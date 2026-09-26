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Bị táo bón nên uống gì sau bữa tối để dễ đi tiêu hơn?

Thứ Bảy, 09:00, 26/09/2026
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VOV.VN - Người bị táo bón có thể thử sinh tố kiwi sau bữa tối, loại đồ uống giàu chất xơ giúp làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột.

Khi bị táo bón vào cuối ngày, nhiều người thường tìm đến nước ép mận khô, trà thảo mộc hoặc các sản phẩm bổ sung chất xơ. Tuy nhiên, một loại trái cây quen thuộc cũng có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng này: kiwi.

Theo chuyên gia, khi kiwi được xay thành sinh tố, loại quả này có thể trở thành một thức uống dễ sử dụng sau bữa tối, giúp hỗ trợ nhu động ruột và duy trì việc đi tiêu đều đặn. 

Kiwi rất giàu chất xơ

Một trong những lý do sinh tố kiwi có thể hỗ trợ giảm táo bón nằm ở thành phần chất xơ. Kiwi chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan tạo thành dạng gel trong đại tràng, góp phần làm mềm phân. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân, giúp quá trình đào thải diễn ra dễ dàng hơn. Chất xơ trong kiwi cũng có khả năng giữ nước. Nhờ đó, lượng nước trong phân có thể tăng lên, giúp phân mềm và dễ đào thải hơn. 

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Người bị táo bón có thể thử sinh tố kiwi sau bữa tối, loại đồ uống giàu chất xơ giúp làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột (Ảnh: Getty)

Hỗ trợ nhu động đường ruột

Ngoài chất xơ, kiwi còn chứa một loại enzyme tự nhiên có tên actinidin. Enzyme này giúp cơ thể phân giải protein hiệu quả hơn. Theo chuyên gia, actinidin có thể hỗ trợ tiêu hóa những protein khó tiêu và thúc đẩy quá trình thức ăn rời khỏi dạ dày. Vì vậy, ăn kiwi sau bữa tối hoặc một bữa ăn lớn có thể hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và nhu động đường ruột. Đáng chú ý, kiwi xanh chứa nhiều actinidin hơn kiwi vàng. 

Giúp phân mềm, dễ đào thải

Kiwi còn chứa những cấu trúc tinh thể nhỏ gọi là calcium oxalate raphides. Theo chuyên gia, các cấu trúc này có thể kích thích tiết chất nhầy trong đường ruột. Chất nhầy đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên, giúp phân di chuyển qua ruột thuận lợi hơn.

Cơ chế này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa chất xơ, actinidin và các thành phần đặc trưng của kiwi được cho là có thể góp phần làm mềm phân và hỗ trợ việc đi tiêu đều đặn. 

Phù hợp với người dễ đầy bụng

Táo bón đôi khi đi kèm đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở đường tiêu hóa. Tình trạng này đặc biệt thường gặp ở những người mắc hội chứng ruột kích thích.

Kiwi thuộc nhóm trái cây ít FODMAP, tức chứa lượng thấp các carbohydrate dễ gây những triệu chứng tiêu hóa nói trên. Vì vậy, loại quả này có thể hỗ trợ cải thiện táo bón mà ít có nguy cơ gây đầy hơi, chướng bụng hoặc đau bụng hơn một số thực phẩm giàu FODMAP.

Một số nghiên cứu được bài viết dẫn lại cũng cho thấy kiwi có thể gây ít tác dụng phụ khó chịu ở đường tiêu hóa hơn một số biện pháp thường dùng cho táo bón như vỏ hạt mã đề hoặc mận khô.

Cách làm sinh tố kiwi hỗ trợ giảm táo bón

Bạn có thể sử dụng 2 quả kiwi xanh chín, đây cũng là lượng thường được nghiên cứu về tác dụng đối với táo bón. Có thể giữ nguyên vỏ sau khi rửa sạch. Kiwi được xay cùng nước, sữa hạnh nhân hoặc sữa không lactose. Có thể bổ sung hạt lanh hoặc hạt chia để tăng lượng chất xơ hòa tan.

Bạc hà hoặc rau bina non cũng là những lựa chọn có thể thêm vào sinh tố. Nếu muốn tăng vị ngọt, có thể sử dụng một lượng trái cây đông lạnh ít FODMAP như dứa hoặc chuối chưa chín hoàn toàn. 

Một lưu ý quan trọng

Mặc dù sinh tố kiwi nhìn chung dễ dung nạp, người dị ứng kiwi cần tránh loại đồ uống này. Chuyên gia khuyến cáo người đang sử dụng một số thuốc chống đông như warfarin nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi thay đổi đáng kể lượng kiwi trong chế độ ăn, do kiwi chứa vitamin K và thay đổi lượng vitamin K tiêu thụ có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. 

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Uống sắt dễ bị táo bón? Đây là cách khắc phục

VOV.VN - Uống sắt có thể gây táo bón, nhất là ở người bổ sung sắt trong thai kỳ, sau sinh hoặc điều trị thiếu máu. Tuy nhiên, tác dụng phụ này có thể được hạn chế bằng cách dùng đúng liều, đúng thời điểm và lựa chọn chế phẩm phù hợp.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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