ thể?

VOV.VN - Ham muốn tình dục không chỉ được kích thích khi mắt ngắm nhìn hình thể của bạn tình, tai được nghe những lời âu yếm, làn da được ve vuốt mà còn là khứu giác được ngửi làn hương quen thuộc, quyến rũ.
VOV.VN - Cô gái 27 tuổi chưa từng kết hôn phân vân không biết có nên kết hôn với một người đàn ông đã qua một đời vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ phân vân không biết có nên kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
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