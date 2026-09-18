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Bữa sáng chỉ với bắp, đậu phộng và sữa chua có đủ dinh dưỡng?

Thứ Sáu, 06:09, 18/09/2026
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VOV.VN - Bắp, đậu phộng luộc và sữa chua là những thực phẩm quen thuộc, dễ chuẩn bị cho bữa sáng. Kết hợp hợp lý giúp bổ sung carbohydrate, protein, chất béo không bão hòa, chất xơ và canxi, tạo nên bữa ăn đơn giản nhưng tương đối cân bằng.

Bữa sáng với bắp, đậu phộng luộc và sữa chua có tốt không?

Ăn bắp, đậu phộng luộc cùng sữa chua vào buổi sáng có thể là lựa chọn phù hợp nếu sử dụng với lượng vừa phải. Nên ưu tiên sữa chua ít đường hoặc không đường và hạn chế thêm nhiều muối khi chế biến bắp, đậu phộng. Ba thực phẩm này góp phần cung cấp carbohydrate, chất xơ, protein, chất béo không bão hòa và canxi cho cơ thể.

Tuy nhiên, đây không nên là thực đơn cố định cho mọi ngày. Bữa sáng cần được thay đổi linh hoạt, kết hợp thêm các thực phẩm như rau củ, trái cây, trứng, cá, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để chế độ ăn đa dạng và cân đối hơn.

bua sang chi voi bap, dau phong va sua chua co du dinh duong hinh anh 1
 Bắp, đậu phộng luộc và sữa chua là những thực phẩm quen thuộc, dễ chuẩn bị cho bữa sáng

Ăn bắp, đậu phộng và sữa chua buổi sáng có lợi gì?

Bắp, đậu phộng luộc và sữa chua cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất cần thiết. Carbohydrate trong bắp giúp bổ sung năng lượng; protein từ đậu phộng và sữa chua hỗ trợ duy trì, sửa chữa mô; chất xơ từ bắp và đậu phộng góp phần hỗ trợ tiêu hóa. Đậu phộng giàu chất béo không bão hòa, phù hợp với chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch, trong khi sữa chua cung cấp canxi cần thiết cho xương, răng, cơ bắp và hệ thần kinh. Ba thực phẩm này cũng bổ sung vitamin nhóm B, magie, phốt pho cùng một số vi chất khác.

Lưu ý khi ăn bắp, đậu phộng và sữa chua buổi sáng

Để bữa sáng với bắp, đậu phộng luộc và sữa chua phù hợp hơn, cần chú ý khẩu phần, cách chế biến và khả năng dung nạp của từng người. Đậu phộng giàu năng lượng nên ăn vừa phải, đồng thời chọn sữa chua ít đường hoặc không đường và hạn chế muối khi luộc bắp, đậu phộng. Không nên duy trì một thực đơn cố định mỗi ngày mà nên kết hợp, luân phiên với trứng, cá, thịt nạc, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây để đa dạng dưỡng chất. Người dị ứng đậu phộng hoặc không dung nạp lactose cần lựa chọn thực phẩm phù hợp; người kiểm soát đường huyết, cân nặng hoặc theo chế độ ăn đặc biệt nên cân đối tổng thể khẩu phần và nhu cầu năng lượng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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