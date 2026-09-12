English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách luộc tôm tươi và tôm đông lạnh đúng chuẩn

Thứ Bảy, 08:52, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôm tươi và tôm đông lạnh có một số điểm khác biệt, chỉ cần sai một bước trong khâu sơ chế hoặc luộc, tôm sẽ bị khô cứng, rụng đầu và mất sạch chất dinh dưỡng.

Nhiều người vẫn vô tư thả thẳng tôm đông lạnh vào nồi nước sôi hoặc luộc tôm tươi bằng nước lạnh mà không biết rằng chính thói quen này đã biến món hải sản đắt tiền thành “thảm họa” bở nhũn, tanh nồng. Dưới đây là cách sơ chế và luộc tôm tươi và tôm đông lạnh đúng chuẩn nhà hàng.

Cách luộc tôm tươi chuẩn

Đối với tôm tươi (đặc biệt là tôm còn bơi hoặc tôm mới ngộp), mục tiêu lớn nhất là giữ trọn vẹn độ ngọt tự nhiên và độ giòn sần sật của thịt tôm. Khi luộc tôm, bạn không cần dùng quá nhiều gia vị mạnh để tránh làm mất đi vị ngọt nguyên bản này.

cach luoc tom tuoi va tom dong lanh dung chuan hinh anh 1
Ưu tiên của việc luộc tôm tươi là giữ được độ ngọt tự nhiên và độ giòn của thịt.

Sơ chế: Bạn nên rửa tôm với nước muối loãng để làm sạch chất bẩn bám trên vỏ, tiếp đến dùng một cây tăm đâm ngang qua đốt sống thứ 2 hoặc 3 trên lưng tôm, nhẹ nhàng kéo sợi chỉ đen ra. Điều này giúp tôm sạch và không bị sạn khi ăn. Bạn nên luộc nguyên con (gồm cả phần vỏ và đầu) để giữ lại phần gạch béo ở đầu tôm và khóa chặt nước ngọt bên trong thịt.

Cách luộc: Cho vào nồi một lượng nước vừa đủ ngập tôm. Thả vào vài lát gừng, 1-2 nhánh sả đập dập và 1/2 thìa cà phê muối. Muối sẽ giúp giữ màu vỏ tôm đỏ tươi và nâng vị ngọt của thịt.

Đun cho đến khi nước nóng già, bọt khí nổi lên dày đặc ở đáy nồi (khoảng 85-90°C) thì thả tôm vào. Nếu muốn tôm có vỏ bóng đẹp và khử mùi tanh, ngay trước khi thả tôm vào nước, bạn cho một thìa canh rượu tráng vào nồi.

Tôm tươi chín rất nhanh, chỉ mất khoảng 2-3 phút cho tôm vừa (tôm thẻ, tôm đất) và 4-5 phút cho tôm to (tôm sú, tôm càng).Trong quá trình luộc, bạn nên giữ lửa vừa. Khi thấy vỏ tôm chuyển sang màu đỏ đều, thân tôm cong nhẹ thành hình chữ C là tôm đã chín hoàn hảo. Không luộc quá lâu khiến tôm bị cuộn tròn thành hình chữ O. Lúc này tôm đã bị khô xơ, mất hết nước ngọt và bóc vỏ sẽ bị dính thịt.

Vớt tôm ra và thả ngay vào tô nước đá lạnh trong 1-2 phút. Thịt tôm gặp lạnh sẽ lập tức co lại, tạo độ giòn sần sật và giúp vỏ tách nhẹ ra khỏi thịt, cực kỳ dễ bóc.

cach luoc tom tuoi va tom dong lanh dung chuan hinh anh 2
Để có đĩa tôm luộc hoàn hảo không quá khó.

Nếu tôm cực kỳ tươi (vừa bắt dưới hồ lên), bạn thậm chí có thể luộc không cần nước, bhỉ cần xếp một lớp sả, gừng dưới đáy nồi, xếp tôm lên trên, đậy vung lại và bật lửa vừa. Hơi nước tự nhiên tiết ra từ tôm sẽ tự làm chín nó trong vòng 3-4 phút, cách này giữ vị ngọt đậm đà nhất.

Cách luộc tôm đông lạnh

Đối với tôm đông lạnh, quy trình chế biến sẽ có một vài điểm khác biệt quan trọng để đảm bảo thịt tôm không bị bở, rụng đầu hay mất đi vị ngọt tự nhiên.

Nhiều người có thói quen thả thẳng tôm còn đang đóng đá vào nồi nước ấm hoặc nước sôi để “tiện thể rã đông luôn”. Đây là sai lầm lớn nhất khiến món tôm luộc thất bại (thịt bở nhũn, rụng đầu, tanh).

Trong khâu sơ chế tôm đông lạnh, bí quyết cốt lõi là bạn phải rã đông hoàn toàn, tuyệt đối không thả thẳng tôm đóng đá vào nồi nước nóng vì sẽ làm bên ngoài chín quá mức mà bên trong vẫn lạnh, khiến thịt tôm bị bở và ra nhiều nước.

cach luoc tom tuoi va tom dong lanh dung chuan hinh anh 3
Tôm phải được giã đông hoàn toàn trước khi luộc.

