Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu

“Xỏ khuyên cậu nhỏ”: Nguy cơ nhiều hơn lợi ích tăng khoái cảm chuyện yêu

VOV.VN - “Xỏ khuyên cậu nhỏ” đang là trào lưu ở một bộ phận nam giới. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt – Bỉ, phần lớn nam giới “xỏ khuyên cậu nhỏ” với mục đích làm đẹp là chính, song cũng có người muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, tăng khoái cảm trong “chuyện ấy”.