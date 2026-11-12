Có nên kết hôn với đàn ông đã qua một đời vợ?

VOV.VN - Cô gái 27 tuổi chưa từng kết hôn phân vân không biết có nên kết hôn với một người đàn ông đã qua một đời vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cách đây hơn 10 năm tôi đã sinh bé đầu. Tiếp đó tôi đã 2 lần bị thai lưu. Bây giờ tôi 41 tuổi muốn sinh bé thứ hai, nguy cơ gì cho sức khỏe của mẹ và bé? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cùng chia sẻ và tư vấn thêm các giải pháp cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.
VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng lo lắng khi thường xuyên bị đau mỏi người sau khi quan hệ tình dục. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.