Cách rã đông tôm: Chuyển tôm từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh khoảng 6-8 tiếng (hoặc qua đêm) trước khi chế biến. Nếu không có đủ thời gian, bạn có thể chọn cách giữ nguyên tôm trong túi nilon kín hoặc cho tôm ra tô, ngâm vào nước lạnh (có thể pha thêm một chút muối), tuyệt đối không ngâm bằng nước nóng hoặc dùng lò vi sóng vì sẽ làm tôm bị chín tái và bở.

Tôm đông lạnh thường có mùi tanh đậm hơn tôm tươi. Do đó, ở khâu sơ chế bạn cần thêm vào một số công đoạn. Đầu tiên, sau khi tôm đã mềm hoàn toàn, bạn hãy rửa tôm với một trong các hỗn hợp như nước muối loãng pha chút rượu trắng, nước pha chút giấm hoặc nước cốt chanh để khử mùi tanh và độ nhớt.

Các bước luộc tôm đông lạnh: Nhìn chung cách luộc tôm đông lạnh cũng không có nhiều điểm khác biệt so với bước luộc tôm tươi. Cho nước vào nồi cùng gừng, sả, hành lá, 1 thìa cà phê muối. Đun cho đến khi nước sôi lăn tăn (khoảng 85-90°C) và dậy mùi thơm của các gia vị, cho rượu trắng vào nồi nước, sau đó thả tôm đã rã đông vào.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa luộc tôm tươi và đông lạnh là ở khâu cho rượu trắng. Với tôm tươi, việc cho rượu trắng vào nồi trước khi thả tôm là được khuyến khích, có thể sử dụng hoặc bỏ qua. Riêng với tôm đông lạnh, nếu muốn thịt tôm giữ được độ ngọt, giòn mà không bị tanh thì khâu cho rượu trắng vào nồi nước sôi già trước khi thả tôm là bắt buộc.

cach luoc tom tuoi va tom dong lanh dung chuan hinh anh 4
Tôm đông lạnh nếu được sơ chế và luộc đúng cách cũng có hương vị khá hoàn hảo.

Sau khi thả tôm vào nồi, bạn cần đun lửa vừa trong khoảng 3-4 phút (tùy kích cỡ tôm). Thấy thân tôm chuyển màu đỏ hồng và cong lại thành hình chữ C là tắt bếp ngay. Vớt nhanh tôm ra và thả ngay vào tô nước đá lạnh có sẵn vài lát chanh trong 2 phút. Lớp đá lạnh giúp tôm dừng quá trình chín, thịt co lại săn chắc và dễ bóc vỏ.

Một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi luộc tôm (cả tươi lẫn đông lạnh) là đậy nắp nồi. Họ nghĩ rằng, cách làm đó sẽ giúp tôm giữ được hương vị, đậm đà hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải như thế. Việc đậy nắp nồi trong suốt quá trình luộc tôm chỉ khiến mùi tanh thêm nồng nặc, làm ảnh hưởng tới mùi vị của tôm.

Linh Lan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

4 món ăn quen thuộc tuyệt đối không nên để trong tủ lạnh quá 2 ngày
4 món ăn quen thuộc tuyệt đối không nên để trong tủ lạnh quá 2 ngày

VOV.VN - Nhiều người cho rằng thức ăn thừa chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh là có thể dùng trong nhiều ngày. Tuy nhiên, một số món không nên để quá 2 ngày bởi vi khuẩn vẫn có thể phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản không đúng cách.

4 món ăn quen thuộc tuyệt đối không nên để trong tủ lạnh quá 2 ngày

4 món ăn quen thuộc tuyệt đối không nên để trong tủ lạnh quá 2 ngày

VOV.VN - Nhiều người cho rằng thức ăn thừa chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh là có thể dùng trong nhiều ngày. Tuy nhiên, một số món không nên để quá 2 ngày bởi vi khuẩn vẫn có thể phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản không đúng cách.

Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?
Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?

VOV.VN - Dù nổi tiếng tiết kiệm và bảo vệ môi trường, người Nhật Bản lại sẵn sàng vứt bỏ những chiếc ô tô mới đi khoảng 5 - 7 năm vào bãi phế liệu mà không hề xót xa.

Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?

Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc?

VOV.VN - Dù nổi tiếng tiết kiệm và bảo vệ môi trường, người Nhật Bản lại sẵn sàng vứt bỏ những chiếc ô tô mới đi khoảng 5 - 7 năm vào bãi phế liệu mà không hề xót xa.

5 thực phẩm nam giới nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ giảm cholesterol
5 thực phẩm nam giới nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ giảm cholesterol

VOV.VN - Đậu, hạt chia, yến mạch, đậu lăng và quả óc chó là 5 thực phẩm nam giới nên bổ sung để hỗ trợ giảm cholesterol.

5 thực phẩm nam giới nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ giảm cholesterol

5 thực phẩm nam giới nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ giảm cholesterol

VOV.VN - Đậu, hạt chia, yến mạch, đậu lăng và quả óc chó là 5 thực phẩm nam giới nên bổ sung để hỗ trợ giảm cholesterol.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản