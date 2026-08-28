Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu

VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le. 50 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hờn.
VOV.VN - “Xỏ khuyên cậu nhỏ” đang là trào lưu ở một bộ phận nam giới. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt – Bỉ, phần lớn nam giới “xỏ khuyên cậu nhỏ” với mục đích làm đẹp là chính, song cũng có người muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, tăng khoái cảm trong “chuyện ấy”.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - Sắp sinh con đầu lòng nhưng chưa có tiền thuê người giúp việc, chồng đề nghị đón bố ngoài 70 tuổi lên Hà Nội trông cháu. Tôi thương bố thắt lòng vì đáng lẽ ở tuổi này, bố phải được nghỉ ngơi...